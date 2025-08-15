Armata Germaniei comandă noi rachete TAURUS pentru prima dată în ultimii 15 ani. Se are în vedere și achiziționarea unei versiuni modernizate

Germania ia în considerare consolidarea capacității sale de lovituri aeriene de precizie prin achiziționarea unui nou lot de rachete de croazieră TAURUS, un sistem considerat esențial în arsenalul de lovituri la distanță al Bundeswehrului.

Potrivit unei analize publicate de Hartpunkt pe 14 august, Bundeswehrul pregătește un nou contract pentru achiziționarea de rachete TAURUS KEPD 350, după o pauză de 15 ani. Între 2005 și 2010, Germania a achiziționat 600 de astfel de rachete, destinate echipării avioanelor Tornado. În contextul războiului din Ucraina și al evoluției amenințărilor de securitate, autoritățile germane ar fi decis să reia achizițiile, deși tentative anterioare au eșuat din cauza constrângerilor bugetare.

Subiectul a fost îndelung dezbătut în sfera politică germană, mai ales în contextul discuțiilor privind o posibilă livrare a rachetelor TAURUS către Ucraina. De asemenea, au existat întrebări publice legate de lipsa investițiilor în întreținerea și reînnoirea acestor sisteme de armament.

„Guvernul actual de coaliție nu a oferit explicații clare privind motivele pentru care întreținerea tehnică a rachetelor existente a fost amânată timp de mai mulți ani, iar completarea stocurilor de TAURUS a fost oprită cu totul”, notează Hartpunkt.

Întrebați despre un posibil nou contract de achiziție, reprezentanții Ministerului Federal al Apărării au declarat că, din motive de securitate, nu pot oferi detalii suplimentare.

Comenzi posibile începând cu 2025

Potrivit surselor citate, o comandă semnificativă ar putea fi lansată spre sfârșitul anului 2025 sau începutul lui 2026, posibil incluzând sute sau chiar mii de unități. Se are în vedere și achiziționarea unei versiuni modernizate – TAURUS NEO – echipată cu sisteme avansate de senzori și navigație. Conform publicației Der Spiegel, costul estimat pentru 600 de rachete modernizate ar putea ajunge la aproximativ 2,1 miliarde de euro.

Interes internațional în creștere

Pe lângă Germania, și Suedia manifestă interes față de rachetele TAURUS. Deși statul nordic a participat la dezvoltarea acestor arme și a evaluat posibilitatea integrării lor, aeronavele de vânătoare din dotare nu au fost încă adaptate pentru utilizarea acestora. Astfel, se preconizează că rachetele vor deveni operaționale pe avioanele JAS-39C Gripen abia în 2028, urmând ca integrarea pe modelul JAS-39E să aibă loc ulterior. Un raport din februarie 2025 indică faptul că agenția suedeză FMV a lansat un proces de achiziție, însă detalii suplimentare nu au fost încă făcute publice.

Experții consideră că succesul comenzilor internaționale pentru TAURUS va depinde în mare măsură de deciziile Bundeswehrului, întrucât reluarea producției la scară largă necesită o cerere internă solidă.

Publicația Focus a comparat performanțele rachetelor TAURUS cu cele ale sistemelor Storm Shadow/SCALP-EG și ATACMS, evidențiind varietatea de configurații și tipuri de focoase disponibile pentru această armă.

