Germania primește undă verde de la Bruxelles pentru un buget de apărare „fără precedent”

Comisia Europeană a aprobat planul bugetar pe șapte ani al Germaniei, care deschide calea unor investiții masive în infrastructură și apărare — într-un moment în care întreaga Europă se reconfigurează sub presiunea războiului și a ambițiilor geopolitice tot mai evidente ale Rusiei.

Este o schimbare de paradigmă pentru prima economie a Uniunii Europene, care, ani la rând, a fost criticată pentru reticența față de investițiile în infrastructură și apărare, dar și pentru disciplina bugetară excesivă, impusă prin controversatul Schuldenbremse — „frâna datoriei”. Acum, Berlinul renunță la austeritate și propune un fond de investiții de 500 de miliarde de euro, în paralel cu creșterea bugetului militar. Bruxellesul, de această dată, aprobă.

Potrivit Euractiv, planul financiar pe termen mediu, prezentat în iulie, prevede depășirea pragului de 3% din PIB pentru deficitul bugetar — limita consacrată în tratatele europene. Totuși, printr-o serie de măsuri tehnice — inclusiv activarea clauzei naționale de rezervă, care permite cheltuieli suplimentare pentru apărare de până la 1,5% din PIB — Germania evită declanșarea procedurii de deficit excesiv (Excessive Deficit Procedure, EDP), care ar putea duce la sancțiuni.

„Este evident că în primii doi ani va avea loc o expansiune fiscală, urmată de o fază de corecție și consolidare”, a declarat un oficial al Comisiei Europene. Acesta a insistat că depășirea pragului de 3% este permisă, dacă este „excepțională” și „temporară” și nu generează automat măsuri punitive.

Un pact pre-negociat între Berlin și Bruxelles

Decizia Comisiei nu a luat pe nimeni prin surprindere. Parametrii planului bugetar fuseseră deja conveniți între autoritățile germane și cele europene, în contextul noilor reguli fiscale adoptate anul trecut. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis încă din vară că Germania „trebuie” să evite procedura de deficit excesiv, iar Comisia susține intențiile Berlinului de a reechilibra modelul economic prin investiții strategice.

„Comisia Europeană a cerut de ani buni Germaniei să-și sporească investițiile în infrastructură, iar acum vedem că acest lucru se întâmplă cu adevărat”, a declarat Dombrovskis.

Un detaliu important: punctul de cotitură a fost renunțarea la „frâna datoriei”, o regulă constituțională care limita drastic împrumuturile guvernamentale și a fost considerată, de mulți economiști, drept o frână pusă dezvoltării pe termen lung. În contextul tensiunilor de securitate și al recesiunii industriale, Berlinul pare să fi înțeles că neutralitatea fiscală nu mai este compatibilă cu lumea post-2022.

Între ambiție și realitate: 5% din PIB pentru apărare?

În timp ce Germania face pași concreți pentru a-și asuma un rol mai activ în securitatea europeană, o întrebare planează tot mai apăsat asupra întregului continent: este realist ca statele europene să aloce 5% din PIB pentru apărare, așa cum sugerează fostul președinte american Donald Trump?

Într-un peisaj în care nici măcar ținta de 2% stabilită de NATO nu este atinsă de toți membrii, propunerea lui Trump pare, în cel mai bun caz, o provocare. În cel mai rău caz, este o formă de presiune politică asupra unor guverne care, până de curând, operau pe logica bugetelor sociale, nu a pregătirii de război.

Totuși, realitatea geopolitică forțează Europa să-și regândească prioritățile. Iar dacă Germania — motorul economic și, din ce în ce mai mult, strategic al UE — e dispusă să iasă din zona de confort fiscal, atunci întreaga Uniune va trebui, mai devreme sau mai târziu, să o urmeze.

Următorul test va fi pe 10 octombrie, când miniștrii de finanțe din statele membre se vor reuni pentru a da aprobarea finală planului german.

