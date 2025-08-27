Concedieri masive în Germania. ”Niciun alt sector industrial nu a înregistrat o reducere atât de mare a numărului de angajați”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 27 August 2025, ora 07:43
Mașini Foto: Pixabay

Industria auto din Germania, unul dintre cele mai mari sectoare ale economiei țării, a pierdut aproximativ 51.500 de locuri de muncă în ultimele 12 luni, echivalentul a aproape 7% din forța de muncă, arată o analiză a EY pe baza datelor biroului de statistică Destatis, transmite CNBC.

În total, economia germană a înregistrat 114.000 de concedieri în perioada iulie 2024 – iunie 2025, aproape jumătate provenind din sectorul auto.

”Niciun alt sector industrial nu a înregistrat o reducere atât de mare a numărului de angajați”, subliniază raportul.

Comparativ cu perioada anterioară pandemiei, industria auto germană are cu peste 112.000 de locuri de muncă mai puțin.

Potrivit EY, scăderile masive de profituri, supracapacitățile de producție și piețele externe aflate în dificultate fac imposibilă evitarea restructurărilor.

Veniturile din sector au scăzut cu 1,6% în trimestrul al doilea din 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce industria germană per ansamblu a suferit un declin de 2,1%. Volkswagen a raportat o scădere accentuată a profitului trimestrial și a redus prognoza pentru întregul an.

Printre problemele cronice se numără competiția acerbă din partea producătorilor chinezi, dificultățile de adaptare la tranziția spre vehicule electrice și birocrația internă. La acestea se adaugă incertitudinea provocată de politica comercială a administrației Trump, care a dus la o scădere de 8,6% a exporturilor auto germane către SUA în prima jumătate a anului.

Deși noul acord comercial UE-SUA prevede tarife de 15% pentru automobile, aplicarea lor depinde de reducerea unor taxe industriale europene.

În paralel, economia Germaniei rămâne fragilă: după un avans de 0,3% în primul trimestru din 2025, PIB-ul a scăzut cu 0,3% în trimestrul al doilea, continuând declinul din 2023 și 2024.

EY estimează că exporturile auto germane către SUA vor rămâne sub presiunea tarifelor, iar cele către China vor fi afectate de cererea în scădere, în timp ce restructurările la nivelul marilor companii industriale germane vor aduce noi pierderi de locuri de muncă.

