Germania ia o măsură dură față de Israel, oprind exporturile de arme care puteau fi folosite în Gaza. Ce a determinat această schimbare de poziție

Germania a anunțat vineri, 8 august, o schimbare de direcţie majoră împotriva Israelului, căruia i-a fost unul dintre cei mai loiali aliaţi, şi anume suspendarea exporturilor de armament pe care le poate folosi în războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP.

Guvernul german reacţionează, prin această măsură puternică, împotriva aprobării de către Cabinetul israelian de Securitate a unui plan al premierului Benjamin Netanyahu vizând preluarea controlului asupra oraşului Gaza (Gaza City), regiunea Gaza fiind devastată de război şi pradă unei crize umanitare.

Devine ”tot mai dificil să înţelegem” cum ar permite planul militar israelian atingerea obiectivelor Israelului în Fâşia Gaza, avertizează, într-un comunicat, şeful Guvernului german, Friedrich Merz.

”În aceste circumstanţe, Guvernul german nu autorizează, până la noi ordine, exporturile de echipamente militare susceptibile să fie folosite în războiul din Fâşia Gaza”, anunţă Merz, care a plecat, miercuri, în mod oficial, în vacanţă.

De la începutul războiului din Fâşia Gaza, declanşat de un atac al Hamas la 7 octombrie 2023, şi până în mai 2025, Berlinul a autorizat exportarea către Israel de armament în valoare de cel puţin 485 de milioane de euro.

Aceste livrări constau în arme de foc, muniţie, piese de arme, echipamente speciale destinate armatei terestre şi marinei, echipamente electronice şi vehicule blindate speciale, potrivit unui răspuns recent al Guvernului german la un chestionar în Parlament.

Merz insistă în acest comunicat de vineri asupra ”îngrijorării profunde” a Guvernului german faţă de ”suferinţa continuă a populaţiei civile în Fâşia Gaza”.

”Prin ofensiva prevăzută, Guvernul israelian poartă o responsabilitate şi mai mare” în privinţa ajutării civililor în teritoriul palestinian, afirmă el, reiterându-şi apelul în favoarea unui acces complet al ”organizaţiilor ONU şi altor instituţii nonguvernamentale”.

”Guvernul german cere ca Guvernul israelian să nu mai ia, de îndată, măsuri noi în vederea anexării Cisiordaniei”, cere de asemenea cancelarul german.

Din cauza responsabilităţii istorice faţă de exterminarea a şase milioane de evrei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Germania era până acum, alături de Statele Unite, unul dintre cei mai mari susţinători ai Israelului.

Astfel, spre deosebire de Franţa, Regatul Unit şi Canada, Germania nu s-a angajat să recunoască Palestina ca stat, în septembrie, la ONU.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a reafirmat, într-o vizită în Israel, săptămâna trecută, vechea poziţie a Berlinului potrivit căreia o recunoaştere a Palestinei poate interveni doar în urma unui proces de negocieri între israelieni şi palestinieni. Ministrul a adăugat, însă, că acest proces ”ar trebui să înceapă rapid”.

Berlinul s-a opus, de asemenea, suspendării sau rezilierii Acordului de Asociere UE-Israel, care a făcut obiectul unei reexaminări a Celor 27.

Însă, din cauza suferinţelor tot mai mari ale palestinienilor din Fâşia Gaza - unde o evaluare susţinută de către ONU a avertizat cu privire la o foamete -, presiunile asupra Guvernului lui Friedrich Merz au crescut în interiorul societăţii germane.

Potrivit unui sondaj publicat joi de postul public ARD, 66% dintre germani vor ca Guvernul german să exercite o influenţă mai mare asupra lui Benjamin Netanyahu, pentru ca acesta să schimbe politica Israelului împotriva Fâşiei Gaza.

Presa germană a scris recent despre disensiuni în interiorul coaliţiei conservatorului Friedrich Merz, în care miniştri social-democraţi cer o atitudine mai dură împotriva guvernului Netanyahu.

Vineri, vicecancelarul social-democrat Lars Klingbeil, ministrul Finanţelor, a salutat această ”decizie dreaptă”. ”Suferinţa umanitară din (Fâşia) Gaza este de nesuportat”, a subliniat el.

