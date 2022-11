Germania: Pregătiri pentru un ”război impus”

.com

Bundeswehr trebuie să fie gata pentru atacuri "fără avertisment" și "cu un efect major, chiar existențial", scrie șeful statului major al armatei, într-un document confidențial. Armata este vizată de o mega-reformă.

În documentul confidențial cu titlul ”Orientări Operaționale pentru Forțele Armate”, generalul cu patru stele Eberhard Zorn afirmă că invazia rusească în Ucraina impune o schimbare fundamentală a strategiei armatei federale. În acest document din septembrie, consultat de ”Spiegel”, generalul preconizează o poziționare mai puternică a Bundeswehrîn perspectiva unui conflict iminent cu Rusia.

”Războiul în Europa este din nou o realitate”, se spune chiar la începutul documentului. În atare situație, Germania trebuie să se pregătească pentru faptul că, în cazul unei agresiuni rusești lafrontiera estică a NATO, Bundeswehr va trebui să furnizeze "forțe reactive și pregătite de luptă, neputând aștepta sprijinul SUA. Nici UE și nici NATO nu își pot permite, avertizează Zorn, "să înceapă să planifice și să genereze forțe doar după ce a avut loc un atac".

Șeful statului major al Bundeswehr atrage atenția că ”atacurile asupra Germaniei pot avea loc fără avertisment, cu pagube mari, posibil chiar existențiale”. Pe acest fundal, capacitatea de apărare și pregătirea operațională a Bundeswehr sunt "vitale" pentru întreaga țară.

În cele 68 de pagini ale raportului, menționează ”Spiegel”, generalul german nu schițează nimic altceva ”decât o mega-reformă pentru Bundeswehr”. Unul dintre pilonii esențiali ai schimbării vizează o focalizare mai puternică asupra apărării naționale și a alianței occidentale. Accentul pus pemisiunile externe, care durează de aproximativ trei decenii, precum în Afganistan, în Mali sau în Balcani, ”nu mai face dreptate situației actuale, cu surprizele sale care amenință sistemul”.

În schimb, "apărarea alianței, inclusiv capacitatea de descurajare vizibilă și credibilă, vor domina acțiunile militare ale Germaniei". Concret, Bundeswehr trebuie să se înarmeze "pentru unrăzboi impus".

În vară, cancelarul Scholz a anunțat o decizie politică cu privire la modul în care va continua singura misiune majoră a Bundeswehr rămasă în Mali. Mai bine de o mie de soldați germani sunt desfășurați acolo în cadrul unei misiuni de stabilizare a ONU.

Un conflict pe flancul estic al NATO a devenit din nou posibil

”Spiegel” remarcă utilizarea în mod repetat a termenului ”descurajare” în informațiile analizate. "Forțele armate dislocabile, orientate și antrenate pentru un scenariu de înaltă intensitate, constituie coloana vertebrală a acestei descurajări", se arată în document. Cum un conflict direct pe flancul estic al NATO a devenit ”din nou mai probabil”, Republica Federală trebuie să își asume un ”rol de lider în Europa” și să își consolideze forțele armate.

Zorn subliniază că trimiterea în străinătate de unități mici și specializate nu mai este suficientă, Alianța Nord-Atlantică având nevoie de ”unități mari, gata să fie desfășurate și să lupte în orice moment”.

Publicația amintește că liniile directoare trasate de șeful statului major în document reprezintă practic o adaptare la ”schimbarea vremurilor”, despre care a făcut vorbire cancelarul Olaf Scholz după invadarea Ucrainei de către Rusia.

De menționat că solicitarea ca Bundeswehr să se concentreze asupra apărării naționale și a alianței nu este complet nouă. NATO și-a adaptat conceptele imediat după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, exercițiile partenerilor NATO având loc mai frecvent decât de obicei la granițele alianței. Totuși, amintește ”Spiegel”, spre deosebire de zilele noastre, ”aproape toți strategii NATO de la acea vreme erau siguri că Rusia nu va căuta o confruntare directă cu Alianța. Această certitudine, așa cum sugerează tonul grav al documentului vizând Bundeswehr, a dispărut.

În septembrie anul acesta, Zorn și-a exprimat temerile că Rusia ar putea deschide un al doilea front și a indicat drept posibile locuri de atac Kaliningrad, Marea Baltică, granița finlandeză, Georgia și Moldova. Putin, afirma Zorn, ar dispune de capacitățile necesare. Chiar dacă aproximativ 60% din forțele sale terestre sunt angajate în războiul din Ucraina, forțele terestre și, în special, forțele navale și aeriene rusești încă dispun de capacități neangajate. Dacă Putin ar ordona o mobilizare generală, liderul rus nu ar avea probleme de personal, afirma generalul german.

Un subiect recurent: echiparea corespunzătoare a Bundeswehr

Săptămâna trecută inspectorul armatei Alfons Mais a cerut la rândul său o consolidare rapidă a capacităților de luptă ale Bundeswehr. În ziua invaziei rusești în Ucraina, Mais a ținut prima pagină a ziarelor declarând că forțele armate germane sunt ”mai mult sau mai puțin neputincioase”. ”Opțiunile pe care le putem oferi oamenilor politici pentru a sprijini Alianța sunt nemaipomenit de limitate”, afirma Mais.

Trei zile mai târziu, cancelarul Olaf Scholzanunța înființarea unui fond special de 100 de miliarde de euro pentru înarmarea Bundeswehr. Potrivit lui Mais, o certă schimbare s-a produs în ultimele luni mai cu seamă la nivel de mentalitate. "Avem o discuție mai obiectivă și mai profundă despre tot ceea ce ține de securitatea internă și externă", spune el.

În mai, șeful statului major, Eberhard Zorn, avertiza că Bundeswehr s-ar putea confrunta cu un grav deficit de pregătire după pandemie. "În timpul pandemiei am oferit asistență timp de doi ani. Toată lumea ne-a elogiat, dar aceasta a dus la situația în care, în special în armată, nu am putut să ne antrenăm decât într-o măsură limitată, în afara unităților care erau înregistrate pentru angajamentele NATO", a explicat Zorn pentru ”Bild am Sonntag”.

El a mai avertizat în primăvară că soldații germani nu sunt suficient de bine instruiți în ceea ce privește cooperarea tactică și că remedierea acestui deficit va dura un an și jumătate.

Bugetul apărării crește în mod semnificativ

Bugetul federal pentru anul viitor, recent aprobat de comisia de buget a Bundestag-ului și care urmează să fie adoptat oficial săptămâna viitoare, prevede în domeniul apărării fonduri de circa 50,1 miliarde de euro din bugetul obișnuit, plus alte 8,4 miliarde de euro din fondul special de 100 de miliarde.

Potrivit site-ului german-foreign-policy.com, anul viitor Berlinul va accesa fonduri din programul de 100 de miliarde pentru vehicule de luptă de infanterie Puma, fregate F126, elicoptere de transport greu CH-47 ("Chinook") și noi avioane de luptă F-35. Acestea din urmă urmează să fie folosite, între altele, pentru așa-numita partajare nucleară și, dacă este necesar, pentru transportarea bombelor nucleare americane depozitate la Büchel către locul de desfășurare. Informații recente arată că bombele nucleare vor fi înlocuite în acest an cu varianta modernizată B61-12, mai scrie sursa menționată.

Industria de armament înregistrează profituri însemnate

Industria germană de apărare raportează creșteri importante ale vânzărilor și profiturilor. Săptămâna trecută, producătorul de armament Rheinmetall a anunțat că vânzările companiei în al treilea trimestru din 2022 au crescut cu 12,5%, până la 1,4 miliarde de euro. În același timp, profitul net trimestrial a crescut cu nouă milioane de euro, până la 86 de milioane de euro, a transmis compania în cadrul unui eveniment desfășurat la Viena.

Dată fiind cererea crescândă de muniție folosită în războiul din Ucraina Rheinmetall are în vedere achiziționarea fabricantului spaniol de armament Expal Systems - unul dintre cei mai mari producători de muniție din Europa (vânzările anuale se ridică la circa 400 de milioane de euro).

Spre comparație, potrivit propriilor precizări, Rheinmetall poate produce în prezent aproximativ 80.000 de proiectile de artilerie pe an, în vreme ce Expal produce între 250.000 și 300.000. Preluarea companiei spaniole ar avea și scopul asigurării stocurilor de muniție ale Bundeswehr în războaiele viitoare.

Eberhard Zorn s-a născut la 19 februarie 1960 în Saarbrücken, RFG și a intrat în armată în 1978 la Școala de artilerie din Idar-Oberstein. El a urmat o formare de ofițer de artilerie și a absolvit cursurile de ofițer de artilerie, de economie și științe organizaționale la Universitatea Bundeswehr din München între 1979 și 1983.

