Controversa privind reintroducerea stagiului militar împiedică eforturile Germaniei de a-și consolida capacitatea de descurajare

Eforturile Germaniei de a-și consolida capacitatea militară în fața amenințărilor din estul Europei sunt umbrite de o dispută politică tot mai intensă privind modul în care ar trebui să fie organizată recrutarea.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a respins miercuri criticile venite din interiorul propriei coaliții, în contextul în care o propunere legislativă privind reforma sistemului de recrutare a provocat tensiuni între partenerii guvernamentali, relatează AFP.

Cancelarul conservator Friedrich Merz i-a încredințat lui Pistorius – membru al Partidului Social-Democrat (SPD) – sarcina de a reconstrui forțele armate germane pentru a transforma Bundeswehr-ul în „cea mai puternică armată convențională din Europa”. Inițiativa are loc în contextul preocupărilor crescânde legate de Rusia și de necesitatea respectării țintelor de capacitate asumate de Germania în cadrul NATO.

Disensiuni între modelul voluntar și introducerea unei forme de recrutare obligatorie

Disputa actuală vizează metodele de atingere a acestui obiectiv ambițios. Pistorius susține o abordare exclusiv voluntară, în care armata să atragă recruți prin stimulente financiare și beneficii precum cursuri gratuite de șoferi sau formare tehnică. În schimb, formațiunea cancelarului, CDU/CSU, propune luarea în calcul a unei loterii pentru serviciul militar obligatoriu, ca opțiune de rezervă, în caz de insuficiență a voluntarilor.

Un proiect de lege care ar fi trebuit să reflecte un compromis între aceste poziții urma să fie prezentat în primă lectură săptămâna aceasta, dar neînțelegerile apărute marți au blocat avansarea sa.

Pistorius a calificat ideea unei loterii pentru recrutare drept „un compromis comod” care, în practică, ar fi greu de implementat eficient. Declarațiile sale au provocat reacții vehemente din partea conservatorilor.

„În 30 de ani de activitate parlamentară, nu am mai văzut un ministru care să submineze în acest fel un proiect important și să-și arunce propriii colegi în haos”, a declarat Norbert Röttgen, deputat CDU, pentru Süddeutsche Zeitung.

Bundeswehr-ul, departe de obiectivele asumate în cadrul NATO

În prezent, armata germană numără aproximativ 182.000 de militari activi și 49.000 de rezerviști – cifre semnificativ sub ținta NATO, care prevede un total de 460.000 de militari (260.000 activi și 200.000 rezerviști).

Autoritățile de la Berlin sunt conștiente că, fără un efort susținut de recrutare, aceste obiective vor fi imposibil de atins. Modelul voluntar propus de Pistorius include, pe lângă beneficiile menționate, și o campanie de imagine destinată tinerilor care ar putea fi atrași de o carieră militară.

Divergențe și pe tema răspunsului la provocările Rusiei

Tensiunile dintre CDU/CSU și SPD nu se limitează la problema serviciului militar. Recent, liderul CSU și premier al Bavariei, Markus Söder, a cerut un răspuns „agresiv” la recentele incidente în care drone necunoscute – suspectate a fi de proveniență rusă – au fost observate deasupra unor obiective sensibile din Germania.

După ce o astfel de dronă a dus la închiderea temporară a aeroportului din München, Söder a pledat public pentru o politică de tip „mai bine tragi, decât aștepți”.

Pistorius a respins ferm această retorică, pe care a calificat-o drept „discurs de cowboy”. „Acest gen de replici poate funcționa la prânz în Dodge City, dar nu în politica internațională, unde scopul este prevenirea conflictelor și evitarea escaladării”, a declarat el pentru The Pioneer.

Pe fondul unei Europe marcate de insecuritate și provocări geopolitice constante, dezbaterile din Germania reflectă complexitatea construirii unui consens în materie de apărare. Între imperativele strategice ale Alianței Nord-Atlantice și realitățile politice interne, Berlinul pare să se afle într-o cursă contra cronometru pentru a-și redefini postura militară.

