Germania avertizează: „Zidul de drone” nu va opri Rusia

Autor: Veronica Andrei
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 19:17
327 citiri
Germania avertizează: „Zidul de drone” nu va opri Rusia
"Zidul anti-drone" ar putea fi extins pentru protejarea întregii Europe FOTO X/@FRANCE24

Planurile de consolidare a apărării antidrone de-a lungul flancului estic al NATO reprezintă un proiect „ambițios”, dar departe de a fi „impenetrabil”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, într-un interviu acordat publicației The Times din Londra.

„Construirea unui așa-numit zid de drone este un proiect foarte ambițios. Un sistem complet sigur, care să nu poată fi penetrat, nu este realist în acest moment”, a afirmat Pistorius. El a adăugat, însă, că inițiativa ar putea reduce semnificativ numărul dronelor cu care țările europene ar trebui să se confrunte în cazul unui atac.

Declarațiile vin în contextul intensificării discuțiilor privind apărarea aeriană a Europei, după mai bine de trei ani și jumătate de război în Ucraina — un conflict care a transformat complet utilizarea dronelor și tacticile de contracarare.

Creșterea amenințării din partea dronelor rusești

În ultimele luni, drone rusești de tip Gerbera – versiuni produse local ale aparatelor iraniene Shahed – au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei. În septembrie, circa 20 de drone au pătruns în teritoriul polonez, determinând autoritățile să ridice avioane de vânătoare și să intensifice patrulele aeriene de-a lungul frontierei estice.

Rusia a negat că ar fi vizat în mod deliberat teritoriul unui stat membru NATO. Totuși, incidentele au determinat Comisia Europeană și mai mulți oficiali ai Alianței să solicite urgent construirea unui „zid de drone” care să protejeze granițele estice ale Europei.

Ce presupune „zidul de drone”

Conceptul prevede o apărare stratificată: de la drone-interceptoare, tunuri și rachete antiaeriene, până la sisteme de război electronic capabile să bruieze sau să inducă în eroare dronele inamice.

Spre deosebire de apărarea împotriva rachetelor balistice sau de croazieră, interceptarea dronelor necesită soluții mai flexibile și, mai ales, mai puțin costisitoare. În prezent, rachetele antiaeriene utilizate pentru a doborî drone pot costa milioane de dolari fiecare — un model de apărare dificil de susținut în cazul unui atac masiv cu aparate ieftine și numeroase.

„Cel mai bun rezultat realist este acela de a opri majoritatea dronelor care se apropie, nu toate”, a explicat expertul britanic în domeniul dronelor Steve Wright, pentru Newsweek.

Reacții în lanț în interiorul NATO

După incursiunile aeriene din septembrie, Polonia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări între membri atunci când integritatea teritorială sau securitatea unui stat aliat este amenințată. Câteva zile mai târziu, Estonia a procedat la fel, după ce trei avioane rusești MiG-31 au intrat pentru 12 minute în spațiul său aerian. Moscova a negat orice încălcare, afirmând că zborurile au respectat regulile internaționale.

Ca răspuns, NATO a lansat operațiunea Eastern Sentry, prin care țări precum Marea Britanie și Germania au suplimentat prezența aeriană în Polonia.

Cooperare între NATO și Uniunea Europeană

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța și Uniunea Europeană „lucrează cot la cot” pentru dezvoltarea apărării antidrone, subliniind că nu există „suprapuneri inutile” între eforturile celor două organizații.

„Forța NATO constă în capabilitățile sale militare și deciziile de apărare, în timp ce Uniunea Europeană are propria sa putere — aceea de a mobiliza industria de apărare și resursele economice”, a precizat Rutte.

La rândul ei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat recent:

„Se întâmplă ceva nou și periculos în cerurile noastre. Avem nevoie de un sistem accesibil și eficient, care să răspundă amenințărilor actuale.”

O c

ursă contra cronometru

În timp ce atacurile cu drone continuă să perturbe infrastructura, aeroporturile și bazele militare din mai multe state europene, autoritățile de la Bruxelles și din capitalele NATO caută soluții rapide pentru a-și proteja teritoriile.

Proiectul „zidului de drone” rămâne, potrivit observatorilor, mai degrabă o strategie în construcție decât o barieră impenetrabilă. Pentru moment, scopul este reducerea riscului — nu eliminarea lui.

De la ziduri anti-drone, la scut spațial. Europa dezvăluie un plan în patru etape pentru a se pregăti până în 2030 pentru un război cu Putin
De la ziduri anti-drone, la scut spațial. Europa dezvăluie un plan în patru etape pentru a se pregăti până în 2030 pentru un război cu Putin
În ultimele săptămâni, Europa a fost martora unor confruntări aeriene, a unor apariții misterioase de drone de mari dimensiuni și a unor incidente de sabotaj coordonat, care au afectat...
Explozie catastrofală la o fabrică de muniție din Rusia. Zece morți, cinci răniți și 12 persoane dispărute VIDEO
Explozie catastrofală la o fabrică de muniție din Rusia. Zece morți, cinci răniți și 12 persoane dispărute VIDEO
Cel puţin zece persoane au fost ucise, iar alte 12 au fost date dispărute într-o explozie la o fabrică, în centrul Rusiei, miercuri, 23 octombrie. Anunțul a fost transmis de guvernatorul...
#Germania, #avertisment, #Rusia, #zid de drone , #germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-au prins! Cine este barbatul care a ucis un sofer de autocar: "A fost cea mai ascutita"
Digi24.ro
Noi detalii in cazul tinerilor gasiti impuscati in masina: Urmau sa plece vineri la munca in Olanda. Ipoteza luata in calcul de Politie
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 23 octombrie. Premii uriașe puse în joc
  2. China și India suspendă achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii rusești din acest domeniu
  3. Ministrul Muncii a dezvăluit care este cea mai mare pensie de magistrat în plată. "Cifrele astea sunt enorme. E injust"
  4. De ce întârzie Putin să accepte un acord de pace. Vrea să lase timp armatei ruse să cucerească încă două orașe
  5. Studiu amplu: bărbații pierd volum cerebral mai rapid decât femeile. Creierul feminin pare mai rezistent la îmbătrânire
  6. De ce este periculos să te transferi pe un loc liber într-un avion. Explicația unui pilot
  7. Au apărut imaginile înfiorătoare cu crima comisă de Emil Gânj. Căutat de peste 3 luni de autorități, criminalul din Mureș este de negăsit VIDEO
  8. Germania avertizează: „Zidul de drone” nu va opri Rusia
  9. Remus Truică poate scăpa de condamnarea de 7 ani de închisoare. ICCJ deschide posibilitatea revizuirii sentinței
  10. Legătura dintre Sorin Grindeanu și unul dintre șefii Hidroelectrica, acuzat de DNA că ar fi primit mită sejururi de lux. "Este finul meu de căsătorie"