Criminalitate: cât de periculos este în Germania?

Droguri, cuțite, violență pe stradă în plină zi. Mass-media relatează în mod regulat despre criminalitatea din Germania. A crescut ea? Și cum stă Germania în comparație internațională?

„Noua Germanie” ar fi o rușine, o farsă, spune Kurt Caz. Într-un videoclip, bloggerul de călătorii sud-africano-german prezintă cartierul gării din Frankfurt drept noua normalitate germană: „complet în mâinile criminalității, ale migranților ilegali și ale drogurilor.”

Toxicomanii zac pe marginea străzii, un presupus dealer îl amenință, o femeie aruncă cu o sticlă: peste șase milioane de vizualizări pe YouTube, mai mult de zece milioane pe TikTok, acompaniate de remarci xenofobe.

Videoclipuri similare despre criminalitatea din Germania sunt din belșug. Ele par să atingă un nerv. Dar reflectă ele cu adevărat realitatea?

Pericolul este mai degrabă în orașe decât în mediul rural

Cartierul gării din Frankfurt este de mult timp marcat de prostituție, spune criminoloaga Susanne Karstedt într-un interviu video pentru DW. „Acest lucru a atras după sine violență și criminalitate legată de droguri.” Există astfel de zone izolate cu rate foarte ridicate ale criminalității. Ca în multe alte țări, criminalitatea este mai mare în orașe decât în mediul rural.

Astfel, poliția înregistrează de exemplu la Bremen, Berlin sau Frankfurt un număr deosebit de mare de infracțiuni. Printre altele, pentru că acolo inegalitatea socială este mai mare decât în zonele rurale. Per ansamblu însă, Germania poate fi considerată „o țară foarte sigură”, afirmă Karstedt. „Ca și în alte țări din Europa Occidentală, criminalitatea a scăzut aici din anii 1980 și 1990.”

Un factor al acestui declin îl reprezintă progresul tehnologic, spune Karstedt. De pildă, astăzi este mult mai greu să spargi o mașină decât în trecut.

Cum stă Germania în comparație internațională?

Cel mai bine este să ne uităm la ratele de omor, spune Karstedt, originară din Hamburg, care predă și face cercetare la Griffith University în Australia. „Unii dintre colegii mei numesc rata crimelor ‘standardul de aur’ al comparațiilor internaționale. Există serii de date care merg foarte mult înapoi, de pildă de la ONU. Și este un bun indicator al actelor grave de violență.”

Germania se află, cu 0,91 omoruri intenționate la 100.000 de locuitori în 2024, pe locul 147 la nivel mondial. Țări precum Africa de Sud și Ecuador au rate de peste 40 de crime la 100.000 de locuitori. Statele Unite au o rată de 5,76.

Cu 20 de ani în urmă existau în Germania circa 2,5 omoruri la 100.000 de locuitori, mult mai multe decât astăzi. Totuși, în pofida scăderii pe termen lung, Germania a înregistrat recent o creștere la anumite infracțiuni – în special la actele de violență.

Karstedt subliniază că, de regulă, bărbații tineri sunt cei care recurg la violență. Prin urmare, migrația joacă și ea un rol, spune ea. „În multe țări din Europa Occidentală a crescut numărul tinerilor care au venit adesea fără familiile lor și trăiesc fără control social. Mulți dintre ei sunt profund traumatizați de experiențele de război.”

Această provocare trebuie gestionată, afirmă ea. O integrare reușită reduce și ratele criminalității. Căci factori precum lipsa de muncă și de perspective, nu o anumită țară de origine, favorizează criminalitatea. „Dacă privim, în general, relația dintre migrație și criminalitate, constatăm că migranții comit mai rar infracțiuni decât populația autohtonă.”

Multe rămân ascunse în umbră

Acest lucru este ilustrat, de pildă, de un studiu al Institutului Ifo. Cercetarea ajunge la concluzia că, pe lângă sex și vârstă, mai ales locul de reședință joacă un rol. Criminoloaga Gina Rosa Wollinger de la Academia de Poliție din Köln explică faptul că migranții sunt atrași mai degrabă de orașe decât de mediul rural. „Iar spațiile urbane sunt mult mai puternic asociate cu criminalitatea. Așadar, nu caracteristica migrației în sine explică criminalitatea.”

Acest lucru reiese și din așa-numitele studii privind „zona ascunsă”, bazate pe sondaje, nu pe date polițienești. „Acest aspect este bine cercetat în domeniul delincvenței juvenile și se observă clar: cauzele violenței sunt aceleași la tinerii germani și la cei străini. Însă factorii de risc sunt mai ridicați la adolescenții migranți.”

Printre aceștia se numără nivelul educațional, experiențele de violență, de exemplu în familie, sau acceptarea așa-numitelor norme masculine care legitimează violența.

Datele despre criminalitatea din Germania sunt colectate în principal de Oficiul Federal de Poliție Criminală. Acesta publică anual Statistica Polițienească a Criminalității.

Totuși, în ea apar doar cazurile raportate poliției. Așa-numita „zonă ascunsă” rămâne astfel neluminată. Acest lucru poate fi problematic dacă anumite infracțiuni sunt raportate mai rar decât altele. Sau dacă anumite grupuri, de exemplu cele percepute ca străine, sunt reclamate mai frecvent decât altele. În acest fel, de pildă, violența domestică din țară poate fi subestimată.

Violența amenință adesea chiar în mediul propriu

De exemplu, în ceea ce privește violența sexuală. „Nu există prea multă violență comisă de străini”, spune Karstedt. „Se întâmplă adesea în relații apropiate. De pildă, printr-un unchi, un tată vitreg, un profesor sau un antrenor. Au existat, ce-i drept, evenimente precum noaptea de Anul Nou 2015 la Köln, când străini au atacat oameni, dar acestea sunt foarte rare.”

Karstedt însăși a părăsit Germania acum 25 de ani, a locuit mai întâi în Anglia, iar acum în Australia. Cum se simte când își vizitează astăzi orașul natal, Hamburg? Aici s-a simțit întotdeauna în siguranță, spune ea. „Chiar și în metrou. Per ansamblu, Germania este o țară sigură și prietenoasă.” Apoi adaugă: este sigură, dar poate nu la fel de prietenoasă ca Australia.

