Cancelarul german Friedrich Merz dezvăluie cum a salvat Berlinul NATO de la dizolvare

Autor: Veronica Andrei
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 17:35
634 citiri
Cancelarul german Friedrich Merz dezvăluie cum a salvat Berlinul NATO de la dizolvare
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei FOTO: Facebook/Friedrich Merz

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat într-un interviu pentru ZDF că, fără decizia Germaniei de a crește semnificativ cheltuielile pentru apărare, Alianța Nord-Atlantică ar fi ajuns probabil la dispariție. Potrivit lui Merz, această măsură crucială a fost legată de supraviețuirea NATO în contextul geopolitic actual, subliniind importanța deciziilor luate în urma alegerilor din Germania.

„Prin această decizie, am reușit, practic, să salvăm NATO. Am fost la summitul NATO de la Haga [24-25 iunie]. Dacă nu am fi schimbat constituția și nu am fi fost dispuși să permitem Republicii Federale Germania să aloce 3,5% pentru apărare și încă 1,5% pentru infrastructura necesară, NATO ar fi fost, cel mai probabil, pe cale de dizolvare. Am prevenit acest lucru”, a spus Merz.

Ultimii ani au adus o schimbare semnificativă în politica de apărare a multor state membre NATO, mai ales după invazia rusă în Ucraina și cerințele fostului președinte american Donald Trump, care a insistat ca aliații europeni să își mărească contribuțiile financiare la apărare.

Recent, NATO a publicat datele despre cheltuielile de apărare ale țărilor membre, evidențiind faptul că doar trei dintre statele alianței au atins deja noul prag convenit la summitul din luna iunie.

Franța cere spitalelor să se pregătească până anul viitor pentru un posibil conflict major, în timp ce Germania monitorizează exercițiile militare ale Rusiei
Franța cere spitalelor să se pregătească până anul viitor pentru un posibil conflict major, în timp ce Germania monitorizează exercițiile militare ale Rusiei
Spitalele franceze au primit ordin să se pregătească pentru un război în Europa, în timp ce Germania stă cu ochii pe exercițiile militare ale Rusiei din Belarus. Ministerul Sănătății...
Îngrijorarea unui cunoscut general român: „America se retrage subtil din NATO, atât timp cât Trump încearcă să predea UE problema securității”
Îngrijorarea unui cunoscut general român: „America se retrage subtil din NATO, atât timp cât Trump încearcă să predea UE problema securității”
Generalul în rezervă Alexandru Grumaz a urmărit cu mare atenție cele mai importante evenimente din politica internațională: întâlnirea lui Trump cu Putin, discuțiile lui Trump cu Zelenski...
#Germania, #NATO, #salvare, #dizolvare , #germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-au prins: un model celebru este in fotografia de pe telefonul lui Sinner! Tocmai a "stralucit" la Festivalul de la Venetia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
O cunoscuta agentie de turism din Romania a fost vanduta unui touroperator maghiar

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primele măsuri anunțate de UE după ce rușii ar fi încercat să bruieze avionul Ursulei von der Leyen
  2. Franța cere spitalelor să se pregătească până anul viitor pentru un posibil conflict major, în timp ce Germania monitorizează exercițiile militare ale Rusiei
  3. "Maru", dealerul lui Vlad Pascu, a scăpat de arestul preventiv. Va fi cercetat în arest la domiciliu, după ce, în locuința lui, a murit un tânăr dependent de droguri
  4. O insulă minusculă câștigă milioane. Cum a devenit inteligența artificială principala sursă de venit pentru Anguilla
  5. CSM constată că s-a trecut de la defăimare la "luări de poziție de o agresivitate fără precedent" la adresa magistraților, inclusiv "instigări directe", inclusiv în sala de judecată
  6. Cancelarul german Friedrich Merz dezvăluie cum a salvat Berlinul NATO de la dizolvare
  7. Donald Trump poate deveni un pacificator sau o marionetă care reînvie ambițiile imperiale ale Rusiei – The Guardian
  8. E grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
  9. Catastrofă pe orizont: Cel mai mare aisberg din lume amenință Antarctica și ecosistemele sale
  10. Co-fondatorul companiei Palantir, miliardarul conservator Peter Thiel, va conduce o serie de patru conferințe despre Anticrist