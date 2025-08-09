Peste 500 de drone raportate în Germania deasupra obiectivelor critice, inclusiv baze militare

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 09 August 2025, ora 11:47
Peste 500 de drone raportate în Germania deasupra obiectivelor critice, inclusiv baze militare
Drona FPV/ FOTO:X@XClassHero

Între ianuarie și martie 2025, autoritățile germane au înregistrat nu mai puțin de 536 de incidente care implică zboruri neautorizate ale dronelor deasupra unor obiective critice de securitate națională, potrivit unui raport al Oficiului Federal de Poliție Criminală (BKA) din Meckenheim, citat de publicația Bild. Documentul, intitulat „Drona ca instrument de comitere a infracțiunilor”, confirmă escaladarea unui fenomen care, până recent, era tratat mai degrabă ca o amenințare ipotetică.

Printre obiectivele survolate se numără baze militare germane și americane, aeroporturi civile, infrastructuri din sectorul energetic, porturi și clădiri administrative, ceea ce conturează un tablou complex al vulnerabilităților interne ale Germaniei în fața tehnologiilor low-cost, dar greu de contracarat.

În total, au fost documentate 270 de incidente distincte, în cel puțin 55 dintre acestea fiind raportate simultan două sau mai multe drone. Aproape jumătate dintre zboruri (45%) au avut loc între orele 18:00 și miezul nopții, iar 28% în intervalul nocturn 00:00–06:00, indicând un model clar de operare în afara orelor cu vizibilitate bună. Doar 27% dintre drone au fost observate în timpul zilei.

Cele mai frecvente incidente au avut loc în proximitatea unor baze militare – 117 cazuri în total. Printre cele mai vizate se numără baza navală a Bundeswehrului din Wilhelmshaven (Saxonia Inferioară), unde au fost înregistrate zece survoluri. În alte cazuri, cum ar fi în jurul bazei americane de la Ramstein (Renania-Palatinat) sau în zona portului Bremerhaven, au fost raportate „roiuri” de până la 15 drone.

Sectorul energetic a fost, de asemenea, ținta predilectă a activităților suspecte. În cele trei luni analizate, au fost documentate 88 de incidente de survol deasupra terminalelor de gaz natural lichefiat (GNL) din orașele Stade, Wilhelmshaven (ambele în Saxonia Inferioară) și Brunsbüttel (Schleswig-Holstein).

Nu au fost ocolite nici aeroporturile civile, gările, porturile maritime sau obiectivele guvernamentale și de apărare.

Parchetul federal a deschis 123 de anchete penale

În contextul acestui fenomen în creștere, parchetul federal a deschis 123 de anchete penale în landurile Saxonia Inferioară, Schleswig-Holstein, Renania-Palatinat, Bavaria și Renania de Nord–Westfalia. În doar opt cazuri, autoritățile au reușit să identifice zece operatori de drone, ceea ce reflectă dificultatea majoră în identificarea responsabililor.

Deși investigațiile nu au confirmat în mod direct implicarea unor entități străine, ipoteza nu este exclusă. Dimpotrivă, în raport se subliniază că o parte dintre dronele neidentificate nu au fost detectate de sistemele standard de supraveghere utilizate de poliție și armată – ceea ce ar putea indica utilizarea unor drone necomerciale sau chiar militare, proiectate pentru a evita detecția radar.

„Sistemele convenționale reacționează în mod obișnuit la modelele cunoscute de drone comerciale. Cazurile în care acestea nu reacționează pot semnala fie manipulări intenționate, fie utilizarea unor platforme artizanale”, se arată în document.

În fața acestei amenințări persistente și greu de contracarat, guvernul federal a anunțat încă din ianuarie 2025 că, în cazuri extreme, armata germană va avea mandatul de a doborî dronele suspecte care încalcă spațiul aerian de deasupra infrastructurilor sensibile.

Această decizie vine după o serie de incidente în care autoritățile au semnalat prezența unor drone necunoscute deasupra unor instalații esențiale pentru securitatea națională, alimentând temeri privind posibile operațiuni de recunoaștere sau testare a capacităților de răspuns german.

