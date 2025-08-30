Drone rusești spionează rute din Germania pe unde se trimite arme Ucrainei. Kremlinul susține că sunt ”informaţii foarte probabil false”

Drone de supraveghere au survolat recent rute în Germania de Est, tranzitate de material trimis de către aliaţi Ucrainei, dezvăluie publicaţia germană WirtschaftsWoche şi cotidianul american New York Times (NYT), o operaţiune dezminţită de Kremlin, care evocă ”informaţii foarte probabil false”.

Obiectivul ruşilor este să culeagă informaţii în vederea comiterii unor acte de sabotaj sau să-şi ajute trupele din Ucraina să anticipeze ameninţarea inamică, potrivit acestor anchete.

În urma acestor dezvăluiri, publicate joi, ministrul german al Apărării Boris Pistorius s-a declarat ”deplin conştient de provocare”,

”Faptul că drone survolează de asemenea porturi şi instalaţii feroviare nu ar trebui să surprindă pe nimeni”, a decclarat el.

”Nu putem face mare lucru”, a adăugat el cu regret.

Potrivit lui Boris Pistorius, există ”un joc de-a şoarecele şi pisica” de ordin tehnic şi tehnologic între dezvoltatorii de drone şi statele ţintite.

WirtschaftsWoche dezvăluie că unele dintre aceste drone au fost fabrciate în Iran.

Potrivit unor membri ai serviciilor germane de informaţii, unele dintre drone au fost lansate de pe nave prezente la Marea Baltică,

Autorităţile americane, contactate de NYT, au confirmat că au fost informate cu privire la aceste survolări.

Însă ele nu au determinat în mod precis originea acestora.

Un purtător de cuvînt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat joi de către jurnalişti despre acttse survolări, a catalogat dezvăluirile drept ”foarte probabil false”.

”E greu să ne imaginăm. Dacă e adevărat, germanii le-ar vedea clar şi este puţin probabil să rămână tăcuţi”, a declarat el, evocând ”al nu ştiu câtelea fals aticol de presă”.

În primele şase luni ale 2025, operaţiunile ruseşti de sabotaj în Europa au scăzut, declară NYT vicepreşedintele Centrului de Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) Seth Jones.

Comandantul Suprem al Forţelor Aliate în Europa (SACEUR) Alexus Grynkewich a declarat în Senatul american că ”supravegherea sporită” a autorităţilor europene a contribuit la scăderea ameninţării.

O intensificare a activităţii diplomatice în ultimele luni, în vederea negocierii unei încetări a Războiului din Ucraina, ar putea, de asemenea, explica această scădere.

