Alertă în toată Germania: ”Roi de drone” străine au zburat deasupra unor șantiere navale militare, uzine aeronautice și spitale

În Germania este în vigoare o alertă împotriva dronelor, după ce un mare număr de asemenea aeronave fără pilot au survolat, neautorizat, întregul teritoriu al Germaniei.

Ziarul Bild anunță că un "roi de drone" a fost lansat de o "dronă mamă", care, la rândul ei, ar fi decolat de pe un „vas sub pavilion străin” din Marea Baltică. Vasul era civil, dar se suspectează că ar face parte din "flota fantomă" a Rusiei.

Dronele au survolat o serie de obiective importante din Germania, inclusiv șantiere navale militare, uzine ale grupului Airbus și spitale universitare. Unul dintre obiectivele pe care dronele l-au spionat a fost șantierul naval Thyssenkrupp din Kiel, unde se construiesc submarine pentru Germania și pentru alte țări NATO. Alte obiective vizate au fost Spitalul Universitar din Kiel, o centrală electrică de pe coastă, precum și canalul navigabil Kiel, care este foarte important pentru transportul maritim.

Surse din securitatea germană au dezvăluit că traiectoriile zborurilor par să fi fost paralele, ca și cum dronele ar fi încercat să cartografieze precis terenul și clădirile.

Jurnaliștii germani readuc în atenție, în acest context, o declarație a cancelarului Merz, care a spus că „nu suntem încă în război, dar nici nu mai suntem în pace”.

