Armata germană lucrează la planuri de urgență pentru un scenariu considerat de neconceput până nu demult: tratarea a până la o mie de soldați răniți pe zi, în cazul izbucnirii unui conflict militar de amploare între NATO și Rusia. Estimarea vine în contextul avertismentelor repetate ale Alianței Nord-Atlantice că Moscova ar putea fi capabilă să lanseze un atac asupra NATO începând cu anul 2029, scrie Reuters.

De partea sa, Kremlinul respinge categoric orice acuzație potrivit căreia s-ar pregăti de război cu Occidentul. Totuși, incidentele tot mai dese cu avioane și drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al NATO alimentează temerile legate de o escaladare a tensiunilor.

Generalul Ralf Hoffmann, medicul-șef al Bundeswehr-ului, avertizează că numărul răniților ar depinde direct de intensitatea luptelor și de tipul unităților implicate: „Realist, vorbim despre aproximativ o mie de răniți zilnic”, a declarat acesta într-un interviu pentru Reuters.

După invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022, armatele europene și-au intensificat pregătirile pentru un posibil conflict cu Rusia. Germania și-a adaptat constant instruirea personalului medical militar, folosind experiența sângeroasă a frontului ucrainean.

Hoffmann subliniază că natura războiului s-a schimbat radical: de la răni provocate de arme de foc, la traume generate de explozii și arsuri produse de drone sau muniții kamikaze. În plus, evacuarea răniților este adesea imposibilă din cauza supravegherii aeriene permanente cu drone. Aceasta obligă trupele să acorde îngrijiri prelungite direct pe linia frontului.

Pentru evacuare, Bundeswehr analizează soluții flexibile: trenuri și autobuze medicalizate, dar și extinderea transportului aerian. Planul prevede ca răniții să primească primul ajutor pe câmpul de luptă, iar apoi să fie transferați în Germania, unde spitalele civile vor prelua majoritatea cazurilor.

În cifre, Germania are astăzi circa 440.000 de paturi de spital. Aproximativ 15.000 ar trebui dedicate exclusiv îngrijirii răniților în caz de război. Serviciul medical al armatei, format din 15.000 de persoane, ar urma să fie extins semnificativ pentru a face față situației.

Nu este pentru prima dată când oficialii germani lansează avertismente dure. Generalul Carsten Breuer, inspectorul general al Bundeswehr, a insistat recent că Germania trebuie să-și reînarmeze armata până în 2029. În viziunea sa, exact atunci Rusia ar putea fi pregătită să atace NATO, după refacerea forțelor militare pierdute în Ucraina.

