Țara europeană care ia măsuri față de planurile Israelului de expansiune în Gaza. „Acest lucru nu se va schimba”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 10 August 2025, ora 23:38
Soldați israelieni/ FOTO:X/@IDF

Decizia Germaniei de a suspenda exporturile de arme către Israel vine ca răspuns la planul Israelului de a-și extinde operațiunile în Fâșia Gaza, a declarat cancelarul Friedrich Merz.

„Nu putem livra arme într-un conflict care este în prezent dus exclusiv prin mijloace militare”, a declarat Merz. „Vrem să ajutăm diplomatic și asta facem.”

Agravarea crizei umanitare din Gaza și planurile Israelului de a extinde controlul militar asupra enclavei au împins Germania să ia această măsură istorică.

Cancelarul a declarat în interviu că extinderea operațiunilor Israelului în Gaza ar putea costa viața a sute de mii de civili și ar necesita evacuarea întregului oraș Gaza.

„Unde să se ducă acești oameni?”, a spus Merz. „Nu putem face asta, nu vom face asta și eu nu voi face asta.”

Cu toate acestea, principiile politicii Germaniei față de Israel rămân neschimbate, a afirmat cancelarul.

„Germania a fost ferm alături de Israel timp de 80 de ani. Acest lucru nu se va schimba”, a declarat Merz.

Germania este al doilea furnizor de arme al Israelului, după Statele Unite, și este de mult timp unul dintre cei mai fideli susținători ai acestuia, în principal din cauza vinovăției sale istorice pentru Holocaustul nazist – o politică cunoscută sub numele de „Staatsraison”.

