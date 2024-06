Cancelarul Scholz a anunțat că Germania va comanda 20 de avioane de luptă Eurofighter, în deschiderea Salonului Internațional de Aeronautică

Germania urmează să comande 20 de avioane de luptă de tip Eurofighter, anunţă miercuri, 5 iunie, cancelarul german Olaf Scholz, în contextul în care Berlinul depune eforturi să-şi consolideze capacităţile apărării, relatează AFP.

Această comandă la consorţiul european condus de Airbus urmează să fie dată înaintea viitoarelor alegeri legislative din Germania, prevăzute în al doilea semestru al lui 2025, a anunţat Olaf Scholz la Salonul Internaţional de Aeronautică şi Spaţiu de la Berlin (ILA).

Confirmarea acestei noi comenzi era aşteptată de către industriaşi, după actuala tranşă de 38 de avioane de tip Eurofighter achiziţionate de către Germania în urmă cu patru ani, în valoare de aproape 5,5 miliarde de euro, a căror livrare este prevăzută în perioada 2025-2030.

”Vom asigura o sarcină de lucru continuu” instalaţiei germane de producţie de Eurofighter, la Manching (sud), a declarat Olaf Sholz în deschiderea ILA.

Această comandă va fi ”o garanţie a securităţii Airbus, instalaţiei şi întregului lanţ de subcontractori”, a adăugat el.

Wir wollen eine starke Luft- und Raumfahrtbranche in Deutschland und Europa. Dazu gehört Planungssicherheit in der Verteidigungsindustrie. Deshalb sorgen wir für verlässliche Aufträge - auch mit der Bestellung von 20 weiteren Eurofightern noch in dieser Legislaturperiode. #ILA24 pic.twitter.com/uyXSvdTSYu