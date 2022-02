Germania găsește noi justificări pentru a nu exclude Rusia din SWIFT. Ministrul de Externe: "Nu doar oligarhii efectuează tranzacții financiare"

Annalena Baerbock, ministrul german de externe, a vorbit din nou despre măsura excluderii Rusiei din SWIFT vineri seara, 25 februarie, afirmând că sancțiunile pe care Uniunea Europeană le-a impus vor afecta mai puternic guvernul președintelui Vladimir Putin decât această decizie.

​SWIFT, "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" este un conglomerat bancar fondat sub umbrela unei cooperative belgiene, înființată în 1973 de 239 de bănci din 15 țări.

Ea a spus într-un interviu acordat ARD de asemenea că excluderea Rusiei din SWIFT ar face imposibilă susținerea din străinătate a unor ONG-uri din care apără drepturile omului și că studenții ruși din străinătate nu vor mai putea să trimită bani bunicilor lor.

„Sabia care pare mai dură nu este mereu cea mai isteață”, a afirmat Baerbock, adăugând că „nu doar oligarhii efectuează tranzacții financiare…Sabia mai ascuțită în momentul de față este sancționarea băncilor (n.r. prin alte măsuri). Obligațiunile [emise de guvernul rus] nu mai pot fi vândute în străinătate.

