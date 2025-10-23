Germania avertizează: „Zidul de drone” nu va opri Rusia

Planurile de consolidare a apărării antidrone de-a lungul flancului estic al NATO reprezintă un proiect „ambițios”, dar departe de a fi „impenetrabil”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, într-un interviu acordat publicației The Times din Londra.

„Construirea unui așa-numit zid de drone este un proiect foarte ambițios. Un sistem complet sigur, care să nu poată fi penetrat, nu este realist în acest moment”, a afirmat Pistorius. El a adăugat, însă, că inițiativa ar putea reduce semnificativ numărul dronelor cu care țările europene ar trebui să se confrunte în cazul unui atac.

Declarațiile vin în contextul intensificării discuțiilor privind apărarea aeriană a Europei, după mai bine de trei ani și jumătate de război în Ucraina — un conflict care a transformat complet utilizarea dronelor și tacticile de contracarare.

Creșterea amenințării din partea dronelor rusești

În ultimele luni, drone rusești de tip Gerbera – versiuni produse local ale aparatelor iraniene Shahed – au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei. În septembrie, circa 20 de drone au pătruns în teritoriul polonez, determinând autoritățile să ridice avioane de vânătoare și să intensifice patrulele aeriene de-a lungul frontierei estice.

Rusia a negat că ar fi vizat în mod deliberat teritoriul unui stat membru NATO. Totuși, incidentele au determinat Comisia Europeană și mai mulți oficiali ai Alianței să solicite urgent construirea unui „zid de drone” care să protejeze granițele estice ale Europei.

Ce presupune „zidul de drone”

Conceptul prevede o apărare stratificată: de la drone-interceptoare, tunuri și rachete antiaeriene, până la sisteme de război electronic capabile să bruieze sau să inducă în eroare dronele inamice.

Spre deosebire de apărarea împotriva rachetelor balistice sau de croazieră, interceptarea dronelor necesită soluții mai flexibile și, mai ales, mai puțin costisitoare. În prezent, rachetele antiaeriene utilizate pentru a doborî drone pot costa milioane de dolari fiecare — un model de apărare dificil de susținut în cazul unui atac masiv cu aparate ieftine și numeroase.

„Cel mai bun rezultat realist este acela de a opri majoritatea dronelor care se apropie, nu toate”, a explicat expertul britanic în domeniul dronelor Steve Wright, pentru Newsweek.

Reacții în lanț în interiorul NATO

După incursiunile aeriene din septembrie, Polonia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări între membri atunci când integritatea teritorială sau securitatea unui stat aliat este amenințată. Câteva zile mai târziu, Estonia a procedat la fel, după ce trei avioane rusești MiG-31 au intrat pentru 12 minute în spațiul său aerian. Moscova a negat orice încălcare, afirmând că zborurile au respectat regulile internaționale.

Ca răspuns, NATO a lansat operațiunea Eastern Sentry, prin care țări precum Marea Britanie și Germania au suplimentat prezența aeriană în Polonia.

Cooperare între NATO și Uniunea Europeană

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța și Uniunea Europeană „lucrează cot la cot” pentru dezvoltarea apărării antidrone, subliniind că nu există „suprapuneri inutile” între eforturile celor două organizații.

„Forța NATO constă în capabilitățile sale militare și deciziile de apărare, în timp ce Uniunea Europeană are propria sa putere — aceea de a mobiliza industria de apărare și resursele economice”, a precizat Rutte.

La rândul ei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat recent:

„Se întâmplă ceva nou și periculos în cerurile noastre. Avem nevoie de un sistem accesibil și eficient, care să răspundă amenințărilor actuale.”

O c

ursă contra cronometru

În timp ce atacurile cu drone continuă să perturbe infrastructura, aeroporturile și bazele militare din mai multe state europene, autoritățile de la Bruxelles și din capitalele NATO caută soluții rapide pentru a-și proteja teritoriile.

Proiectul „zidului de drone” rămâne, potrivit observatorilor, mai degrabă o strategie în construcție decât o barieră impenetrabilă. Pentru moment, scopul este reducerea riscului — nu eliminarea lui.

