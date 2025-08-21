Un neo-nazist german și-a schimbat sexul ca să fie trimis la o închisoare de femei, dar încă are mustață. S-a declarat și evreică. Dă în judecată pe oricine spune că este troll

21 August 2025
Sven și Marla-Svenja Liebich FOTO colaj fotografii X Marla-Svenja Liebich

Un neo-nazist german a convins justiția să îl trimită la o închisoare pentru femei, după ce și-a schimbat legal sexul. Marla-Svenja Liebich, numele de acum al lui Sven Liebich, a profitat de o nouă lege din Germania, care permite schimbarea sexului printr-o simplă declarație notarială. Mai mult, Liebich și-a schimbat și religia, trecând la iudaism. Orice o acuză de trolling este dat în judecată.

În iulie 2023, extremistul de dreapta a fost condamnat pentru o serie de infracțiuni, printre care incitare la ură, defăimare și insultă la adresa extremei drepte. Pentru aceste fapte, a primit o pedeapsă de 18 luni de închisoare. Pe atunci era Sven Liebich. Dar, la finalul anului 2024, și-a schimbat oficial sexul și numele. Acum este femeie și o cheamă Marla-Svenja Liebich. A profitat de Legea Autodeterminării, care permite schimbarea numelui și sexului în acte printr-o simplă declarație la notar, fără să fie nevoie de o decizie judecătorească.

Liebich se îmbracă în haine de femei, își acoperă părul cu un batic, așa cum fac femeile care aderă la iudaismul ortodox, poartă Steaua lui David la gât, dar are în continuare mustață. Pe contul său de Twitter amenință cu proces pe oricine zice că nu este sincer în legătură cu genul sau cu religia.

Pe 29 august se va duce la închisoarea de femei din Chemnitz, estul Germaniei, pentru a-și ispăși pedeapsa. În închisoare, a cerut mâncare cușer, în conformitate cu religia iudaică.

„Da, știu, sexul e mișto. Dar știi cum e să *** un sistem întreg? M-am lăsat de mult de acest hobby. Astăzi, mă abțin. Sunt doar femeie și mamă”, a scris Marla-Svenja Liebich pe X.

„Iar și iar, sunt numit Regina Trollilor. Eu resping ferm catalogarea. Sunt doar o femeie obișnuită care se confruntă cu multă ură online. Înfrunt cu curaj totul!”, scrie într-o altă postare.

Liebich a postat pe X și poze ale documentelor sale de identitate, care arată numele Marla-Svenja și sexul femeiesc.

Ea a intentat acțiuni în justiție împotriva instituțiilor media locale pentru ceea ce consideră a fi reprezentări false ale identității sale de gen, scrie Daily Mail.

O plângere adresată Consiliului de Presă privind publicația germană Der Spiegel a fost respinsă ca nefondată.

Însă, la începutul acestui an, Liebich explicase că și-a schimbat sexul și a solicitat o condamnare într-o închisoare pentru femei pentru a evita „discriminarea” din partea deținuților de sex masculin, relatează The Telegraph.

Liebich este considerată de serviciile de informații interne germane drept „extremistă de dreapta”.

În trecut, când era Sven, fost fotografiată purtând o banderolă în stil nazist cu sloganul „Sicherheits-Abteilung” sau SA, „cămășile brune” sau trupele paramilitare de la începutul nazismului.

