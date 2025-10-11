Calvarul primăriței din Germania. A fost „torturată” de fiica sa adoptivă, în vârstă de 17 ani, care a încercat să o incendieze

Primărița orașului german Herdecke, Iris Stalzer, și-a acuzat fiica vitregă că a torturat-o timp de ore înainte de a fi înjunghiată de 13 ori într-un atac frenetic.

Stalzer, în vârstă de 57 de ani, a susținut că fiica ei adoptivă, în vârstă de 17 ani, a încercat să-i dea foc cu ajutorul unui deodorant și o brichetă înainte de a o înjunghia în stomac și în spate, scrie The Sun.

Deși a suferit și răni grave provocate de obiecte contondente la craniu, starea lui Stalzer s-a dovedit, din fericire, a fi stabilă.

Vorbind cu polițiștii germani care anchetează atacul brutal, mama a spus că a fost chinuită ore întregi în subsolul casei sale.

Ea a spus că a fost atacată de fiica ei vitregă, care a încercat să-i dea foc părului și hainelor folosind un deodorant, relatează Bild.

Fiica adoptivă le-a spus polițiștilor că vrea răzbunare, dar nu a dezvăluit cauza

#WATCH: Old Photo of Herdecke Mayor Iris Stalzer and Daughter Identified as Attacker Iris Stalzer, the mayor-elect of the West German town of Herdecke, has confirmed to investigators that her adoptive daughter was responsible for the stabbing attack at their home earlier this… pic.twitter.com/CcCVTkfdSZ — upuknews (@upuknews1) October 9, 2025

Înjunghierea are loc la doar câteva săptămâni după ce fiica ei adoptivă s-ar mai fi repezit la primăriță cu un cuțit, conform presei germane.

O echipă specială de la omucideri a fost trimisă să ntervină la acest caz și a anunțat că se suspectează o „legătură familială”.

Iris Stalzer a suferit răni care i-au pus viața în pericol. Fiica adoptivă ar fi înjunghiat-o pe politiciană cu două cuțite.

Procurorii au declarat că răspunsurile pe care Stalzer le-a dat poliției au „incriminat-o” pe fiica ei după ce autoritățile au interogat-o pe ea și pe fiul adoptiv al lui Stalzer, în vârstă de 15 ani.

Polițiștii germani au găsit, de asemenea, unul dintre cuțitele folosite în atac în rucsacul fiului.

De asemenea, au fost găsite haine pătate de sânge, care aparțineau tatălui, au declarat polițiștii.

Un vecin a dezvăluit că a auzit țipete asurzitoare cu doar câteva momente înainte ca primărița să fie înjunghiată.

„Cu o jumătate de oră înainte ca elicopterul de salvare să aterizeze, i-am auzit pe băiat și pe mama lui certându-se. Țipau unul la altul, la propriu. Dinspre casa primăriței se auzeau adesea țipete, au adăugat ei.

Între timp, anchetatorii criminaliști au descoperit că o pată mare de sânge fusese îndepărtată - indicând faptul că s-au făcut încercări de a îndepărta probe.

Tânărul de 17 ani a sunat mai întâi la serviciile de urgență, iar fiul le-a spus polițiștilor că „mai mulți bărbați” i-au atacat mama afară.

Procurorii au adăugat că nu va fi emis un mandat de arestare din cauza legilor privind suspecții minori.

Mai degrabă, ambii copii vor fi eliberați și predați biroului pentru asistență socială a tinerilor.

Fiul adoptiv al lui Stalzer a declarat inițial poliției că și-a găsit mama în casa lor după atacul brutal.

El a susținut că „mai mulți bărbați au fost implicați în înjunghiere”. Poliția a stabilit însă ulterior că totul s-a întâmplat în interior.

Stalzer fusese aleasă primar al orașului cu 22.500 de locuitori din regiunea Ruhr după alegerile din 28 septembrie.

Candidată din partea Partidului Social Democrat (SPD, ea a câștigat la limită, cu 52,2% din voturi, în fața creștin-democratului de centru-dreapta, Fabian Conrad Haas.

Mandatul său este programat să înceapă pe 1 noiembrie.

