Germania vrea să naționalizeze activele locale ale unui gigant rus, cel mai mare producător de combustibil pentru Berlin. La cât se ridică valoarea

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 07:47
Germania vrea să naționalizeze activele locale ale unui gigant rus, cel mai mare producător de combustibil pentru Berlin. La cât se ridică valoarea
Guvernul german ia în considerare posibilitatea de a naţionaliza activele locale ale gigantului rus Rosneft, inclusiv rafinăria Schwedt, infrastructură strategică care furnizează cea mai mare parte a combustibilului pentru Berlin, după noile sancţiuni impuse companiei de către Statele Unite, au declarat pentru Reuters două surse apropiate discuţiilor.

Trezoreria americană a emis miercuri o licenţă care exceptează temporar filiala germană a Rosneft de la sancţiuni, până în aprilie 2026, însă Berlinul caută o soluţie permanentă.

Potrivit surselor, guvernul examinează inclusiv varianta confiscării activelor şi vânzării lor către un investitor străin.

Filiala Rosneft din Germania deţine participaţia majoritară în rafinăria Schwedt, care aprovizionează capitala şi estul ţării cu carburanţi, inclusiv aeroportul din Berlin, precum şi participaţii în rafinăriile MiRo şi Bayernoil. Aceste active se află sub administrare fiduciară a statului german din 2022, după invazia Rusiei în Ucraina.

Mandatul de administrare este reînnoit la fiecare şase luni, dar ar putea fi contestat în instanţă, întrucât măsura a fost concepută ca una de urgenţă şi temporară. Până acum, Berlinul a evitat naţionalizarea totală, temându-se de posibile despăgubiri către Moscova şi de represalii asupra companiilor germane active în Rusia.

Valoarea activelor Rosneft în Germania este estimată la circa 7 miliarde de dolari, însă o sursă susţine că valoarea reală ar putea fi chiar sub jumătate. Deputatul ecologist Michael Kellner a cerut guvernului să finalizeze naţionalizarea, considerând că aceste active sunt ”de importanţă sistemică pentru securitatea energetică a Germaniei”.

Rosneft a încercat fără succes să vândă operaţiunile sale germane încă din martie 2024. Ţări precum Qatar şi Kazahstan şi-au manifestat anterior interesul pentru o achiziţie, însă nu este clar dacă intenţiile acestora mai sunt valabile. În prezent, Rosneft Germania cumpără petrol din Kazahstan, dar livrările se fac printr-o conductă controlată de Rusia.

