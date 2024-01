Cum profită extrema dreaptă din Germania de pe urma protestelor fermierilor. Rețelele sociale ”otrăvesc” dezbaterile democratice

Grupurile de extremă dreaptă au discutat despre răsturnarea guvernului german în încercarea de a valorifica furia protestelor fermierilor în desfășurare pentru reducerea subvențiilor, scrie BBC.

Un protest este programat la Berlin pe fondul avertismentelor că mișcarea agricolă este infiltrată de extremiști.

Pe măsură ce fermierii blochează drumurile din cauza reducerilor planificate ale subvențiilor, au existat numeroase rapoarte despre grupuri neo-naziste sau monarhice care s-au prezentat la mitinguri.

Canalele Telegram dezvăluie postări despre speranța unei rezistențe în masă care ar putea ajuta la „răsturnarea” guvernului.

Mici, grupuri marginale de extremă dreapta, cum ar fi Free Saxons, The Third Way și The Homeland, au un număr foarte variat de adepți online.

Însă cancelarul Olaf Scholz a avertizat în acest weekend că extremiștii folosesc rețelele de socializare pentru a „otrăvi” dezbaterile democratice.

O echipă BBC a participat la cinci demonstrații în ultima săptămână și a monitorizat mai multe.

În timp ce mulți fermieri și principalul sindicat agricol din Germania sunt dornici să se distanțeze de extremism, imaginile de extremă dreaptă continuă să apară.

În orașul Cottbus, din estul țării, un bărbat care a fost îndepărtat de la un protest oficial pentru că ar fi purtat un simbol al Reichsbürger, o mișcare de extremă dreapta disparată care respinge statul german modern.

Un organizator de rang înalt al demonstrației din Cottbus a declarat pentru BBC că a aflat mai târziu că figuri cunoscute de extremă dreapta au rămas în mulțimea de sute de persoane care depășea cu mult comunitatea agricolă.

Există, de asemenea, exemple ale unui steag, cunoscut sub numele de Landvolkbewegung, legat de o mișcare agricolă antisemită din anii 1920.

Marea majoritate a bannerelor pe care le-am văzut nu conțin mesaje evidente de extremă dreapta, ci se concentrează pe furia față de tratamentul aplicat fermierilor.

Sindicatele cer miniștrilor să anuleze planurile de eliminare treptată a subvențiilor pentru combustibil, care pot ajunge până la 3 000 de euro (3 300 de dolari; 2 600 de lire sterline) pe an pentru o întreprindere medie.

Fermierii vorbesc, de asemenea, despre nemulțumiri în legătură cu regulile și reglementările „împovărătoare”.

Dar surprinzător de des, atât fermierii, cât și ceilalți care participă la aceste demonstrații au spus că simt că sunt trimiși prea mulți bani în străinătate - un refren comun al extremei drepte.

Sprijinirea unor țări precum Ucraina poate fi lucrul corect de făcut spune Silvio - un muncitor agricol din estul statului Brandenburg: „Dar... nu putem cheltui totul și nu mai rămâne nimic pentru țara de origine, pentru fermieri”.

„Prețurile s-au prăbușit, iar cerealele din Ucraina ne subcotează și mai mult prețurile”, adaugă el.

În timp ce Edelgard, un pensionar care sprijină demonstrația din Cottbus este de acord. „Există bani pentru oameni din întreaga lume, dar nu pentru oamenii noștri”, a spus el.

Acest tip de narațiune „Germania în primul rând” este adesea repetată de personalitățile partidului de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania, AfD.

AfD atinge cote record în sondaje, plasându-se în prezent pe locul doi.

Jurgen, un metalurgist, este clar în sprijinul său pentru partid.

Pe pancarta lui se poate citi: "Republica moare, iar guvernul este ucigașul ei".

El apără retorica violentă și exprimă o anxietate larg împărtășită cu privire la costul vieții, afirmând că mulți dintre cei prezenți la miting ar susține, de asemenea, AfD.

"Toți vor să scape de guvern, asta e sigur".

Jurgen nu pretinde că este un revoluționar, dar vorbește despre înlăturarea guvernului de coaliție în cadrul unor alegeri sau despre "concedierea lor" prin intermediul instanțelor.

AfD a încercat să susțină cauza fermierilor, deși anterior a pledat pentru mai puține subvenții agricole.

Acest lucru survine în contextul în care dezbaterea privind interzicerea partidului a reînceput după ce publicația de investigații Correctiv a raportat că figuri de rang înalt din AfD au fost prezente la o reuniune de extremă dreapta la care s-au discutat planuri de deportare a milioane de persoane.

Între timp, coaliția de guvernare formată din social-democrați, Verzi și Democrați Liberi se luptă în continuare în sondaje.

Cancelarul Scholz a insistat că guvernul său ia în serios argumentele fermierilor și că miniștrii au oferit un "compromis bun" după ce și-au diluat parțial propunerile inițiale de reducere a subvențiilor.

Grupurile de extremă-dreapta au încercat să dea propria lor "turnură" demonstrațiilor, spune Miro Dittrich - cercetător principal la organizația de monitorizare CeMAS.

Și, deși există puține dovezi că extrema dreaptă a reușit să deturneze pe deplin protestele actuale ale fermierilor, este, de asemenea, clar că nemulțumirile mai largi - cu privire la probleme precum inflația și globalizarea - sunt absorbite într-o mișcare agricolă care energizează în același timp extremele politice din Germania.