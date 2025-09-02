Teoria conspirației în Germania. Șase candidați din partidul de extremă dreapta au murit înainte de alegeri

Nu mai puțin de șase candidați ai partidului german de extremă dreapta AfD au decedat în ultimele săptămâni, înaintea alegerilor locale din marele land Renania de Nord-Westfalia, din vestul țării, ceea ce a dat naștere rapid unei serii de teorii ale conspirației, relatează BBC.

Poliția a precizat că nu există dovezi ale unor crime în legătură cu aceste decese, dar asta înseamnă că vor trebui tipărite noi buletine de vot, iar unii alegători care votează prin corespondență vor trebui să-și retrimită voturile.

Renania de Nord-Westfalia are o populație de 18 milioane de locuitori, iar 20.000 de candidați vor concura pentru funcții în alegerile locale din 14 septembrie.

Numărul deceselor a ridicat totuși semne de întrebare pe rețelele sociale. Ministerul de Interne al landului a subliniat că au decedat și candidați din alte partide, inclusiv din Partidul Verde și din Partidul Social-Democrat.

AfD a devenit al doilea partid ca mărime din Germania la alegerile federale din februarie, extinzându-și influența din zona sa de origine - est - și în zone din vestul țării.

Agenția de spionaj intern l-a clasificat ca organizație extremistă de dreapta în luna mai, înainte de a suspenda această decizie din cauza unui recurs care așteaptă în instanță. În trei state din est, asociațiile AfD sunt în continuare clasificate ca extremiste.

Relatările inițiale s-au concentrat pe știrea că patru dintre candidații AfD au decedat, dar apoi au apărut decesele a încă doi candidați de rezervă, ceea ce a stârnit o serie de teorii conspiraționiste pe rețelele sociale. Co-președinta AfD, Alice Weidel, nu a făcut niciun efort pentru a combate speculațiile, repostând o afirmație a economistului pensionar Stefan Homburg, potrivit căruia numărul deceselor candidaților este „statistic aproape imposibil”.

Ads

Cu toate acestea, întrebat despre zvonurile din partidul său, numărul doi al AfD în Renania de Nord-Westfalia, Kay Gottschalk, a recunoscut marți: „Din informațiile pe care le am în față – dar sunt doar informații limitate – nu reiese nimic care să susțină aceste suspiciuni în acest moment”. El a declarat pentru podcastul Berlin Playbook al Politico că partidul său dorește ca aceste cazuri să fie investigate „fără a intra imediat în zona teoriilor conspiraționiste”. Dar a adăugat că trebuie să procedeze cu prudență în relația cu familiile afectate, deoarece acestea au pierdut pe cineva drag.

Poliția a declarat agenției de știri germane dpa că cele patru decese inițiale au fost fie din cauze naturale, fie cauza nu a fost divulgată din motive de confidențialitate cerute de familie. Celelalte două decese au fost descrise în mod similar.

Strategii AfD speră să obțină victorii în alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia, care sunt considerate primul test electoral de la venirea la putere a noului guvern federal.

Ads

La ultimele alegeri regionale din mai 2022, AfD a obținut doar 5,4% într-o regiune care găzduiește centrul industrial al Germaniei, în valea Ruhr, și care a suferit pierderi masive de locuri de muncă. Însă AfD a obținut 16,8% în acest stat la alegerile federale din februarie anul trecut, iar sondajele sugerează că partidul ar putea să se apropie și acum de aceste cifre.

Partidul a găsit sprijin în rândul mai multor personalități de dreapta din SUA, care au acuzat guvernul german că încearcă să suprime AfD prin decizii birocratice. Miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk, care a susținut politicile contra migrației ale partidului de extremă dreapta la începutul acestui an, și-a reiterat sprijinul pentru AfD în ultimele zile. „Fie Germania votează AfD, fie este sfârșitul Germaniei”, a afirmat el.

Ads