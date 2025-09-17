Cancelarul Germaniei spune că încălcarea spațiului polonez și românesc de către Rusia „face parte dintr-o tendință de lungă durată de testare a limitelor și de sabotaj”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz Foto: Hepta

Încălcarea spațiului aerian polonez și românesc de către Rusia face parte dintr-o tendință de lungă durată de testare a limitelor și de sabotaj din partea președintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri, 17 septembrie, în Bundestag cancelarul german Friedrich Merz, citat de Reuters.

Friedrich Merz avertizează că o pace fără libertate în Ucraina l-ar încuraja pe Putin să caute următoarea țintă.

Rusia dorește să destabilizeze în mod insidios societățile noastre libere”, a explicat Friedrich Merz în fața Bundestagului, camera inferioară a parlamentului german.

El a mai spus că un acord de pace în războiul din Ucraina nu poate fi încheiat în detrimentul suveranității politice și integrității teritoriale a Kievului. „O pace dictată, o pace fără libertate, l-ar încuraja pe Putin să caute următoarea țintă”, a avertizat Merz.

Declarațiile lui Merz în Bundestag intervin după ce cu o zi înainte l-a avut ca oaspete pe președintele polonez, Karol Nawrocki.

„Condamn cu fermitate recentele încălcări ale spațiului aerian polonez de către Rusia. Suntem de neclintit alături de Polonia. I-am subliniat acest lucru președintelui Nawrocki astăzi, în timpul vizitei sale. Polonia este un vecin european important și un prieten apropiat pentru noi”, a scris cancelarul german pe X, în ciuda faptului că Germania și Polonia au subiecte de divergență și tensiuni pe tema reparațiilor din al Doilea Război Mondial și a imigrației.

