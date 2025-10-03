Germania investighează posibile legături între un vas din „flota fantomă” a Rusiei și dronele ce au pus pe jar autoritățile

Drone suspecte au pătruns în mai multe zone din Germania și alte state europeneFOTO Unsplash

Autoritățile germane investighează dacă un vas de marfă asociat așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei ar putea avea legături cu apariția unor drone observate în nordul țării în luna septembrie, informează Der Spiegel.

Potrivit publicației, este vorba despre o navă de aproximativ 100 de metri lungime, aflată în Marea Baltică, în apropiere de Kiel, în aceeași perioadă în care au fost raportate zboruri de drone în landul Schleswig-Holstein.

Surse din serviciile de securitate afirmă că traseul navei și comportamentul acesteia ridică suspiciuni privind o posibilă legătură cu respectivele aparate. Nava ar îndeplini și cerințele tehnice pentru operarea unor drone mari de tip spion, inclusiv modele cu aripi fixe, asemănătoare avioanelor.

Un astfel de aparat, cu o anvergură a aripilor de peste patru metri, a fost observat la sfârșitul lui septembrie deasupra regiunii Schleswig-Holstein, zburând împreună cu drone mai mici în apropierea unor obiective de infrastructură critică.

Suspiciuni și rute

Anchetatorii nu exclud ca dronele să fi fost lansate de pe nava respectivă. Tehnologii existente, precum utilizarea unor plase speciale, ar permite chiar și aterizarea acestor aparate direct pe mare.

Investigația arată că vasul, înregistrat sub pavilionul unui stat din Caraibe, se afla în afara apelor teritoriale germane, la câteva zeci de kilometri de coastă. Experții susțin că operarea dronelor de la asemenea distanțe este posibilă cu ajutorul comunicațiilor prin satelit.

După ce a traversat golful Kiel, nava a navigat spre est și a acostat câteva zile mai târziu într-un port din Rusia. Potrivit anchetei, vasul ar putea face parte din „flota fantomă” a Moscovei, utilizată pentru transporturi ocolind sancțiunile occidentale. Nava nu figurează însă pe lista Uniunii Europene, care include peste 440 de nave sancționate.

Guvernul german analizează în prezent posibilitatea de a permite armatei să doboare drone în anumite situații.

Pe 3 octombrie, activitatea pe aeroportul din München a fost suspendată temporar după ce au fost semnalate drone în zonă, incident care a dus la anularea a zeci de zboruri.

