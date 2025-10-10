Armata Germană nu poate doborî dronele rusești din cauza lui Hitler. Breșa uriașă în securitatea Germaniei, găsită chiar în Constituția țării

Armata Germaniei nu poate pur și simplu să doboare drone în spațiul aerian al țării, iar motivul principal are legătură cu măsurile de protecție implementate pentru a evita repetarea trecutului nazist al țării. Prevederile constituționale postbelice menite să țină armata germană departe de afacerile interne fac țara mai vulnerabilă la incursiunile Kremlinului, scrie Politico.

Constituția germană, după tragedia celui de-al Doilea Război Mondial, împiedică în mod explicit armata, sau Bundeswehr, să joace un rol cheie în securitatea internă a țării. Asta pentru că oamenii care au redactat textul fundamental al Republicii Federale ​​au fost conștienți de modul în care puterea militară germană fusese abuzată în mod istoric de naziști și de susținătorii acestora în politica internă.

Însă astăzi, în contextul a ceea ce pare a fi o campanie tot mai intensă a Kremlinului de a testa Europa cu o serie de incursiuni cu drone, aceste protecții constituționale au un efect secundar neintenționat: limitează capacitatea Germaniei de a se apăra de provocările Moscovei.

Armata nu poate, Poliția nu are cu ce

„Trebuie să modificăm legile astfel încât singurii care pot să se ocupe de acest lucru - și anume Bundeswehr - să aibă și autoritatea de a face acest lucru”, a declarat pentru POLITICO Thomas Röwekamp, ​​președintele comisiei de apărare din Bundestag-ul german și membru al blocului conservator al cancelarului Friedrich Merz.

Deși Bundeswehr este teoretic capabilă să acționeze militar pe plan intern în cazul unei invazii majore, incursiunile cu drone de până acum nu se califică drept atacuri suficient de grave, potrivit experților juridici. Bundeswehr, pe baza legislației actuale, este capabilă să doboare drone doar deasupra bazelor militare.

Nu există dovezi că vreuna dintre dronele care au intrat recent în spațiul aerian german era înarmată. Cu toate acestea, Kremlinul pare să folosească dronele pentru spionaj, potrivit autorităților germane. Anul trecut au existat rapoarte despre observări inexplicabile de drone deasupra instalațiilor aparținând producătorului de arme Rheinmetall și grupului chimic BASF.

Poliția germană are dreptul legal de a doborî astfel de drone dacă este necesar, dar nu are capacitatea tehnică necesară. „Poliția federală și, de asemenea, aproape toate forțele de poliție din landuri nu au în prezent nicio capacitate de apărare împotriva dronelor”, a declarat președintele comisiei de apărare, Röwekamp.

În prezent, Bundeswehr poate oferi doar ceea ce constituția numește „asistență administrativă” în apărarea împotriva dronelor. Forțele sale pot, de exemplu, să ajute la identificarea dronelor sau să transmită informații dacă li se solicită - așa cum s-a întâmplat recent când dronele au fost observate deasupra aeroportului din München.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, intenționează să înființeze o unitate de apărare împotriva dronelor în cadrul poliției federale și să înființeze un centru național de apărare împotriva dronelor, care să permită poliției, agențiilor de informații și armatei să își pună laolaltă resursele. Ministrul intenționează, de asemenea, să promoveze o lege care ar permite armatei să doboare drone în spațiul aerian german în cazul în care se consideră că vieți sunt în pericol.

Constituționalitatea unei astfel de legi rămâne însă incertă.

