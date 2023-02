Deciziile care ne influențează existența cotidiană: politica externă (partea a II-a). Relația UE cu România în „era Merkel” și „schimbarea gărzii”

UE ȘI ROMÂNIA ÎN „ERA MERKEL”

Aderarea României la Uniunea Europeană a adus țării oportunități și avantaje incomensurabile pe numeroase paliere. De asemenea, alături de candidatura și aderarea la NATO, a reprezentat singurul proiect de țară elaborat și finalizat în mod concret după 1990, chiar dacă nu până la ultimele consecințe/avantaje posibile ale acestuia. Din păcate șansele oferite de apartenența la cele două organizații au fost doar în parte exploatate din cauza calității deficitare (și, în plus, în scădere), precum și a expertizei precare a clasei politice autohtone, a corupției acesteia. A contat și lipsa unei calificări profesionale specifice necesare pentru a beneficia în mod eficient de numeroasele oportunități (financiare și nu numai) oferite îndeosebi de aderarea la UE. Acestor cauze li s-a adăugat și ineficiența cronică și lipsa de pregătire suficientă a unei părți a birocrației și structurilor administrative (plus caracterul clientelar al cooptării/ promovării unui procent semnificativ din personalul care le populează).

Atitudinea față de România a UE, sub „bagheta” informală a Angelei Merkel a avut drept constantă favorizarea partidelor/ politicienilor afiliate/ afiliați (ori care s-au afiliat pe parcurs) la Partidul Popular European/ Grupul Popular din Parlamentul European. O constantă a fost și înțelegerea schematizată a politicii și societății românești (înțelegere care, din fericire se nuanțează cu cât coborâm spre bază și ne îndreptăm spre grupurile de experți din cadrul aparatului Uniunii și Comisiei Europene, însă acest lucru din păcate nu a folosit prea mult în decursul acestei perioade). Uniunea Europeană - sub îndrumarea Angelei Merkel și avându-i oficial „la cârmă” pe portughezul José Manuel Durão Barroso (la origini comunist, apoi social-democrat în țara de baștină, dar cu o înclinație spre populism și un evident apetit pentru lux) și ulterior pe luxemburghezul Jean-Claude Juncker - a aplicat din plin dubla măsură (și) în cazul României.

Ads

Corupția, nepotismul, politica bazată pe clici, încercările de acaparare a justiției (anticorupție) și de instrumentare politică a activității acesteia, de dominație asupra Curții Constituționale, precum și de subordonare și utilizare (urmărind finalități politico-partinice) dincolo de regulile transparenței democratice a serviciilor de informații, tentativele de a controla presa (prin acapararea/ cooptarea patronatelor din domeniu), pe scurt ansamblul derivelor democratice serioase ale „Regimului Băsescu” (de după 2004 până în 2014) și ulterior ale președintelui Klaus Iohannis și ale „guvernului/ guvernelor sale” au fost ignorate (aproape) cu desăvârșire la nivelul conducerii UE 1 . Astfel problemele politicii românești au fost în bună măsură echivalate cu existența/ dominația PSD-ului. Acesta era echivalat cu trei tipuri de caracteristici: a) cleptocrație, b) pro/neo-comunism plus reticență la democrație și c) simpatie pentru Rusia (și/sau China) - cel puțin ultima caracteristică fiind pe deplin chestionabilă, iar alăturarea și/ sau combinarea celor de pe a doua poziție, arbitrară. În acest context, „soluțiile” s-au impus de la sine. Dacă legat de ultima chestiune se putea discuta doar sotto voce, lipsind aproape orice argument (în plus, au existat și opinii „disidente”, nu puține, chiar la nivel de UE - Consiliu European, Parlament, uneori și Comisie), în privința primei și, parțial, a celei de-a doua, s-a făcut risipă de retorică. De ele a fost, de exemplu, legată în mod direct chestiunea funcționării justiției din România și a problemelor acesteia.

Ads

1. Cele două teme menționate mai sus, „cap de afiș” în atitudinea UE față de România, au rămas unele pe care, din păcate, Bruxelles-ul nu le-a înțeles niciodată cu adevărat, în complexitatea lor totuși inteligibilă, cel puțin până extrem de recent. Încremenirea administrativă (de început de secol XX!) de la nivelul organizării și funcționării instanțelor, problema tratamentului inadecvat rezervat (după două reforme ale Codului penal) infracțiunilor cu violență, considerate în continuare de legea și justiția autohtonă ca fiind mai puțin grave (prin modul în care sunt abordate și consecințele comiterii lor) decât furtul (moștenire a Codurilor juridice comuniste), confuzia între independența magistraților față de politic și lipsa oricărui control (cetățenesc, de orice fel) asupra acestora, spiritul de castă și privilegiile existente în branșă (nu în ultimul rând cele financiare), lipsa aproape totală a transparenței în sistem (contrastând cu cazurile - rare, dar „grele” - de telejustiție, în care presa află uneori date din proces înaintea celor implicați în acesta), personalul insuficient la nivel de magistrați și supraîncărcarea acestora cu dosare/cauze, faptul că poți ajunge judecător (și, desigur, și procuror) direct de pe băncile INM (Institutul Național al Magistraturii), la 20 și ceva de ani, fără niciun fel de experiență în sistem (în lucrul cu oamenii sau de viață), echivalarea actului de justiție (ca act de dreptate între semeni, în societate) cu o sumă de tehnicalități juridico-legale adesea obscure/opace, monopolul existent al Baroului de avocatură și modul în care a fost el instituit, existența unei (semi-)caste a notarilor, birocratizarea sistemului, care îl face să rămână în continuare unul greoi și neprietenos față de cei care ar trebui să fie beneficiarii actului de justiție, digitalizarea/informatizarea care, atât cât s-a făcut, nu împiedică un Tribunal sau o Curte de Apel din România să arate (încă), din punct de vedere al modului de funcționare, ca unele de la început de secol XX etc etc, toate cele enumerate mai sus au fost și sunt aproape complet străine preocupărilor afișate de UE față de justiția din România. Toate au fost împinse, la grămadă, pe locul secund în favoarea temei anticorupției - o temă de interes real, dar în niciun caz singulară, cum bine se poate vedea, și, în plus, tratată, chiar și aceasta din păcate, în funcție de criterii politice. De un interes egal cu tema anticorupției a beneficiat chestiunea independenței justiției de palierul politic, gândită, din nou din păcate, și aplicată în mod concret într-un mod schematizant, uneori cvasi-caricatural.

Ads

2. Astfel, în practică, problema reformei justiției a fost confundată cu a) combaterea marii corupții (care, din păcate, și aceea s-a făcut în mod relativ selectiv - ignorând uneori principiul „mai bine să scape 1 000 de vinovați decât să condamnăm un singur nevinovat” sau chiar inversându-i semnificația) prin intermediul telejustiției, al ordinelor politice și al abuzurilor tolerate în sistem (în zona Parchetelor, în special la nivel de DNA), la care s-a adăugat implicarea stranie/ilogică a SRI-ului (în locul Poliției judiciare sau a Poliției criminalitate organizată, precum se întâmplă peste tot în lume) în cercetarea și instrumentarea cazurilor și b) cu eforturi de scoatere a justiției de sub controlul politic sau, într-o lectură mai exactă, de sub cel al PSD, dar mai puțin de sub cel al „popularilor europeni” din vechiul PD (L)/noul PNL.

3. În plus, fapt cel puțin la fel de grav, anticorupția a fost confundată, atât la nivel de UE cât și la cel al unei zone a politicului și al unei mari părți a societății românești, cu ceea ce ar fi putut (și trebuit) să însemne un proiect de țară.

Ads

4. Și astfel s-a ajuns la punerea accentului principal pe celebrul Mecanism de Cooperare și Verificare (MCV), instituit înainte de aderarea formală a României la UE, întâmplată la 1 ianuarie 2007. Acesta ar fi putut fi benefic dacă n-ar fi fost tarat de două lipsuri majore: a) neglijarea grosieră a ansamblului problemelor cu care se confrunta (și se mai confruntă) justiția românească (enumerate și detaliate în paragraful amplu de mai sus) în detrimentul privilegierii celor două aspecte pomenite deasupra (anticorupția/combaterea marii corupții, plus scoaterea magistraților de sub control politic/ al PSD) și b) conectarea sa în mod arbitrar cu accederea țării în Zona de liberă circulație Schengen (pentru care de fapt ar fi trebuit îndeplinite niște criterii strict tehnice).

MCV-ul a fost menținut activ ani buni - și mă voi referi acum doar la România, al cărei caz îl cunosc - în mod aproape vizibil abuziv și din rațiuni preponderent politice, profitând desigur și de slaba pregătire și calitate existente la nivelul oamenilor politici autohtoni de top, care n-au știut/reușit vreodată să discute de la egal la egal cu liderii UE, fiind în mod evident lipsiți de anvergura și atributele necesare acestui lucru. Obiectivul concret 2 a fost, de fapt, menținerea României în afara Spațiului Schengen ani de zile după ce țara a îndeplinit condițiile tehnice necesare accederii la acesta (în 2011), conform propriilor reguli stabilite pre-aderare de Uniune. Iar partizanul cel mai fervent al marginalizării României (alături de Germania) a fost ani de zile Olanda, motivându-și/mascându-și acțiunea ca portavoce a unor grupuri de interese și a unor drepturi - ultimele mult mai puțin periclitate la noi decât în state care există deja în Spațiul European Schengen și care nu mai erau monitorizate de vreun MCV, precum Ungaria sau Polonia 3.

Ads

Această procedură discriminatorie, devenită o șaradă rușinoasă, cu rapoarte anuale care abundă în tehnicalități tot mai departe de realitățile concrete ale justiției (și nu numai) a rămas un stigmat nemeritat pentru mai bine de 10 ani, cel puțin printr-o comparație cât se poate de pragmatică cu alte state ale UE. Și, în orice caz, mai ales în comparație cu „democrația iliberală” - sintagmă-oximoron pe care o folosește de ani buni Viktor Orbán pentru a-și legitima regimul și pe care eu, ca politolog, alături de autori din domeniu, o consider un nonsens, o contradicție în termeni și căreia (ca realitate și concept) îi resping, hotărât și cu argumente (asupra acestora nu voi insista acum), calitatea de sistem politic democratic.

SUCCESIUNEA: SCHIMBAREA LIDERSHIPULUI LA NIVEL EUROPEAN 4

După ultimele alegeri europarlamentare din mai 2019 (mandat 2019-2024), câștigate de Partidul Popular European, dar cu un scor mai mic decât cel dorit/ estimat, s-a renunțat, conform unor practici și cutume birocratice cu care nu voi aglomera textul aici, 5 la nominalizarea pentru președinția Comisiei Europene a liderului acestuia, Manferd Weber, care urma să fie propus pentru funcția pomenită. În locul lui a fost desemnată (cu implicarea președintelui Consiliului European, cu consultarea membrilor acestuia și a statelor UE și, informal, a grupurilor politice din Parlamentul European) și aleasă de către Parlament Ursula von der Leyen. Ea s-a bucurat de un sprijin politic mai larg și în afara Grupului Popular European. Cu studii de medicină (predând ulterior această disciplină, la nivel universitar în cadrul Școlii de Medicină din Hanovra) și economie, aceasta a ocupat - în diferite cabinete Merkel - funcțiile de ministru al Tineretului și Familiei, al Muncii și Protecției Sociale și ulterior de ministru al Apărării (fiind prima femeie într-o astfel de funcție din Germania). Comisia von der Leyen și-a început mandatul în cadrul Uniunii Europene pe 1 decembrie 2019. Pentru a arăta că probleme de lidership și de management enumerate mai sus cu care s-a confruntat UE (și care uneori au fost gestionate cât se poate de prost) nu au o cauză exclusiv și poate nici preponderent partinică (în sens pan-european), îmi voi permite să observ că, până acum, exceptând o singură situație (din păcate una de importanță majoră) 6, președinta noii Comisii este probabil cel mai fast personaj politic care a ocupat această funcție, de la Jacques Delors (acum aproape 30 de ani) încoace.

Așa cum a anunțat încă din 2018, în timpul celui de-al patrulea mandat succesiv de cancelar (!), Merkel a renunțat la șefia partidului și nu a mai candidat în alegerile federale germane din 2021. Acestea s-au desfășurat în data de 26 septembrie și au fost câștigate, dacă putem spune așa, cu o majoritate relativă sau cu o pluralitate de voturi, după o lungă perioadă în care au obținut scoruri slabe, de către social-democrații germani (SPD) conduși de Olaf Sholz. Acesta a devenit cancelar al unei coaliții în cadrul căreia SPD-ului i s-au alăturat Verzii și Liber (al)-Democrații, iar creștin-democrații germani (CDU/CSU) au trecut în opoziție. Așadar, după 16 ani în care Angela Merkel s-a aflat în poziția de top a politicii germane, funcția de cancelar federal a fost preluată, la 21 decembrie 2021, de Olaf Sholz. Noul șef al executivului (președintele Germaniei, funcție aflată formal „deasupra” celei de cancelar, având un rol preponderent simbolic), fost vice-cancelar și ministru de Finanțe în ultimul guvern Merkel (un guvern de mare coaliție), era și proaspăt ales la șefia SPD, din mai 2021, după o candidatură eșuată în 2019. La puțin peste 2 luni de la învestitura sa, în 24 februarie 2022, Rusia avea să lanseze atacul asupra Ucrainei (prevăzut de serviciile secrete, în special de cele ale SUA), un atac neprovocat și masiv, amintind de agresiunea din 1 septembrie 1939 a Germaniei naziste împotriva Poloniei.

Invazia rusă din Ucraina a șocat întreaga lume, și nu doar pe cea politică (inclusiv, tind să fiu convins, o pare parte din establishmentul american, în pofida faptului că acesta fusese anunțat în avans de serviciile de informații de probabilitatea ridicată a acestui atac). Printre cei mai surprinși au fost cu siguranță factorii decizionali din Europa, atât de la nivel național cât și la cel al UE. Impresia cea mai lamentabilă a produs-o umilitoarea 7, ridicola și inutila „navetă diplomatică” făcută de un Emmanuel Macron aflat în plină campanie electorală prezidențială. Erijându-se în lider informal temporar al Europei unite, în contextul în care cancelarul Germaniei, principala putere din UE, își preluase relativ recent funcția, „campionul păcii” din Hexagon, acționând ca un amator în ale politicii, dar cu oportunismul caracteristic, mizând exclusiv pe date eronate și pe calcule false care îi dădeau certitudinea (infirmată în totalitate) că nicio invazie nu va avea loc, s-a angajat în această mizanscenă ieftină (și în final aproape complet eșuată) 8 doar pentru a câștiga un avans electoral, fie el cât de mic, prin auto-îndeplinirea propriilor profeții. Miza lui era să apară atât în ipostaza „eroului care ne-a adus pacea”, cât și în aceea a „liderului european care a negociat cu Putin și l-a convins”. Acest detaliu conta pentru „deturnarea” și atragerea voturilor celor care s-ar fi îndreptat spre competitorii săi tinzând spre extrema dreaptă sau chiar a unora care preferau stânga radicală/extremă și care erau, în același timp, și (parțial) filo-ruși/pro-Putin.

Printre cei care s-au trezit la realitate cel mai repede, exceptând vecinii apropiați ai Rusiei și Ucrainei (Polonia și Statele Baltice, plus - într-o discreție completă, restul lumii aflând de acțiunile în sprijinul Ucrainei pe care aceasta le-a întreprins abia recent - Bulgaria 9) au fost președinta Comisiei Europene, lidershipul NATO (cu restricțiile impuse de întinderea sau, mai exact, de limitările mandatului) și premierul Regatului Unit Boris Johnson, a cărui hotărâre, consecvență și perseverență i-au pus în paranteză multe din bineștiutele minusuri anterioare și, cred, i-au asigurat și un rol în istorie. Într-un ceas de cumpănă, cu toate ezitările parțiale și ipocrite ale unui Macron (cel care în 2019 declarase „moartea cerebrală” a NATO) și cu timiditatea și reținerile (mult mai oneste însă, și motivate obiectiv) ale unui Olaf Sholz 10, un vânt nou părea să sufle în drapelul UE, cu numărul său simbolic de stele. Iar adierea sa tindea să-i anime pe politicienii europeni și nu numai. Un suflu mult mai apropiat de spiritul părinților fondatori ai Europei unite, care, pe lângă negocieri, beneficii, profit, mai includea și valori, principii, idealuri și, la nevoie, chiar sacrificiu de sine. „Era Merkel” - a pragmatismului atotcuprinzător pur și dur, a ritualurilor birocratice învestite cu valoarea de religie a Uniunii, a partizanatelor politice fățișe având ca țel suprem extragerea cât mai ușoară de profit maxim - poate fi, cred, declarată încheiată simbolic la nivel de 2022.

Dar schimbarea simbolică e una, iar înrădăcinarea acesteia în reguli, dar mai ales în practici și tipare decizionale poate fi ceva cu totul diferit. Aceasta nu ține neapărat de partide - căci popularii au rămas majoritari în Parlamentul European, iar social-democrații recent ajunși la putere în Germania au propriile schelete în debara, printre acestea cel mai vizibil fiind „răposatul” ex-cancelar SPD Gerhard Schröder 11 - și nici măcar exclusiv de persoane. Reacțiile Ursulei von der Leyen la noul context geopolitic și geostrategic au fost aproape fără greșeală, dovedind că posedă „stofa” a ceea ce în trecut se numea „un adevărat om de stat”. Desigur, instrumentele strict militare aflate la dispoziția UE sunt puțin numeroase, dar au fost folosite cele diplomatice, politice și economice, iar atitudinea sa a impulsionat mulți lideri europeni. La nivelul Uniunii Europene și al NATO s-au manifestat o solidaritate și o coeziune remarcabile, incluzând state cu tradiție în apropierea de Rusia lui Putin precum Grecia și, lăudabilă ca atitudine (deși, în fond, o dictatură), Turcia.

Desigur, au existat și excepții negative, acestea fiind Ungaria și în bună măsură Austria (cea din urmă refuzând furnizarea oricărui ajutor militar letal, deși, pe de o parte, este producătoare, iar pe de alta, deținătoare de armament în cantități semnificative, ea însăși fiind departe de orice pericol convențional concret la/aproape de propriile frontiere). Chiar dacă în cazul ambelor există motivații obiective (dependența energetică accentuată de Rusia), atitudinea adoptată nu le-a adus niciun beneficiu sub aspectul livrării de resurse, și nici n-ar fi avut cum să le aducă. Ungaria lui Viktor Orbán a adoptat adesea o poziție sau cel puțin o retorică sfidătoare la adresa măsurilor adoptate împotriva Rusiei (stat agresor potrivit normelor în vigoare ale dreptului internațional), fără a se putea merge totuși până la justificarea etichetării sale drept un „pion otrăvit” al Rusiei neo-totalitare în interiorul UE sau al NATO. Însă, în cazul acesteia, cele mai dezamăgitoare elemente din atitudinea regimului Viktor Orbán au fost reprezentate de lipsa aproape completă a ajutorului umanitar guvernamental pentru Ucraina și reflexul acestuia (nu neapărat o noutate) de a profita de faptul că locuința vecinului a luat foc (și arde cu flăcări vii) pentru a-și aminti de disputele cu acesta - desigur, statutul și drepturile minorității maghiare - și a-i face reproșuri, ba chiar pentru a direcționa către această minoritate, aflată cel mai departe de linia frontului, o parte din „ajutorul umanitar către Ucraina, victimă a unei agresiunii armate”, atât cât a fost trimis 12 . Gesturi pur și simplu lamentabile în acest context!

Revenind la schimbarea petrecută din interiorul UE, pe fondul unei diminuări a aroganței de tip „reprezentanți al unei lumi civilizate, înalt tehnologizate care controlează natura/biologia (devenite un soi de apendice)” în pandemie și mai cu seamă sub șocul primit în plin plex al invadării Ucrainei, liderii europeni, fie ai structurilor Uniunii fie ai „țărilor de prim rang”/„de mare calibru” din cadrul acesteia, au început să deschidă ochii tot mai larg și să privească realitatea. Cea din afara propriilor birouri, a tête-à-tête-urilor dintre decidenți aleși la mâna a treia sau a patra de către cineva care cândva a fost ales în mod direct, a pactelor partinice și a calculelor politico-electorale, a limbajului de lemn marca (comitetele, „comițiile” și birocrația din) UE.

Și au văzut lucruri interesante, precum fermitatea unei Polonii „naționaliste” (parțial hulite, și pe alocuri cu temei), manifestată din primul minut al agresiunii comise de Rusia, impulsionate de hotărârea căreia au început să se facă auzite tot mai multe voci în cadrul UE. Sau curajul micilor state baltice. Și, deloc în ultimul rând, modelul de solidaritate și stabilitate (în sensul de atașament față de valorile UE și NATO) dovedit de România și Bulgaria, aflate aproape „în prina linie” și participarea lor directă la soluționarea crizei refugiaților (în special România, considerată anterior relativ reticentă la această temă) sau la furnizarea în regim de urgență a ajutorului militar adresat Ucrainei (mai ales Bulgaria - deși s-ar putea, și îmi asum această afirmație, să avem pe viitor surprize legate și de contribuția României - a cărei apropiere de Rusia era cunoscută și care, nu cu mulți ani în urmă, se opusese creării unei componente navale comune a NATO în sudul flancului estic al Alianței). Sau chiar pro-europenismul și pro-atlantismul (să sperăm că de durată!) al micii Republici Moldova.

Aș putea spune că, în contextul acestui episod tragic, „noua Europă” (țărilor pomenite li s-au alăturat Slovacia, Cehia, Slovenia) și Europa devenită non-UE (Regatul Unit) alături de țări eurasiatice (o dictatură ca Turcia) au dat „vechii Uniuni Europene” și nucleului acesteia, cantonat din „epoca Merkel” (și poate dinainte de aceasta) în bareme birocratice rigide și tehnicalități excesive pe aproape toate planurile, o lecție de realism, de pragmatism de bună calitate și de ajustare aproape exemplară la noua realitate. E posibil ca și privațiunile cu care trecutul a obișnuit popoarele țărilor respective să fi jucat un rol în flexibilitatea și capacitatea de adaptare de care au reușit să dea dovadă. Iar liderii europeni „de prim rang”, mai ales cei noi (dar nu numai), pare că n-au lăsat lecția oferită să treacă degeaba pe lângă ei.

Începutul a fost făcut, încă din perioada pandemiei, prin instituirea Mecanismului European de Redresare și Durabilitate (cam așa s-ar traduce corect în românește, în această accepțiune, englezescul ”RESILIENCE”: rezistență, durabilitate), ca o dovadă concretă de solidaritate la nivelul întregii UE. Acesta a reprezentat sursa elaborării Planurilor Naționale cu denumiri similare. Apoi a început să se vorbească, tot mai deschis și de către tot mai mulți politicieni, de la nivel național sau al structurilor Uniunii, despre cooptarea României, Bulgariei și Croației în spațiul Schengen (după o amânări care riscau să devină, cel puțin în cazul primelor două state, sine die). Primul care a menționat expressis verbis, într-o declarație formală, acest lucru a fost (dacă nu mă înșel) chiar cancelarul (succesor) Olaf Sholz, spre onoarea lui, în condițiile în care Germania fusese una din opozantele inițiale și de durată ale includerii Bulgariei și României. Nu peste mult timp, această poziție a fost adoptată în mod oficial de către Comisia Europeană.

Între timp, după mai mult de un deceniu de inactivitate sau nepăsare, UE a revizuit și dosarul maghiar. Mai multe rapoarte ale unor ONG-uri și think-tank-uri internaționale beneficiind de credibilitate și vizibilitate, elaborate înainte de sau la începutul anilor 2020, au fost practic ignorate de structurile de conducere ale Uniunii Europene 13 (un mare „mulțumesc” pentru asta i se datorează tot cancelarului Merkel...). Cel mai cunoscut document de acest tip a fost probabil sinteza (rezultat al unei cercetări) Nations in Transit 2020 a ”Freedom House”, făcută publică în luna mai a acelui an. Potrivit acesteia, Ungaria (ne referim evident la sistemul politic și conducerea acestuia) devenise o combinație hibridă între democrație și dictatură (asemenea Serbiei, Muntenegrului, Macedoniei de Nord și unor state cu probleme structurale de viabilitate precum Bosnia-Herțegovina și Kosovo), adică singura non-democrație din UE! O replică pe măsură a Uniunii a lipsit complet atunci. Aceasta a avut loc doar după invazia rusă din Ucraina și după poziționarea Ungariei (inclusiv pe această temă) ca voce disonantă în „concertul european”, în contradicție implicită inclusiv cu legislația internațională în vigoare. Un raport însușit la finalul verii/ începutul toamnei lui 2022 de Comisia Europeană, redactat după o documentare extensivă, a fost prezentat și apoi supus votului Parlamentului European și adoptat pe 15 septembrie în același an. Conform acestuia, Ungaria nu mai poate fi considerată o democrație, ci are un regim politic hibrid de autocrație aleasă, iar conducerea politică a acesteia încalcă o serie din valorile constitutive ale Europei unite/Uniunii Europene 14. Se pare, deci, că a fost tranșat măcar unul dintre capitolele „moștenirii Merkel”, cel al fostei premiante/ fostului premiant al democrației: e vorba de Ungaria ca sistem politic și de Viktor Orbán - fost apropiat și pupil al lui George Soros 15 - ca politician/lider.

În privința lărgirii spațiului Schengen, treaba a mers ca unsă. Supravegherea României conform Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) a încetat, la propunerea Comisiei Europene, în noiembrie anul trecut (2022), cam pe ultima sută de metri a procesului decizional privind extinderea. Prin urmare Olanda, ultimul dintre opozanții „de cursă lungă” la adresa includerii României și Bulgariei, a renunțat în mod logic și justificat la obiecțiile sale privind România legate de existența MCV-ului (nu și la cele privind Bulgaria). Dar, iaca poznă, după ce în primăvara aceluiași an saluta o cooptare a României și a Bulgariei în zona Schengen, cu trei săptămâni înainte de decizia legată de aceasta (care trebuia adoptată în unanimitate), cancelarul Karl Nehammer, reprezentant al Partidului Austriac al Poporului, PAP 16 (ÖVP, Österreichische Volkspartei), creștin-democrat și social-conservator (dar care a glisat vizibil de ani buni spre o agendă populistă de dreapta), „a reevaluat situația” declarând că se opune accesului celor două țări în spațiul european exceptat de controlul frontierelor interstatale.

Care erau rațiunile acestei „reevaluări”, în afara apropierii alegerilor interne care urmau să aibă loc în Austria și legat de care sondajele de opinie avertizau că PAP/ÖVP risca să le piardă în fața populiștilor de extremă dreaptă? A contat existența celor peste 75.000 de imigranți ilegali de pe teritoriul țării și a mai contat relația istorico-politică a Austriei cu Croația. Ultima fusese inclusă în parte sau în întregime în Imperiul Habsburgic pentru aproape 400 de ani, apoi se aliase cu Reichul nazist post-Anschluss (anexarea Austriei de către Germania în 1938) și după desființarea Regatului Iugoslav în 1941, pentru ca, după 1991, să redevină extrem de apropiată de Germania și de Austria, urmând secesiunii sale din cadrul Iugoslaviei federale (RSFSI, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia). Dar care este legătura dintre cei „peste 75 000 de migranți ilegali” (urmași absolut legitimi, dar mult mai puțin norocoși ai refugiaților primiți cu brațele deschise, cu aplauze, baloane și petreceri de bun-venit în Germania, Suedia și în multe alte locuri din Europa în Uniunea Europeană a anilor 2015-2016, sub „bagheta” plinei de anduranță și versatilei Angela Merkel) invocați de Nehammer 17 și România ori Bulgaria? Niciuna, conform datelor oficiale ale UE! Numărul celor ajunși clandestin în Austria prin Croația (a cărei intrare în spațiul Schengen era susținută de Nehammer!) era de 15 ori mai mare decât al celor care alegeau un traseu prin Bulgaria și România. Lucru absolut intuitiv și firesc pentru oricine privește o hartă. Din sudul Europei (Turcia, Grecia, Albania) calea prin Serbia și Croația nu doar că era/este cea mai scurtă, evitând un detur considerabil, dar excludea/ exclude și traversarea Ungariei, țară cu o conducere reticentă față de imigranți.

Nimic din toate astea n-a contat pentru Nehammer și miniștrii săi, setați deja pe modul „campanie electorală”. Aparent, ansamblul UE s-a încolonat solidar în sprijinul noii cauze comune și legitime. Comisia Europeană a declarat, răspicat și repetat, că Bulgaria, Croația și România întrunesc, în mod solid și integral, toate condițiile tehnice pentru accesul în spațiul Schengen. În săptămânile și zilele care au precedat reuniunea Consiliului JAI (Justiție și Afaceri Interne), oficiali ai Comisiei, președintele Consiliului European, șefi de state și de guverne au organizat un maraton de întâlniri și convorbiri cu cancelarul austriac (iar politicieni de nivel inferior, cu membri ai cabinetului acestuia), susținând din toate puterile cauza Bulgariei și României, singurele care rămăseseră problematice. Înșiși reprezentanții Partidului Popular European (majoritar în Parlamentul UE și în care ÖVP/PAP este membru, ce e drept unul ceva mai atipic) s-au întâlnit cu oficialii austrieci chiar în preajma reuniunii membrilor forului JAI, încercând să-i convingă să-și modifice poziția. Cel puțin asta s-a susținut în noianul declarațiilor oficiale care au precedat și succedat discuțiile, pentru că ceea ce s-a vorbit în realitate știu doar cei care au participat direct la ele.

Și așa a venit fatidica zi de 8 decembrie 2022, cu întrunirea Consiliului JAI al Uniunii Europene. Delegații României și-a susținut cauza folosind date oficiale ale UE privind fluxul de migranți, care infirmau complet construcția argumentativă a Austriei în opoziția sa față de accesul țării noastre și al Bulgariei în Schengen. Bulgaria a avut o sarcină mai grea, întrucât Olanda, care renunțase recent la opoziția față de aderarea României, continua să se opună celei a bulgarilor, motivele fiind rata ridicată a criminalității cu violență și instabilitatea politică din această țară. Pragmatic, aș zice, delegații români au cerut o decuplare a dosarului țării noastre de cel al Bulgariei (acestea fiind evaluate în conexiune și urmând să primească voturile Consiliului JAI împreună). La fel de pragmatic, reprezentanții Bulgariei s-au opus. Insensibili la orice argumente, politicienii austrieci s-au menținut pe poziții, nefăcând altceva decât să repete narativul inițial schematizat și simplificator privind zecile de mii de migranți ilegali și „vina” Bulgariei și a României (dar, suspect, nu și a Croației!) legată de prezența lor pe teritoriul austriac.

Față de o asemenea paradă de lipsă de onestitate și rea-voință, reprezentata Suediei (ministru de Interne al acestui stat) a propus un gest de maximă solidaritate europeană față de România și Bulgaria: blocarea de către restul țărilor a accesului Croației în zona Schengen, la schimb cu modificarea atiudinii cvasi-inexplicabile a Austriei față de cele două state la al căror acces se opunea. Probabil că „șantajul pozitiv” - nimic altceva decât o manifestare aplicată a principiilor generoase față de care membrii UE și-au declarat, repetat și festiv, angajamentul, cel al echității fiind unul dintre ele - ar fi funcționat dacă ar fi fost pus în practică, oferindu-le membrilor cabinetului austriac și o cale de ieșire credibilă în fața alegătorilor cu orientare de dreapta pe care voiau să-i atragă prin poziționarea lor inflexibilă. Dar această idee nu fost pusă în aplicare. Testul solidarității pe care reprezentanții UE l-au picat pe 8 decembrie 2022 ne arată că aceste principii (solidaritate, echitate) mai au până să ajungă, și în manifestări concrete, la valoarea care li se atribuie, adesea cu exces de retorică, declarativ și în teorie.

Prin urmare, scrutinul final din cadrul Consiliului JAI a reunit unanimitatea în favoarea admiterii Croației 18 (țară cu un parcurs incomparabil mai lejer în UE față de România și Bulgaria - bafta lor, ce să zic!) și două voturi împotriva dosarului bulgaro-român, cele ale Austriei și Olandei (reprezentanții Olandei declarând totuși fără echivoc și ”for the record” că votul împotriva României a fost strict contextual, determinat de prezentarea cauzei sale „la pachet” cu cea a Bulgariei). Oricum, în lipsa unanimității efectul a fost același pentru cele două state. Sorry for this time și… à la prochaine (în două din principalele limbi oficiale ale UE)!

EPILOG TEMPORAR

Stând strâmb și judecând drept, cred că în acest caz chiar nu putem să-i considerăm vinovați pe oamenii politici ai momentului (deși cei care m-ați mai citit știți că sunt cât se poate de lipsit de manajamente legate de clasa politică autohtonă, considerând că o judecată critică, dar obiectivă este nu doar dreptul, ci și datoria noastră, a politologilor, oamenilor de presă și, în fond, a cetățenilor dintr-o democrație). Mă refer aici la premier, la ministrul de Externe, la ministrul Justiției și la cel de Interne (ultimul, cu ditamai plagiatul în cârcă, dar aici eu am în vedere strict speța în discuție, nu furtul intelectual pomenit). Cum-necum, s-a reușit suspendarea MCV-ului, pe ultima sută de metri. Dar opoziția Austriei a fost anunțată prin surprindere cu trei săptămâni înainte de reuniunea Consiliului JAI... Ce se putea face concret în acel interval, în condițiile în care, potrivit unuia dintre oficialii români, atunci când reprezentanții noștri invocau date oficiale din surse UE și argumentau pe baza lor, oficialii austrieci priveau în altă parte, pentru ca, eventual, ulterior să dea replay la un (același) discurs preînregistrat de motivare a propriei decizii?

Vina - pentru că există, totuși, și o vină certă - aparține garniturilor anterioare de politicieni de la putere și din opoziție (inclusiv PNL și PSD, desigur, dar nu numai), care au acceptat TIMP DE MAI BINE DE UN DECENIU (după 2011) excluderea prelungită și absolut nejustificată din spațiul Schengen, și aplicarea/monitorizarea prin intermediul unui MCV extrem de prost croit (a se vedea mai sus argumentele detaliate), ba au încercat să și profite politicianist (cam de câte ori au putut - și aici se remarcă PNL, USR și „defunctul politic” PMP) de existența celor două limitări la adresa drepturilor României în UE.

N-ar fi cazul nici să ne îmbătăm cu apă rece. Stadiul justiției noastre, după ridicarea MCV = stadiul justiției din perioada în care MCV era activ. Pe de altă parte, dacă toate echipele de experți trimise în teren în România și Bulgaria au evaluat/confirmat/garantat că granițele României (externe UE) sunt corespunzător sigilate (conform standardelor europene) privind migrația ilegală, traficul de persoane și amenințările teroriste sunt sigur că așa și este.

Dar legat de traficul de bunuri (ilegale, de contrabandă, precum țigările fără timbru), tare mă tem că România (nu mă voi referi la Bulgaria, a cărei situație legată de acest domeniu n-o cunosc în detaliu) reprezintă în continuare una din principalele porți de acces ale acestora pe teritoriul Uniunii, generând criminalitatea aferentă în zona frontierelor 19. Legat de aceasta am doar două flash-back-uri. Unul este cu un biplan Antonov AN-2 folosit pentru deparazitarea culturilor agricole, decolat ilegal (parcă din Ucraina, plin cu țigări și alte produse ilegale), descărcat la noi, în mașini care apoi au dispărut, și care a zburat înapoi înainte ca Poliția să ajungă la fața locului. Al doilea flash-back e un reportaj al TVR cu drezinele (!) improvizate din microbuze TV, în care, deși căldura era pornită, temperaturile depășeau iarna abia cu câteva grade limita înghețului, acestea fiind singurele mijloace de care Poliția de frontieră din Maramureș dispunea (unii subofițeri cu aplecare spre tehnică le mai și reparau singuri), poliția limitându-se la patrularea pe traseul căii ferate și povestind cum contrabandiștii, folosind diverse tipuri de sănii cu propulsie mecanică ori sky-jeturi de zăpadă, le dădeau efectiv cu tifla.

Întâmplările relatate s-au petrecut nu cu multă vreme înainte, după mulți ani de pompat sute de mii/milioane de euro în mijloace care mai de care dedicate securizării frontierelor externe ale Uniunii Europene - de la vehicule all terrain, all weather (inclusiv șenilate) la sisteme de vedere pe timp de noapte pasive (pentru a nu putea fi localizate) cu rază lungă, aparatură de detectare a sunetelor sau radare. Dar asta e, nimeni nu e perfect. Dacă conform criteriilor stabilite de UE (înainte de aderarea României și Bulgariei la Uniune) și în urma inspecțiilor din teren făcute de experți din subordinea Comisiei Europene s-a constatat că cele două țări îndeplinesc fără dubiu și în totalitate condițiile de apartenență la Spațiul Schengen, în pofida celor enumerate cu onestitate frustă mai sus, neincluderea acestora în Schengen reprezintă fără urmă de îndoială un abuz.

Cooptarea aleatoare și arbitrară exclusiv a Croației în acest spațiu european începând cu 1 ianuarie 2023 generează pierderi financiare mari Bulgariei și României, în special comerțului și transporturilor, sectoare principale ale ambelor economii. Nu mai vorbim de inconfortul produs angajaților din transporturi (și munca suplimentară pe care aceștia sunt nevoiți, în continuare, să o presteze), precum și cetățenilor europeni obișnuiți, români și bulgari, care călătoresc în restul teritoriului UE. De fapt, arbitrar este termenul-cheie în aceast episod și reprezintă perfect moștenirea „epocii Merkel” în această Europă pe care toate dezastrele produse, crizele neașteptate (și, alături de acestea, schimbarea unei părți din garnitura politică) par s-o fi înviorat și sunt semne că o pot face un angrenaj mai receptiv la realitate așa cum este ea. Adică un mecanism mai puțin osificat și dezumanizat, care să implice mai multă empatie la nivelul hotărârilor luate și să reducă cumva distanța mare existentă (până în prezent) între politicile concrete adoptate, abundând de tehnicalități, și cetățeanul mediu, comun, subiect al acestora și supus lor. Arbitrariul, care, în diferitele forme deja enumerate, și-a câștigat un loc la masa deciziilor UE în perioada Merkel (totuși, din fericire, fără să devină regulă sau să caracterizeze majoritatea acestora, în primul rând - în opinia mea - datorită expertizei, onestității și verticalității specialiștilor mid-level din aparatul UE) - a prins totuși rădăcini la nivelul practicilor și chiar al culturii organizaționale ale Uniunii. Iar acest fenomen face perfect posibil un altul: ca unei decizii absolut arbitrare și aberante precum votul Austriei (mai exact al lui Karl Nehammer & Co.) la adresa României și Bulgariei să i se răspundă într-un final printr-o ridicare din umeri.

Desțelenirea terenului decizional în cadrul UE și „plivirea” acestor rădăcini va solicita cel puțin perseverență pe calea pe care (pare că) a pornit organizația. Apoi, mai cred că e nevoie de oameni politici de tipul Ursulei von der Leyen 20 sau a lui Olaf Sholz în funcții decizionale, de mai puțini Nehammeri, dar și, desigur, de transformarea „noilor parteneri” din cadrul UE (dacă se mai pot numi ei „noi”, din 2007 încoace) din unii cvasi-totalmente pasivi în parteneri activi și competenți. Probabil că aceasta reprezintă partea cel mai dificil de rezolvat a ecuației, dar să nu cădem în defetism sau resemnare. De modul în care acest segment din ecuație va fi rezolvat depinde cu siguranță accesul țărilor amintite, deocamdată rămase pe dinafară, în zona Schengen, și în bună măsură viitorul lor în cadrul Uniunii. În privința primului, sunt sigur că nu s-a rostit nici pe departe ultimul cuvânt, dar soluțiile concrete pentru depășirea prezentului impas depind în primul rând de expertiza, experiența, de creativitatea, motivația și de prestigiul pe care reprezentanții celor două state vor reuși să le mobilizeze, precum și de măsura în care acestea se vor putea transforma în soluții concrete propuse Uniunii.

În loc de Post Scriptum: Scamatoriile politice la care au apelat sau mai degrabă pantomima pe care Karl Nehammer și colegii săi de guvern și de partid au jucat-o în cadrul Consiliului JAI nu le-a folosit mai deloc. În alegerile statale (Austria fiind o țară federală) pentru legislativul landului Austria Inferioară pe care ÖVP/PAP ținea morțiș să le câștige și care au avut loc la final de ianuarie, partidul a înregistrat cel mai slab scor obținut în acel land în istoria sa, pierzând 10% față de procentele obținute la scrutinul precedent și obținând sub 40% din sufragii, deși s-a plasat (chinuit) pe primul loc. La fel, SPÖ/PSDA (Sozialdemokratische Partei Österreichs/ Partidul Social-Democrat din Austria) a obținut numărul cel mai scăzut de voturi înregistrat vreodată în landul în cauză. Conducătorii unui partid (la origini) creștin-democrat ar trebui să cunoască zicala românească „Dumnezeu nu bate cu bota!”, care le-ar putea fi de un folos real. Populismul de dreapta de care Nehammer și apropiații au încercat să facă paradă se pare că n-a convins alegătorii interesați de o dreaptă mai radicală și, în plus, i-a descurajat pe unii susținători moderați ai ÖVP/PAP să voteze cu respectivul partid.

Știrile proaste pe care le semnalează acest rezultat ar fi două. Prima e aceea că principalul câștigător al acestor alegeri, dacă putem spune așa, e tocmai FPÖ/PLA (Freiheitliche Partei Österreichs/Partidul Libertății din Austria), principalul adversar populist dinspre extrema dreaptă al partidului lui Nehammer. Acest partid care bântuie politica austriacă din 1956 și a cunoscut un reviriment spectaculos sub conducerea răposatului Jörg Haider (cu accente de operetă, dar orișicât), reviriment care a atras atenția la nivel internațional, este cel care a crescut după votul din 29 ianuarie cu 10 procente (exact cele pierdute de ÖVP/PAP), obținând cele mai bune rezultate înregistrate vreodată în Austria Inferioară și sporindu-și astfel numărul locurilor deținute în legislativul landului de la 6 la 14. A doua știre proastă ar putea fi aceea că scăderea în preferințele electoratului a ÖVP/PAP în Austria Inferioară și creșterea sprijinului electoral pentru FPÖ/PLA n-ar reprezenta doar un episod, ci o tendință. Doamne-ajută, deci, sau Doamne-ferește - după caz!

- va urma -

-----------------

1 Să ne amintim doar de reacția cvasi-unanimă (și cvasi-total deplasată, în cheia interpretativă a celor menționate deja) a întregului lidership al UE față de suspendarea (legală și legitimă) a președintelui Băsescu de către Parlament în anul 2007 și față de referendumul care a urmat pentru a genera o decizie finală în chestiunea în cauză. Încercarea de îndepărtare, conform legii și prin vot democratic, a depozitarului unei părți a puterii executive devenit, în opinia unei majorități din legislativ, parazitar și toxic a fost etichetată în fel și chip, cu un exces aproape uimitor de politicianism partizan din ambele direcții. Bucureștiul (mai exact susținătorii - politici sau nu - ai președintelui și presa captivă sau care s-a predat acestuia și camarilei sale, el însuși mărturisind într-un interviu ulterior încheierii mandatelor prezidențiale, în limbajul caracteristic, că „mulți dintre cei care m-au lins au făcut-o benevol”) a numit această încercare o „o nouă mineriadă”. Bruxelles-ul (aproape unanim) i-a cântat în strună denumind evenimentul „o tentativă de lovitură de stat” (!), numeroșii ambasadori din zona UE fiind puși în mișcare de propriile ministere de Externe, pentru a exercita „presiunile necesare”. A rezultat interesanta găselniță a Curții Constituționale a onorabilului domn Augustin Zegrean (pe care, cu tot respectul, mi-e greu s-o consider ca fiind altceva decât un truc procedural aproape scos din mânecă): cea a cvorumului necesar pentru referendum, ca urmare a aplicării căreia drepturile politice fundamentale a milioane de români (și votul lor) au ajuns să conteze mai puțin din pricina neîntrunirii unei majorități absolute la urne.

2 Asupra motivelor reale aflate în spatele acestui obiectiv aș putea emite doar speculații, motiv din care prefer să mă abțin.

3 Răspunsul „în forță” dat Olandei de către (pe atunci) președintele României Traian Băsescu (amenințarea cu sancțiuni de răspuns și cu un boicot al mărfurilor) nu a ajutat nici el și nu a ținut loc de negocieri pragmatice care puteau duce la un rezultat. În politica externă, duritatea în formă retorică nu este echivalentă cu fermitatea. Iar prejudicierea ulterioară aproape vizibilă a unor interese economice olandeze în România, care funcționau și ar fi putut funcționa și mai bine în avantajul reciproc al celor două state, a fost o mișcare la fel de puțin inteligentă. Refuzul (abuziv în mod aproape evident) de a se încredința șantierelor ”Damen” din Mangalia (dispunând de capital olandez, dar funcționând cu angajați români - ingineri, maiștri, muncitori înalt calificați) construcția corvetelor necesare pentru programul de înzestrare și modernizare al Marinei Militare Române (tipul de corvetă ”Sigma”, produs de firma olandeză ”Damen”, câștigând succesiv trei licitații, toate trei anulate din motive prea puțin clare) folosește poate unor interese, dar în niciun caz celor ale României, sistemului său de apărare sau nouă, contribuabililor/contributorilor la acesta (și beneficiari ai săi). În final, prin încredințare directă a contractului (conform regulilor din „Perioada de alertă”), pentru înzestrare au fost alese corvetele tip ”Gowind” ale concernului francez ”Naval Group”. Probabil că aceasta (și conexiunea dintre numitul grup industrial și anumiți politicieni/anumite autorități publice francezi/franceze) este direcția înspre care ar trebui să privim pentru a primi răspuns la întrebarea legată de cine ar putea beneficia de noul contract. Și, desigur, înspre politicienii români în funcție în momentele-cheie ale încheierii „înțelegerii” - cei din urmă aflați, ca de obicei, „la primire”.

Și un post scriptum necesar pe această subtemă, divagând, deci, ușor de la tema materialului, dar de interes general: dacă prima licitație care desemna „Grupul Damen” drept câștigător pentru construcția corvetelor n-ar fi fost anulată, în prezent, în plin război dintre Rusia și Ucraina, și având o frontieră navală comună cu teritoriul ucrainean aflat sub ocupație rusă din Crimeea, am fi avut deja în dotare trei corvete ”Sigma” (din cele 4 declarate necesare de către responsabilii politico-militari pentru flota noastră militară din Marea Neagră), încorporând cea mai nouă tehnologie militară navală, produse de ”Damen” la Mangalia, cu forță de muncă românească, în loc de 0 echivalente cu acestea existente în dotare în prezent. Lor li s-ar fi adăugat probabil (fiind inclusă în oferta ”Damen”) și modernizarea și (re)înarmarea, după 20 de ani, la standarde tehnologice de nivel 2023, a celor două fregate ex-britanice (”Type 22” - celebrele „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”, achiziționate în 2003 - deloc ieftin - și poreclite de atunci „hoteluri plutitoare”). Opțiunea pentru corvetele ”Sigma” ar fi reprezentat prima achiziție semnificativă de tehnică navală militară și înarmată (nu remorchere, vânătoare de mine, nave de scafandri, nave mari „despuiate” de armamentul din dotare și rămase așa pentru decade), cu potențial real de descurajare a unui eventual inamic, efectuată de Forțele Navale Române în ultimele trei decenii. Alegerea făcută în cele din urmă ne aduce în situația în care prima corvetă ”Gowind” a ”Naval Group” (dacă lucrurile nu se modifică din nou) ar putea fi lansată la apă abia în vara-toamna lui 2023 (urmând apoi probele de mare). Între timp, cele trei corvete ”Sigma” pe care România ar fi vrut să le cumpere, dar s-a răzgândit (un antropomorfism, desigur) au fost produse de șantierele ”Damen” în Mangalia și li s-au găsit rapid și cumpărători, în zona Asiei de Sud-Est sau a Orientului Îndepărtat. Nu ne rămâne decât să le urăm politicienilor de la noi aflați „la primire” (desigur, dacă ei există), ca - în cazul în care ar fi fost implicate comisioane pentru ei - să le folosească mai cu cap decât au făcut cu fondurile publice. Fie ei (cei potențial aflați la capătul „primirii comisioanelor” sau mai simplu spus a șpăgii) social-democrați sau liberali. Nota bene: am folosit exclusiv formulări de tip ipotetic/condițional-optativ.

4 Cel care a anticipat și a anunțat „schimbarea gărzii” a fost, în opinia mea, polonezul Donald Tusk în funcția de președinte al Consiliului European (2014-2019). Acesta a fost un om politic cu viziune, cu valori mai apropiate de oameni decât de reprezentarea lor schematizat-birocratică și de asemenea cu verticalitate - ajungând să fie parțial repudiat de țara de origine. A fost, printre autoritățile de top de la nivelul UE, cel care a adus cel mai puțin cu un robot sau cu un cyborg, umanitatea sa fiind firească, fără tușele (ușor) caricaturale care îl caracterizau deseori pe Jean-Claude Juncker. Pe aceia care detectează o doză prea mare de PR în unele dintre exercițiile sau practicile sale (de exemplu acelea de a ține discursuri în limba națională în statele unde era invitat oficial) îi rog să mai mediteze. Să ridice piatra politicienii care nu se folosesc din plin de PR la începutul secolului XXI.

5 Aceste reguli, practici și cutume sunt pe de o parte inerente unui mecanism instituțional de complexitatea Uniunii Europene. Pe de altă parte, caracterul lor complicat, acompaniat adesea de lipsa de transparență și legitimitatea de tip mai degrabă marginal (negocieri și compromisuri între politicieni, unele în spatele ușilor închise) a adoptării și aplicării lor constituie o sursă cât se poate de firească pentru euroscepticism (în sensul scepticismului față de UE).

6 E vorba de aspecte legate de gestionarea pandemiei de Covid și mai ales de scandaloasa afacere de corupție privind vaccinurile anti-Covid (un exemplu de manual de așa ceva, din păcate) implicând-o pe Ursula von der Leyen, pe soțul acesteia și conducerea (CEO-ul) firmei Pfizer. La aceasta se adaugă și încercările repetate de mușamalizare a acesteia, inclusiv față de Parlamentul European. Prin urmare, Parchetul European (European Public Prosecutor's Office, EPPO), condus în prezent de conaționala noastră L-C. Kövesi, s-a autosesizat (într-un târziu aș spune) în octombrie 2022 în această speță. Dacă măcar o parte din prezumptivele fraude și ilegalități s-ar confirma, rezultatul firesc și necesar ar fi schimbarea din funcție și condamnarea la închisoare a Ursulei von der Leyen. La nivel personal, nu pot decât să regret și să deplâng o asemenea risipă de potențial politic remarcabil în cazul celei menționate.

7 Primit în mod repetat (și desigur deliberat) de către Vladimir Vladimirovici Putin în capătul opus al unei/unor mese interminabile (la propriu, ca lungime), schimbând fraze lungi și sărace în conținut formulate în limbajul de lemn diplomatic și mințit, de asemenea la propriu, de repetate ori, cu o seninătate și o lipsă de scrupule aproape uimitoare de către cel menționat.

8 Spun „aproape complet eșuată” pentru că singurul câștig, într-un final, al lui Macron a fost cel al unui al doilea mandat prezidențial al Republicii franceze. Ceea ce, desigur, nu-i de colea. Deși victoria, la fel ca cea din alegerile precedente (în turul doi, împotriva aceleiași Marine Le Pen) a fost una destul de chinuită. Practic, alegătorii francezi l-au preferat, din nou, acesteia. Lucru destul de jalnic în sine.

9 Cei care nu înțelegem să privim nici detașat, nici „neutru” invazia și agresiunea continuată a Rusiei în Ucraina (și dezastrul umanitar generat) am fi datori să rostim, alături de ”Slava Ucraini!”, și „Cinste/glorie Bulgariei!”.

10 Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem meritul celor două state și al lidershipului lor. Dincolo de oscilațile diplomatico-retorice ale lui Macron și de reținerile lui Sholz, Franța și Germania sunt două dintre cele mai importante contributoare la sprijinul internațional (economic, militar și umanitar) oferit Ucrainei.

11 Vorbim, desigur, de o repauzare a personajului în sens strict politic, și aceea temporară. Altfel, ca „persoană fizică”, Gerhard Fritz Kurt „Gerd” Schröder este foarte bine și sănătos și încă (din câte se știe) președinte al Consiliilor de administrație ale Nord Stream AG și Rosneft, dacă nu s-o fi pensionat ca eveniment de ultimă oră. Live long and prosperous, Herr Schröder!

12 Astfel, conform publicației „Hungary Today” (ediția din 23 martie 2022), ministrul de Externe maghiar Péter Szijjártó s-ar fi lăudat pe pagina sa de Facebook că guvernul țării sale ar fi donat 177 000 de euro orășelului Berehove/ Beregszász (singurul cu majoritate maghiară din Ucraina), pentru… întreținerea/ repararea rețelei de apă și canalizare. O adevărată urgență pentru Ucraina!

13 Excepție făcând, desigur, de episodul tragicomic (sau ducând mai degrabă înspre comedia bufă) oferit de Juncker și Orbán din cadrul Summitului UE de la Riga, Letonia, din 2015. Într-o manieră absolut caracteristică, președintele Comisiei Europene l-a salutat pe premierul ungar cu ”Heil, dictator!”, i-a dat o palmă (nu prea tare, nici prea ușoară, dar evident în glumă, amical și cordial), iar apoi l-a îmbrățișat. Orbán a suportat totul fără să clipească, cu stoicism însoțit de un zâmbet: (își) cunoștea omul. Că „acolo unde dă tata (Juncker) crește” s-a dovedit (și) prin rezultatele obținute de către același Orbán în alegerile naționale care au urmat.

14 Răspunsul direct al lui Viktor Orbán la votul Parlamentului European a fost unul abil. Omul e inteligent și are cu siguranță „stofă de politician” (chiar dacă nu de politician democrat), plasându-se sub acest aspect cu mult deasupra unui Putin. Prin urmare, a știut și știe să-și aleagă momentele în care e dezirabil să nu se manifeste confruntațional. Singurul lui răspuns imediat cerea o flexibilizare/diminuare a sancțiunilor impuse de UE asupra Rusiei (!).

15 De unde putem vedea că orice filantrop și mecena, fie el și multimiliardar, integru dincolo de orice bănuială și dedicat în întregime binelui comun și conturării dezinteresate a unui viitor luminos al omenirii, se mai poate înșela în pariurile sale. Asta chiar dacă și-a făcut banii prin speculații bursiere, desigur legale.

16 Al treilea șef al guvernului austriac din partea acestui partid care s-a succedat la putere în interval de două luni, cei doi predecesori ai săi demisionând (fiind presați/forțați să o facă) din motive de corupție. Cancelar din decembrie 2021 și fără șanse de a mai rămâne la putere foarte mult (a se vedea textul în continuare), Nehammer a fost și el acuzat de cazuri de încălcare a moralității, chiar dacă în forme diferite de ceea ce s-ar numi „corupție”.

17 Faceți vă rog următorul exercițiu de imaginație. Gândiți-vă la ce taifun politico-mediatic, însoțit de tunete, fulgere și chiar trăznete (acuzații de rasism, xenofobie, lipsă de umanitate, încălcare a valorilor europene de bază) ar fi provocat un (eventual același) politician austriac dacă ar fi invocat, la nivel de 2015-2016 existența a 75.000 de „refugiați umanitari”, numindu-i „imigranți ilegali” și considerându-i o problemă. Nu mai zic de gestul de a condiționa blocarea unor decizii în cadrul UE din cauza acestora. Ce mobilizare a ONG-urilor și a societății civile ar fi avut loc într-o serie de țări europene, cu siguranță Germania, Franța și probabil și Austria fiind printre ele. Faptul că, la 6-7 ani distanță, nimic din toate acestea nu s-a întâmplat (la vreo scară semnificativă), că România și Bulgaria (și, în fond, vorbim mai ales de cetățenii acestora) au fost până la urmă lăsate să se descurce, iar discuția s-a purtat exact în cadrul setat într-un mod vizibil lipsit de principialitate de către cancelarul Nehammer, acela al „imigranților ilegali din Austria” (=problema) și tranzitului lor clandestin prin Bulgaria și România, dar nu și prin Croația (=cauza acesteia) arată limitele clare ale umanitarismului (inclusiv la nivelul Uniunii Europene) și memoria de scurtă durată a societății civile (implicit a celei din cadrul acesteia).

18 Aceeași Croație în care, în aproape întreg deceniul dinaintea aderării la UE, Ante Gotovina s-a bucurat de un larg sprijin nu doar popular, ci și din partea unei majorități a politicienilor. Pentru a afla mai multe despre personaj, căutați-l pe Google. Pe scurt vă pot spune doar că e un soi de Miklós Horthy al vremurilor noastre, despre care toată lumea știe că a fost un criminal, dar care (spre deosebire de criminalii de război sârbi) n-a fost niciodată condamnat. Omul a fost responsabil, între altele, ca unul dintre planificatori și comandanți, de cele două operațiuni militare desfășurate la mijlocul anilor 1990, după dobândirea independenței Croației, având ca scop purificarea etnică (prin expluzare forțată sau „anihilare”) a zonelor din Slavonia (provincie istorică a Croației) în care existau majorități/comunități de sârbi. Acțiunile au reprezentat „un succes”, iar printre „faptele de arme” atribuite lui Gotovina, de-a lungul întregii cariere, se numără responsabilitatea uciderii a peste 300 de civili/prizonieri de război și a purificării etnice prin expulzare forțată a altor 90 000 de civili (!) cu toții sârbi. În întreaga perioadă cât a fost pus sub acuzare, căutat, iar apoi reținut și judecat de către ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie), dar în special după arestarea sa, la finele lui 2005, pentru susținerea lui s-au pronunțat public numeroși politicieni croați (care aspirau și la aderarea la UE) și s-au compus cântece/imnuri de către doi dintre cele mai cunoscuți artiști pop din Croația. Două din echipele de fotbal de top din țară (Dinamo Zagreb și Hajduk Split) au donat integral încasările unor meciuri importante pentru a contribui la cheltuielile judiciare ale lui Gotovina (cu avocații apărării), în sprijinul său au fost organizate mitinguri cu zeci de mii de participanți, iar această atmosferă s-a menținut până la judecarea, condamnarea inițială și achitarea în urma apelului a numitului personaj, ultima având loc în noiembrie 2012, chiar înaintea aderării oficiale a Croației la UE, la 1 ianuarie 2013. Pe tot decursul acestei perioade pozele „eroului” Ante Gotovina au fost printre cele mai descărcate și utilizate imagini folosite pe post de wallpaper-uri pentru PC-urile și telefoanele mobile din Croația.

19 Și aici îmi vine automat în minte filmul „Câini” al lui Bogdan Mirică.

20 Precizez încă o dată că, în ciuda scandalosului episod de corupție în care este presupus implicată (scandalos atât prin detaliile specifice, cât și prin sumele vehiculate), consider că dispariția Ursulei von der Leyen din politică (în cazul de față din politica UE) prin condamnarea ei la închisoare (care s-ar impune din plin dacă suspiciunile/acuzațiile s-ar confirma) ar reprezenta o pierdere pentru Europa, mai ales în contextul actual. Complex de factori din care deducem că lucrurile, în politică (dar nu numai) arareori se prezintă doar în alb și/sau negru. Iar uneori distanța îți poate oferi o claritate suplimentară în sesizarea detaliilor.

Horia Lupu.Politolog. Cu amintiri din copilarie din "socialismul real". Absolvent al Facultatii de stiinte politice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (infiintata cu sprijinul USIA, United States Information Agency), beneficiind de expertiza unor profesori remarcabili din UBB si de la universitati din SUA, Germania, Franta etc. 15+ ani de experienta de predare si cercetare in invatamantul universitar si cateva stagii in strainatate. Contactul cu politica reala inceput (suprarealist) la 23 de ani (neafiliat politic, director de campanie electorala la nivel de judet), continuand peste timp cu cativa ani in conducerea locala a unui partid care la aderare era in opozitie si de stanga, iar cand il paraseam ajunsese la putere si tindea spre dreapta. Cu expertiza in (sub)domeniile teoriei, ideologiilor, partidelor, regimurilor si istoriei (toate politice), a nationalismului si relatiilor interetnice. Compenente in zona aparare&securitate (inclusiv aspecte tehnice).

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads