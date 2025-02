Ce impact va avea criza industriei auto germane asupra apropiatelor alegeri federale

Industria auto germană, cândva mândria coroanei industriale a țării, se află acum într-o criză profundă. De-a lungul decadelor, marile mărci germane, Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW, au fost considerate simboluri ale inovației, performanței și ingineriei de precizie. Însă, în prezent, acest sector vital se confruntă cu mari provocări. În contextul unei economii care dă semne de stagnare și cu alegerile federale din februarie la orizont, întrebarea este: ce soluții pot aduce revenirea industriei auto pe drumul creșterii?

Ajungând cu trenul în Wolfsburg, în Lower Saxony, privirea îți este imediat atrasă de uriașul complex Volkswagen. Fațada masivă a fabricii, pe care strălucește mândrul logo VW, și cele patru coșuri de fum înalte domină malul canalului care străbate orașul. Fabrica, care se întinde pe 6,5 kilometri pătrați, este situată lângă Autostadt, un fel de parc tematic dedicat automobilului și, bineînțeles, brandului Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa. La doar câțiva pași se află Volkswagen Arena, un stadion sportiv.

Wolfsburg este echivalentul german al orașului Detroit din mijlocul secolului XX. Nu atât un oraș cu o fabrică de automobile, cât o fabrică în jurul căreia a crescut un oraș. Aproape 60.000 de oameni din întreaga regiune lucrează în uzină, în timp ce populația orașului numără circa 125.000 de locuitori. Localnicii spun că, indiferent dacă lucrezi sau nu în fabrică, este aproape sigur că mulți dintre prietenii tăi sunt angajați acolo, iar jumătate din clasa ta de la școală e legată de uzină.

„Wolfsburg și Volkswagen - e cam același lucru”, explică Dieter Landenberger, istoric al grupului VW, în timp ce admiră un model timpuriu de Beetle, unul dintre numeroasele automobile restaurate cu grijă în Zeithaus – un muzeu vast, cu fațadă de sticlă, aflat în Autostadt și dedicat iconei industriei auto.

„Suntem mândri de această fabrică”, adaugă el. „Este simbolul acelei perioade din anii 1950, când Germania a trebuit să se reinventeze și să se reconstruiască după război. A fost un fel de motor al miracolului economic german.”

Impact direct asupra viitoarelor alegeri federale

Însă, astăzi, fabrica de la Wolfsburg este și simbolul principalelor dificultăți cu care se confruntă industria auto germană. Chiar dacă această unitate are capacitatea de a produce 870.000 de automobile pe an, în 2023 a realizat doar 490.000, conform Institutului Economic German din Köln. Și nu este singura fabrică în această situație. În întreaga țară, unitățile de producție auto au funcționat sub capacitatea lor maximă. Numărul de mașini produse în Germania a scăzut de la 5,65 milioane în 2017 la 4,1 milioane în 2023, potrivit Organizației Internaționale a Producătorilor de Vehicule.

Această situație are un impact direct asupra viitoarelor alegeri federale din 23 februarie. Industria auto nu este doar o sursă de mândrie națională, ci și un pilon important al economiei germane. Divergențele privind soluțiile pentru redresarea economiei au fost un factor esențial în prăbușirea guvernului de coaliție în noiembrie. Oricare va fi formațiunea politică care va prelua puterea după alegeri, va trebui să prezinte un plan clar de redresare economică – iar revigorarea industriei auto va juca un rol crucial în această ecuație.

Industria auto reprezintă aproximativ o cincime din producția industrială a Germaniei și, dacă se ia în calcul întregul lanț de aprovizionare, contribuie cu aproximativ 6% la PIB-ul național, potrivit Capital Economics. De asemenea, aceasta furnizează locuri de muncă pentru circa 780.000 de persoane și susține milioane de alte locuri de muncă.

Însă nu doar producția este în scădere. Vânzările automobilelor germane au cunoscut o scădere semnificativă față de acum câțiva ani. Între 2017 și 2023, vânzările Volkswagen au scăzut de la 10,7 milioane la 9,2 milioane, BMW a ajuns de la 2,46 milioane la 2,25 milioane, iar Mercedes-Benz a scăzut de la 2,3 milioane la 2,04 milioane, conform rapoartelor companiilor.

Toate cele trei mari mărci germane au înregistrat o scădere a profitului preimpozabil de aproximativ o treime în primele nouă luni ale anului 2024 și au avertizat că veniturile pentru întregul an vor fi mai mici decât prevăzuseră inițial.

Trecerea la vehiculele electrice a consumat investiții uriașe

Trecerea la vehiculele electrice a consumat investiții uriașe, însă piața acestora nu a crescut în ritmul anticipat, iar concurența din partea producătorilor străini devine din ce în ce mai puternică. De asemenea, amenințarea taxelor impuse de SUA și alte guverne nu poate fi ignorată.

„Suntem copleșiți de crize. Când una se termină, alta vine în loc”, spune Simon Schütz, purtătorul de cuvânt al Federației Industriei Auto Germane (VDA).

Un alt factor important este tranziția către mașinile electrice. După scandalul emisiunilor de diesel din 2015 – în care Volkswagen a fost prins că a manipulat testele de emisii în SUA – industria auto germană a suferit o revoluție tehnologică.

Deși mașinile electrice reprezintă acum o pondere semnificativă în vânzările de automobile – 13,6% în UE și 19,6% în Marea Britanie, de exemplu – piața acestora nu a crescut atât de rapid pe cât se anticipa.

În Germania, eliminarea bruscă a subvențiilor pentru cumpărătorii de mașini electrice la sfârșitul anului 2023 a dus la o scădere dramatică de 27% a vânzărilor de automobile electrice, complicând și mai mult situația pentru producătorii germani pe piața internă.

„Decizia de a elimina subvențiile a fost foarte prost gestionată, deoarece a subminat încrederea clienților noștri”, spune Simon Schütz de la VDA.

Prețurile ridicate ale energiei au amplificat dificultățile economice pentru industria germană

În paralel, prețurile ridicate ale energiei au amplificat dificultățile economice pentru industria germană, în special în urma conflictului din Ucraina, care a tăiat aprovizionarea cu gaz rusesc, crescând astfel costurile de producție.

În aceste condiții, întrebarea care se pune este: Cum își poate reveni industria auto germană? Răspunsul la această întrebare este esențial nu doar pentru producători, ci și pentru economia germană în ansamblu.

„Problema este că Germania nu mai este competitivă”, consideră Dr. Ferdinand Dudenhöffer, directorul Centrului de Cercetare Auto din Bochum. „Nu doar din punct de vedere al costurilor, ci și în privința noilor tehnologii care vor modela viitorul.”

Pe de altă parte, Simon Schütz este mai optimist, considerând că industria auto germană poate prospera din nou, cu sprijinul guvernului, după alegerile din această lună.

„Industria auto va rămâne lider mondial, sunt sigur de asta”, spune el.

În schimb, pentru sindicalistul Steffen Schmidt, soluția constă în întoarcerea la valorile industriale tradiționale ale Germaniei: „Trebuie să devenim din nou lideri în inovație și tehnologie”, spune el. „Numai așa vom putea menține salariile mari și condițiile bune pentru lucrători.”

Drumul de urmat este clar: „Investiții, investiții, investiții. În infrastructură, în tehnologie, în energie verde și educație.”

