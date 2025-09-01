Cancelarul german Friedrich Merz dezvăluie cum a salvat Berlinul NATO de la dizolvare

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat într-un interviu pentru ZDF că, fără decizia Germaniei de a crește semnificativ cheltuielile pentru apărare, Alianța Nord-Atlantică ar fi ajuns probabil la dispariție. Potrivit lui Merz, această măsură crucială a fost legată de supraviețuirea NATO în contextul geopolitic actual, subliniind importanța deciziilor luate în urma alegerilor din Germania.

„Prin această decizie, am reușit, practic, să salvăm NATO. Am fost la summitul NATO de la Haga [24-25 iunie]. Dacă nu am fi schimbat constituția și nu am fi fost dispuși să permitem Republicii Federale Germania să aloce 3,5% pentru apărare și încă 1,5% pentru infrastructura necesară, NATO ar fi fost, cel mai probabil, pe cale de dizolvare. Am prevenit acest lucru”, a spus Merz.

Ultimii ani au adus o schimbare semnificativă în politica de apărare a multor state membre NATO, mai ales după invazia rusă în Ucraina și cerințele fostului președinte american Donald Trump, care a insistat ca aliații europeni să își mărească contribuțiile financiare la apărare.

Recent, NATO a publicat datele despre cheltuielile de apărare ale țărilor membre, evidențiind faptul că doar trei dintre statele alianței au atins deja noul prag convenit la summitul din luna iunie.

