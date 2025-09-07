Cum se pregătește Germania pentru criză: buncăre, conserve și manuale digitale

Într-o Europă în care amenințarea unui conflict deschis între Rusia și NATO nu mai pare o simplă ficțiune geopolitică, Germania ia măsuri tot mai concrete pentru a-și crește capacitatea de reacție — nu doar militară, ci și civilă. Potrivit The Washington Post, autoritățile germane analizează posibilitatea refacerii stocurilor strategice de alimente, cu accent pe produse ușor de pregătit, cum ar fi ravioli la conservă.

Reacția Berlinului vine în contextul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, dar și pe fondul unor avertismente tot mai frecvente din partea oficialilor NATO privind pregătirea Moscovei pentru un eventual conflict cu o țară membră a Alianței până în 2030. Până atunci, Germania își propune să atingă un nivel operațional complet al capacității de apărare.

Reconfigurarea securității germane merge dincolo de înzestrarea armatei și creșterea efectivelor. Se discută inclusiv reintroducerea serviciului militar obligatoriu, în paralel cu o regândire a rezervelor alimentare de urgență. Ministrul Agriculturii și Alimentației, Alois Rainer, a pledat pentru completarea stocurilor naționale cu produse gata de consum, „care pot fi preparate rapid în caz de urgență, doar prin încălzire”.

Dacă până acum rezervele alimentare ale Germaniei erau dominate de cereale și leguminoase uscate, cum este lintea — produse care necesită timp și resurse pentru a fi gătite —, oficialii propun trecerea la un model mai flexibil și mai adaptat unei crize de tip militar sau nuclear.

Costul estimativ al acestui program: aproximativ 105 milioane de dolari.

Buncăre, conserve și manuale digitale

Refacerea rezervelor alimentare este parte a unui efort mai amplu de pregătire civilă. Agenția Federală pentru Protecție Civilă și Ajutor în caz de Dezastre (BBK) lucrează la transformarea unor spații precum stații de metrou, parcări subterane și pivnițe în adăposturi antiaeriene. În paralel, se elaborează un ghid digital cu locațiile acestor adăposturi, accesibil populației.

Totodată, autoritățile îi încurajează pe cetățeni să dispună de provizii alimentare și de apă suficiente pentru o perioadă de cel puțin 10 zile.

„Multă vreme, în Germania a existat iluzia că un război pe teritoriul european este imposibil. Această percepție s-a schimbat radical”, declara în vară Ralf Tiesler, șeful BBK, pentru cotidianul Süddeutsche Zeitung.

Percepția amenințării: între realism și responsabilitate

Ideea unui atac rusesc asupra Europei este tot mai des evocată în spațiul public. Șeful serviciului de informații militare din Ucraina, Kirilo Budanov, estima recent că Moscova ar putea fi pregătită pentru o ofensivă împotriva unui stat NATO înainte de finalul acestui deceniu.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a lansat un avertisment similar: în cadrul exercițiului militar Zapad 2025, Rusia și Belarus simulează un atac asupra Poloniei, o țară aflată în prima linie a apărării europene. Nu întâmplător, Polonia este astăzi statul cu una dintre cele mai accelerate politici de înzestrare militară din Uniunea Europeană.

La rândul lor, mai multe state membre ale UE discută reactivarea unei rute feroviare strategice între portul belgian Anvers și regiunea Ruhr din Germania, pentru a facilita transportul rapid al trupelor și echipamentelor în caz de agresiune militară.

Pentru Europa Centrală și de Est, pregătirea nu mai este doar o chestiune de strategie militară, ci și de mentalitate colectivă. Iar dacă Germania își reface stocurile de alimente pentru populație, nu e vorba doar de o măsură simbolică, ci de un semnal că războiul nu mai este considerat un scenariu imposibil, ci doar unul nedorit, dar posibil.

