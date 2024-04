Germania este acuzată că facilitează "genocidul" din Gaza. „Vieţile a sute de mii de persoane sunt în joc” VIDEO

Berlinul s-a confruntat luni, 8 aprilie, în faţa celei mai înalte instanţe a ONU, Curtea Internaţională de Justiţie, cu acuzaţii formulate de Nicaragua, potrivit cărora Germania „facilitează comiterea genocidului” împotriva palestinienilor din Gaza prin sprijinul său militar şi politic acordat Israelului, relatează AFP.

Managua a dat Germania în judecată la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ), cerând judecătorilor să impună măsuri de urgenţă pentru a împiedica Berlinul să furnizeze arme şi alte ajutoare Israelului.

„Respingem acuzaţiile Nicaraguei” a declarat Sebastian Fischer, purtătorul de cuvânt al Ministerului german de Externe, înainte de audieri. „Germania nu a încălcat nici Convenţia privind genocidul, nici dreptul umanitar internaţional şi vom demonstra acest lucru pe deplin în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie”, a adăugat el.

Nicaragua îşi va prezenta argumentele luni, iar Germania este aşteptată să răspundă în ziua următoare.

Într-un document de 43 de pagini trimis instanţei, Managua susţine că Berlinul încalcă Convenţia Naţiunilor Unite privind genocidul din 1948, elaborată în urma Holocaustului. „Prin trimiterea de echipament militar şi acum prin tăierea finanţării pentru UNRWA (agenţia ONU pentru refugiaţii palestinieni), Germania facilitează comiterea genocidului”, se afirmă în document.

„Lipsa de acţiune a Germaniei este cu atât mai condamnabilă în ceea ce priveşte Israelul, cu cât Germania are o relaţie privilegiată autoproclamată cu această ţară, care i-ar permite să influenţeze în mod util comportamentul acesteia”, a adăugat Nicaragua.

