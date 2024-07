Două puteri NATO din Europa fac echipă în domeniul apărării. Cum s-a ajuns la acest pact militar crucial VIDEO

Marea Britanie şi Germania au decis să facă echipă în domeniul apărării, pe măsură ce crește tot mai mult temerea că Donald Trump, dacă va fi ales președinte al SUA, va renunța la Ucraina.

Cele două țări au semnat miercuri, 24 iulie, o declaraţie comună în domeniul apărării în care se angajează să lucreze împreună pentru a consolida industria apărării, a întări securitatea europeană şi a susţine Ucraina în faţa forţelor ruse invadatoare, transmite Reuters.

Declaraţia a fost semnată la Berlin de ministrul Apărării german Boris Pistorius şi de noul său omolog britanic John Healey.

The new UK government "is determined to reset relations with Europe," said British Defense Secretary John Healey at a press conference with his German counterpart Boris Pistorius. The ministers signed a joint declaration to intensify defense cooperation between both countries. pic.twitter.com/qdOlP39xjd