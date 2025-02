Viitorul cancelar german, după disputa Trump - Zelenski: "Suntem alături de Ucraina în vremuri bune și în vremuri de încercare"

Viitorul cancelar german, Friedrich Merz, l-a asigurat vineri, 28 februarie, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski de 'sprijinul' său, după altercația acestuia cu Donald Trump și a cerut 'să nu se confunde niciodată agresorul și victima în acest război teribil', relatează AFP.

'Dragă Volodimir Zelenski, sprijinim Ucraina în vremurile bune și în vremuri de încercare. Nu trebuie să confundăm niciodată agresorul și victima în acest război teribil', a scris câștigătorul alegerilor germane pe platforma X.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a părăsit vineri mai devreme Casa Albă, după ce întâlnirea pe care a avut-o acolo cu președintele american Donald Trump a degenerat într-o dispută cu acesta chiar în fața camerelor de luat vederi. Conferința de presă dintre președintele ucrainean și omologul său american, care ar fi trebuit să urmeze semnării unui acord privind accesul la resursele ucrainene, a fost anulată.

Într-un mesaj postat după întâlnire pe rețeaua sa de socializare Truth Social, Trump l-a acuzat pe Zelenski de lipsă de respect față de SUA și i-a transmis că poate să revină la o întâlnire cu el când 'va fi pregătit pentru pace'.

Dear Volodymyr @zelenskyyua, we stand with #Ukraine in good and in testing times. We must never confuse aggressor and victim in this terrible war. (FM)