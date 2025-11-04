De ce investește Germania în industria de Apărare românească

Analiză: Cu 400 de milioane de euro de la Rheinmetall și 120 de milioane de euro contribuție autohtonă se va construi de la zero în orașul Victoria o fabrică de pulberi pentru muniție. Ce înseamnă pentru România?

Investitorii se așteaptă ca Rheinmetall-Victoria SA să devină „cea mai modernă companie din lume în domeniul producerii de pulberi”, în vreme ce oficialii autohtoni sunt și mai optimiști și cred că țara „se va profila ca un jucător cu potențial” în industria apărării, potrivit premierului Ilie Bolojan. În plus, această investiție militară de jumătate de miliard de euro, în care e implicată Rheinmetall, cea mai mare companie militară germană și a cincea ca importanță din Europa, înseamnă, după definiția ministrului român al Economiei, Radu Miruță, „o etapă majoră” în punerea în aplicare a Planului de Acțiune România-Germania. Acest Plan care propune o cooperare bilaterală consolidată, semnat la Berlin de cele două părți în iulie 2025 presupune un dialog politico-diplomatic mai activ, susținerea reciprocă la nivelul UE, coordonarea dosarelor prioritare privind afacerile strategice, securitare și multilaterale. Planul de Acțiune România-Germania e o formulă de aprofundare a relațiilor bilaterale, fără ca acestea să fie transformate, însă, într-un parteneriat strategic. Chiar și așa investițiile germane în industria autohtonă sunt importante: Rheinmetall a preluat anul trecut 72% din acțiunile companiei de vehicule militare Automecanica Mediaș, unde va produce și transportoare blindate Lynx.

Ads

O altă investiție Rheinmetall se prefigurează în zona Sibiu

Rheinmetall, care produce între altele tunul pentru tancul Leopard2 și obuzierul Panzerhaubitze 2000, s-a extins în Europa Centrală și de Est, iar în România urmează să deschidă un Centru de Excelență pentru „operarea, mentenanța și dezvoltarea tehnologiilor de apărare, în special pentru vehiculul Lynx”, după cum au subliniat oficialii germani. Există deja cooperări care pot fi extinse cu Uzina Automecanica Moreni și cu alți producători mai mici din industria de Apărare. O altă investiție Rheinmetall se prefigurează în zona Sibiu la o întreprindere a Romarm, unde România va veni cu bani europeni pentru punerea pe picioare a unei fabrici de muniție de calibru NATO.

România va primi prin Programul SAFE al UE aproape 17 miliarde de euro, dar lista cu viitoarele cumpărături militare făcută în aprilie anul acesta și aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării e secretă. Extinderea Bazei Militare de la Kogălniceanu care costă 2,5 miliarde ar putea fi deja bifată dimpreună cu Portul Militar Constanța, după cum au sugerat președintele Nicușor Dan și lidera Comisiei Europene Ursula von der Leyen, atunci când le-au vizitat împreună. Ar putea primi bani din acest fond militar și Ministerul Transporturilor pentru finalizarea porțiunilor de autostradă A7 (Târgu-Mureș -Iași-Ungheni), între Pașcani - Suceava – Siret, deci până la granița cu Ucraina, dar și A8, Pașcani - Iași - Ungheni până la granița cu Republica Moldova. Mistral, rachetele fabricate de francezi, cu rază foarte scurtă de acțiune urmează să fie probabil cumpărate tot cu fonduri din Programul european SAFE, cu atât mai mult cu cât achiziția lor e prevăzută chiar în programul de guvernare.

Ads

Rheinmetall nu investește pentru prima dată la Victoria

România se înarmează și se pregătește de un eventual război într-un ritm relaxat, investițiile străine care vin ar putea face însă diferența. Rheinmetall nu investește pentru prima dată la Victoria, locul în care va fi cea mai mare fabrică europeană de pulberi militare, a mai făcut-o și în urmă cu aproape 90 de ani, cu 3 ani înainte de începerea celui de-al Doilea Război Mondial, când Ministerul Înzestrării Armatei a încredințat unui grup de firme germane (Ferostahl antreprenor general, Rheinmetall, Krupp, Werner Phlaider) proiectarea și construirea unei fabrici pentru producerea de pulberi fără fum.

Cea mai mare și mai bogată țară din Europa Centrală, Germania, încearcă să investească în toată zona în industria de Apărare, cu gândul că Rusia nu va mai putea ajunge în această regiune integrată deja de un sfert de secol în structurile militare occidentale. Apărarea României și a statelor din jur ar putea avea nevoie de Germania și de Franța, în cazul în care Washingtonul continuă să-și retragă trupele de la Marea Neagră.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com