Germania vrea să își dubleze numărul militarilor. „Este vital ca armata să fie pregătită de război până în 2029“

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 23:38
Efectivele armatei germane trebuie să crească FOTO Facebook/Bundeswehr

Germania trebuie să își mărească armata cu cel puțin 100.000 de soldați pentru a îndeplini noile obiective stabilite de NATO și pentru a fi pregătită în fața unei posibile agresiuni ruse, arată un document confidențial consultat de Reuters. În prezent, Bundeswehr are doar 62.000 de militari activi.

Generalul Alfons Mais, șeful forțelor terestre, a transmis pe 2 septembrie un avertisment către conducerea armatei germane: „Este vital ca armata să fie pregătită de război până în 2029 și să asigure capabilitățile promise NATO până în 2035”.

Potrivit lui Mais, actuala structură nu permite atingerea acestor ținte, întrucât în efective sunt incluși și aproximativ 37.000 de militari neactivi.

Angajamente mai mari în estul Europei

Germania și-a extins deja responsabilitățile în flancul estic al NATO, prin formarea unei brigăzi de 5.000 de soldați în Lituania și prin patrule navale în Marea Baltică, menite să prevină atacuri de tip sabotaj.

Pentru 2029, Mais cere suplimentarea trupelor cu circa 45.000 de oameni – anul pe care NATO îl consideră critic, deoarece Rusia ar putea fi din nou capabilă să lanseze un atac major asupra aliaților occidentali. Alte 45.000 de militari suplimentari ar fi necesari până în 2035, pentru obiectivele decise la summitul NATO din iunie și pentru a asigura rezerve într-un scenariu de război de uzură, similar celui purtat de Moscova în Ucraina. La acestea se adaugă încă 10.000 de militari pentru consolidarea apărării teritoriale.

Tăcere oficială, presiune politică

Ministerul german al Apărării a refuzat să comenteze direct documentul, invocând caracterul său confidențial. Un purtător de cuvânt a precizat însă că NATO a ajustat recent obiectivele de apărare „ca răspuns la amenințările crescute după invazia Rusiei din 2022”.

„Prima evaluare arată că Germania va trebui să asigure aproximativ 460.000 de militari – 260.000 în serviciu activ și 200.000 rezerviști”, a declarat oficialul.

Generalul Carsten Breuer, inspectorul general al Bundeswehrului, avertizase încă din primăvară că armata germană trebuie complet reînarmată până în 2029, termen la care Rusia ar putea fi pregătită să atace NATO.

În paralel, presa germană semnalează și obstacole interne. Legislația strictă privind protecția datelor face dificil contactul cu potențiali rezerviști – aproape un milion de persoane care ar putea consolida armata germană. Această rigiditate birocratică riscă să blocheze eforturile Berlinului de a-și dubla efectivele în următorul deceniu.

