Germania a continuat să colaboreze militar cu Rusia până în preajma anexării Crimeei de către Moscova, în 2014, potrivit unei investigații publicate de Der Spiegel. Documentele obținute de publicația germană indică faptul că oficiali ai Bundeswehr-ului și compania Rheinmetall au contribuit la dezvoltarea unor centre moderne de instruire militară în Rusia, inclusiv la Mulino – proiect inițiat cu doar câteva luni înainte de intervenția rusă în Ucraina.

Conform surselor Spiegel, această cooperare reflectă profunzimea relațiilor militare între Berlin și Moscova în timpul mandatului cancelarului Angela Merkel, care a condus Germania între 2005 și 2021.

Un centru german de instruire ca model pentru armata rusă

La începutul anilor 2000, Germania a dezvoltat un centru de instruire de ultimă generație în baza militară Altmark, în Saxonia-Anhalt. Operat de Rheinmetall, complexul utiliza sisteme de simulare cu laser, monitorizare digitală a „pierderilor” și scenarii computerizate de luptă. Potrivit Bundeswehr-ului, era cel mai avansat astfel de centru din Europa.

În 2011, Rusia și Germania au semnat un contract în valoare de 135 de milioane de euro pentru construirea unui centru similar la Mulino, în regiunea Volga. Proiectul urma să permită instruirea anuală a până la 30.000 de soldați ruși. Rheinmetall furniza tehnologia – inclusiv senzori, module laser și efecte pirotehnice pentru simularea exploziilor. În perspectivă, planul prevedea extinderea rețelei la opt centre de instruire în toate districtele militare ruse.

Intensificarea cooperării militare în perioada 2009–2013

Între 2009 și 2013, relațiile militare bilaterale au cunoscut o intensificare semnificativă. Potrivit Der Spiegel, existau planuri ca un ofițer de legătură german să fie detașat la Statul Major General al armatei ruse, iar un ofițer rus să ocupe un post în cadrul comandamentului forțelor terestre germane de la Strausberg. Pregătirile includeau acces la documente interne și participarea la discuții strategice – practici rezervate, de regulă, aliaților din NATO.

Generalul german în retragere Josef Niebecker, fost consilier militar în cancelaria lui Gerhard Schröder și apoi atașat militar la Moscova, a declarat pentru Spiegel că oficialilor germani li s-a cerut să răspundă „pozitiv” solicitărilor de cooperare formulate de partea rusă. În 2011, ministrul apărării de atunci, Thomas de Maizière, lăuda „intensitatea relației” și afirma că Germania are „un interes de securitate” în existența unei armate ruse „bine conduse și modernizate”.

Exercițiu comun anulat în 2013, pe fondul tensiunilor

În vara anului 2013, Berlinul și Moscova planificaseră un exercițiu militar comun în apropiere de granița cu Finlanda. Participarea germană urma să includă 60 de soldați și vehicule de tip Boxer. Însă limbajul utilizat de partea rusă – care descria exercițiul ca având scopul de a „distruge grupări armate” – a provocat îngrijorare în rândul statelor membre NATO. Berlinul a decis ulterior să anuleze exercițiul.

În paralel, Rheinmetall își continua colaborarea cu Ministerul rus al Apărării. Potrivit relatărilor, generalul Valeri Gherasimov – care ulterior va conduce campania militară rusă în Ucraina – a vizitat centrul german și a jucat un rol în proiectarea „soldatului viitorului” din armata rusă, inspirându-se din tehnologia germană.

Proiectul Mulino și anularea exporturilor după anexarea Crimeei

La câteva luni după anexarea Crimeei de către Rusia, în iunie 2014, guvernul german a retras toate licențele de export militar către Moscova. Rheinmetall a contestat decizia, argumentând că echipamentul nu era armament și că era deja pregătit pentru livrare. Compania a amenințat cu un proces în valoare de 120 de milioane de euro, dar instanțele au respins cererea, iar dosarul a fost abandonat discret în 2016.

Echipamentul – inclusiv 300 de module laser pentru arme individuale – a rămas depozitat în portul Bremerhaven. Potrivit Spiegel, după 2022, compania a analizat posibilitatea de a trimite tehnica în Ucraina, dar s-a constatat că echipamentele erau degradate și nefuncționale.

Cu toate acestea, Rusia a reușit să finalizeze centrul de la Mulino, care în 2021 a găzduit exercițiul militar „Zapad”, cu participarea a aproximativ 200.000 de militari. Președintele Vladimir Putin a fost prezent la eveniment. Nu se știe în ce măsură tehnologia germană a fost integrată în infrastructura finală a centrului.

Astăzi, oficiali germani implicați în acea perioadă exprimă o ușurare retrospectivă că proiectele de integrare militară cu Rusia nu au fost duse la capăt. Generalul Josef Niebecker a declarat pentru Spiegel: „Dumnezeu să fie lăudat că nu s-a întâmplat.” Potrivit acestuia, dacă parteneriatul ar fi continuat, Rusia ar fi putut obține un avantaj militar semnificativ în pregătirea conflictului cu Ucraina.

