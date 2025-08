Nicușor Dan, față în față cu Diaspora din Germania. "Nu există mai multe Românii"

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 18 iulie, la o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Germania, că autoritățile române trebuie să colaboreze cu organizațiile românilor din diaspora. ”Cred că lucrul cel mai important pe care noi trebuie să-l facem este să înțelegem că nu există mai multe Românii și că suntem responsabili de dumneavoastră și că trebuie să vă considerăm în acest fel, ca și cum sunteți parte a statului român”, a afirmat el.

”Sunt foarte bucuros și onorat că sunt aici și vreau să vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ne întâlnim. Am fost azi într-o vizită oficială, ne-am întâlnit cu președintele Steinmeier, cu cancelarul Merz și cu reprezentanți ai companiilor germane, unul din interesele noastre fiind de a îmbunătăți această colaborare și a aduce companii germane în România. A fost o zi fructuoasă și am vorbit, și am mulțumit pentru colaborare, modul în care statul german interacționează cu dumneavoastră”, a afirmat Nicușor Dan, vineri seară, în discursul ținut la întâlnirea cu reprezentanți ai comunității românești din Germania.

El a subliniat că românii aflați în afara țării trebuie considerați parte a statului român.

”Sunt, bineînțeles, chestiuni pe care trebuie să le facem împreună, lucruri pe care statul român trebuie să le facă sau să le îmbunătățească în relația cu dumneavoastră, serviciile consulare, limba română, acolo unde ea este cerută, dar cred că lucrul cel mai important pe care - sau cel puțin așa cred eu - pe care noi trebuie să-l facem este să înțelegem că nu există mai multe Românii și că suntem responsabili de dumneavoastră și că trebuie să vă considerăm în acest fel, ca și cum sunteți parte a statului român.

Și o să încercăm să facem asta, o să încercăm, prin intermediul ambasadelor, al organizațiilor pe care dumneavoastră le aveți, să înțelegem mai bine care sunt necesitățile, să colaborăm, pentru că dumneavoastră, dincolo de faptul - dumneavoastră și românii din alte părți din Europa - dincolo de faptul că sunteți o carte de vizită pentru România, oameni care muncesc, oameni serioși - să spui că ești din România e un lucru de laudă în Europa - reprezentați o resursă și ar trebui să reușim să folosim în interes comun această resursă, să reușim să colaborăm între structuri din România cu structuri ale românilor din diaspora”, a conchis Nicușor Dan.

