Germania ia o măsură dură față de Israel, oprind exporturile de arme care puteau fi folosite în Gaza. Ce a determinat această schimbare de poziție

Autor: Mihai Diac
Vineri, 08 August 2025, ora 18:35
319 citiri
Germania ia o măsură dură față de Israel, oprind exporturile de arme care puteau fi folosite în Gaza. Ce a determinat această schimbare de poziție
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, alături de premierul israelian, Benjamin Netanyahu / Foto:Hepta

Germania a anunțat vineri, 8 august, o schimbare de direcţie majoră împotriva Israelului, căruia i-a fost unul dintre cei mai loiali aliaţi, şi anume suspendarea exporturilor de armament pe care le poate folosi în războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP.

Guvernul german reacţionează, prin această măsură puternică, împotriva aprobării de către Cabinetul israelian de Securitate a unui plan al premierului Benjamin Netanyahu vizând preluarea controlului asupra oraşului Gaza (Gaza City), regiunea Gaza fiind devastată de război şi pradă unei crize umanitare.

Devine ”tot mai dificil să înţelegem” cum ar permite planul militar israelian atingerea obiectivelor Israelului în Fâşia Gaza, avertizează, într-un comunicat, şeful Guvernului german, Friedrich Merz.

”În aceste circumstanţe, Guvernul german nu autorizează, până la noi ordine, exporturile de echipamente militare susceptibile să fie folosite în războiul din Fâşia Gaza”, anunţă Merz, care a plecat, miercuri, în mod oficial, în vacanţă.

De la începutul războiului din Fâşia Gaza, declanşat de un atac al Hamas la 7 octombrie 2023, şi până în mai 2025, Berlinul a autorizat exportarea către Israel de armament în valoare de cel puţin 485 de milioane de euro.

Aceste livrări constau în arme de foc, muniţie, piese de arme, echipamente speciale destinate armatei terestre şi marinei, echipamente electronice şi vehicule blindate speciale, potrivit unui răspuns recent al Guvernului german la un chestionar în Parlament.

Merz insistă în acest comunicat de vineri asupra ”îngrijorării profunde” a Guvernului german faţă de ”suferinţa continuă a populaţiei civile în Fâşia Gaza”.

”Prin ofensiva prevăzută, Guvernul israelian poartă o responsabilitate şi mai mare” în privinţa ajutării civililor în teritoriul palestinian, afirmă el, reiterându-şi apelul în favoarea unui acces complet al ”organizaţiilor ONU şi altor instituţii nonguvernamentale”.

”Guvernul german cere ca Guvernul israelian să nu mai ia, de îndată, măsuri noi în vederea anexării Cisiordaniei”, cere de asemenea cancelarul german.

Din cauza responsabilităţii istorice faţă de exterminarea a şase milioane de evrei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Germania era până acum, alături de Statele Unite, unul dintre cei mai mari susţinători ai Israelului.

Astfel, spre deosebire de Franţa, Regatul Unit şi Canada, Germania nu s-a angajat să recunoască Palestina ca stat, în septembrie, la ONU.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a reafirmat, într-o vizită în Israel, săptămâna trecută, vechea poziţie a Berlinului potrivit căreia o recunoaştere a Palestinei poate interveni doar în urma unui proces de negocieri între israelieni şi palestinieni. Ministrul a adăugat, însă, că acest proces ”ar trebui să înceapă rapid”.

Berlinul s-a opus, de asemenea, suspendării sau rezilierii Acordului de Asociere UE-Israel, care a făcut obiectul unei reexaminări a Celor 27.

Însă, din cauza suferinţelor tot mai mari ale palestinienilor din Fâşia Gaza - unde o evaluare susţinută de către ONU a avertizat cu privire la o foamete -, presiunile asupra Guvernului lui Friedrich Merz au crescut în interiorul societăţii germane.

Potrivit unui sondaj publicat joi de postul public ARD, 66% dintre germani vor ca Guvernul german să exercite o influenţă mai mare asupra lui Benjamin Netanyahu, pentru ca acesta să schimbe politica Israelului împotriva Fâşiei Gaza.

Presa germană a scris recent despre disensiuni în interiorul coaliţiei conservatorului Friedrich Merz, în care miniştri social-democraţi cer o atitudine mai dură împotriva guvernului Netanyahu.

Vineri, vicecancelarul social-democrat Lars Klingbeil, ministrul Finanţelor, a salutat această ”decizie dreaptă”. ”Suferinţa umanitară din (Fâşia) Gaza este de nesuportat”, a subliniat el.

ONU somează Israelul să oprească „preluarea controlului militar complet al Fâșiei Gaza ocupate”
ONU somează Israelul să oprească „preluarea controlului militar complet al Fâșiei Gaza ocupate”
Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului (OHCHR) Volker Türk a solicitat vineri, 8 august, ca întreg planul guvernului israelian de „preluare a controlului militar complet al Fâșiei Gaza...
Planul lui Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City a fost aprobat de Israel. Ce planuri are Tel Avivul cu enclava
Planul lui Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City a fost aprobat de Israel. Ce planuri are Tel Avivul cu enclava
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului. Cabinetul de securitate...
#Germania, #Israel, #israel germania, #armament, #export arme Israel, #Gaza, #israel gaza, #Cisiordania, #razboi Gaza , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au aparut imaginile! O campioana olimpica a fost arestata dupa ce si-a agresat iubitul in vazul tuturor
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul "Habar n-am cine e"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Momentul în care un balon cu aer cald este gata să se răstoarne, după ce a lovit acoperișul unei școli VIDEO
  2. Copiii Ucrainei, expuși ca niște produse pe o piață online. Kievul acuză Rusia de ”trafic sponsorizat de stat”
  3. Germania ia o măsură dură față de Israel, oprind exporturile de arme care puteau fi folosite în Gaza. Ce a determinat această schimbare de poziție
  4. Europa trebuie să fie prezentă la negocierile de pace pentru a-l sprijini pe Zelenski în fața presiunii exercitate de Trump și Putin. Avertismentul fostului ministru britanic al Apărării
  5. Avertisment pentru Guvernul Bolojan în scandalul pensiilor private. De ce nu este acceptabilă dublarea perioadei de plată, de la 5 la 10 ani
  6. Turiști înecați pe insula Milos, în timp ce Grecia se află sub un val de caniculă și cod roșu de incendii de vegetație VIDEO
  7. S-a aflat de ce a murit tânăra de 19 ani din Brașov la o săptămână după ce a născut. Rezultatul necropsiei a ajuns pe masa procurorilor care anchetează cazul
  8. Peste 15.000 de români au semnat o petiție care cere statului să ia măsuri împotriva femicidului: "Mâine poate va fi mama ta" VIDEO
  9. Bucureștean de 40 de ani, anchetat pentru viol, după ce a făcut sex timp de mai multe luni cu o fată de 14 ani, oferindu-i cadouri și bani
  10. Două linii de tramvai din București, suspendate din 11 august. Care sunt alternativele pentru călători