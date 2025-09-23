Germania se pregătește pentru scenariul sumbru al unui conflict cu Rusia: 1000 de răniți pe zi

Autor: Veronica Andrei
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 23:44
197 citiri
Germania se pregătește pentru scenariul sumbru al unui conflict cu Rusia: 1000 de răniți pe zi
Soldat german rănit, evacuat/FOTO:XThe Inquiry @InquiryTh

Armata germană lucrează la planuri de urgență pentru un scenariu considerat de neconceput până nu demult: tratarea a până la o mie de soldați răniți pe zi, în cazul izbucnirii unui conflict militar de amploare între NATO și Rusia. Estimarea vine în contextul avertismentelor repetate ale Alianței Nord-Atlantice că Moscova ar putea fi capabilă să lanseze un atac asupra NATO începând cu anul 2029, scrie Reuters.

De partea sa, Kremlinul respinge categoric orice acuzație potrivit căreia s-ar pregăti de război cu Occidentul. Totuși, incidentele tot mai dese cu avioane și drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al NATO alimentează temerile legate de o escaladare a tensiunilor.

Generalul Ralf Hoffmann, medicul-șef al Bundeswehr-ului, avertizează că numărul răniților ar depinde direct de intensitatea luptelor și de tipul unităților implicate: „Realist, vorbim despre aproximativ o mie de răniți zilnic”, a declarat acesta într-un interviu pentru Reuters.

După invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022, armatele europene și-au intensificat pregătirile pentru un posibil conflict cu Rusia. Germania și-a adaptat constant instruirea personalului medical militar, folosind experiența sângeroasă a frontului ucrainean.

Hoffmann subliniază că natura războiului s-a schimbat radical: de la răni provocate de arme de foc, la traume generate de explozii și arsuri produse de drone sau muniții kamikaze. În plus, evacuarea răniților este adesea imposibilă din cauza supravegherii aeriene permanente cu drone. Aceasta obligă trupele să acorde îngrijiri prelungite direct pe linia frontului.

Pentru evacuare, Bundeswehr analizează soluții flexibile: trenuri și autobuze medicalizate, dar și extinderea transportului aerian. Planul prevede ca răniții să primească primul ajutor pe câmpul de luptă, iar apoi să fie transferați în Germania, unde spitalele civile vor prelua majoritatea cazurilor.

În cifre, Germania are astăzi circa 440.000 de paturi de spital. Aproximativ 15.000 ar trebui dedicate exclusiv îngrijirii răniților în caz de război. Serviciul medical al armatei, format din 15.000 de persoane, ar urma să fie extins semnificativ pentru a face față situației.

Nu este pentru prima dată când oficialii germani lansează avertismente dure. Generalul Carsten Breuer, inspectorul general al Bundeswehr, a insistat recent că Germania trebuie să-și reînarmeze armata până în 2029. În viziunea sa, exact atunci Rusia ar putea fi pregătită să atace NATO, după refacerea forțelor militare pierdute în Ucraina.

Țara care se pregătește să trateze "1.000 de soldați răniți pe zi" în cazul în care Rusia atacă NATO
Țara care se pregătește să trateze "1.000 de soldați răniți pe zi" în cazul în care Rusia atacă NATO
Germania a avertizat că până la 1.000 de soldați germani vor fi răniți în fiecare zi dacă Vladimir Putin va declanșa un război împotriva NATO. Kremlinul a respins orice sugestie că ar...
Vizită la ambasada Rusiei pe bani publici. Un deputat extremist a semănat revoltă națională în Germania
Vizită la ambasada Rusiei pe bani publici. Un deputat extremist a semănat revoltă națională în Germania
Un deputat AfD din Bundestag a dus un grup dintr-o circumscripție din fosta Germanie de Est, la ambasada rusă din Berlin. Birgit Bessin de la AfD s-a ocupat de vizită, organizată în cadrul...
#Germania, #pregatiri, #conflict Rusia, #raniti , #germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Dupa 5 divorturi, s-a afisat pe covorul rosu alaturi de o femeie cu 38 de ani mai tanara
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru in cazul lui Dan Petrescu

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Recunoaşterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas". Donald Trump, furios după anunțul Franței și al altor aproximativ 20 de ţări europene
  2. Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”
  3. Călătorii spre iad în ”sicrie cu elice”. Viața echipajelor „narco-submarinelor” care duc cocaină din Amazon până în Europa
  4. Germania se pregătește pentru scenariul sumbru al unui conflict cu Rusia: 1000 de răniți pe zi
  5. Panică pe cel mai mare aeroport din Danemarca. Traficul aerian, oprit după ce au fost văzute în zonă mai multe drone de mari dimensiuni VIDEO FOTO
  6. Disney a anunțat revenirea show-lui "Jimmy Kimmel Live!", după suspendarea cauzată de comentariile privitoare la asasinarea lui Charlie Kirk
  7. Cercetătorii au descoperit 85 de noi lacuri subglaciare sub calota Antarcticii. „Aceste date sunt esențiale pentru modelele climatice“
  8. Franța recunoaște statul Palestina: "Deschide calea către negocieri utile", afirmă președintele Macron de la pupitrul ONU VIDEO
  9. De la muncă, direct în armată. Serviciul militar voluntar va fi introdus din 2026, anunță ministrul Apărării. Când revine stagiul obligatoriu
  10. Putin, însoțit din nou de misterioasa „Agent Cornetto”, la o vizită într-o fabrică de armament