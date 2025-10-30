Oamenii din Germania sunt ceva mai mulțumiți de viața lor

Institutul Federal pentru Cercetarea Populației verifică anual gradul de satisfacție al populației. Acesta constată, între altele, că pe măsură ce trăiesc mai mult în Germania, străinii devin mai mulțumiți de viața lor.

Două studii recente, care analizează starea de spirit a locuitorilor Germaniei, au ajuns la o concluzie similară: oamenii din această țară sunt, din nou, mai mulțumiți de viața lor. Atlasul Fericirii din acest an arată că, după anii de criză, starea de spirit s-a îmbunătățit în mod substanțial — una din două persoane declarându-se acum foarte mulțumită. La o concluzie similară ajunge și BiB.Monitor Wohlbefinden (Monitorul Bunăstării), întocmit de Institutul Federal pentru Cercetarea Populației, care examinează mai în detaliu gradul de satisfacție al imigranților din Germania.

Paradoxul integrării

Katharina Spieß, directoarea BiB.Monitor, a declarat pentru DW: ”Am atins într-adevăr o anumită stabilizare în ceea ce privește satisfacția față de viață și am ajuns acum aproape la nivelul avut înainte de pandemie. Dacă facem diferența între grupurile de imigranți, observăm că printre cei care provin din Europa de Est există un procentaj ridicat de persoane foarte satisfăcute. De asemenea putem observa așa-numitul ‘paradox al integrării’, respectiv că descendenții imigranților sunt mai puțin satisfăcuți decât părinții lor imigranți”.

Termenul "paradox al integrării" a fost utilizat de sociologul și cercetătorul în domeniul integrării Aladin El-Mafaalani, care a emis ipoteza că, odată cu integrarea reușită, potențialul de conflict tinde să crească. Concret, atunci când generațiile următoare de imigranți nu doresc doar să facă parte din societate, ci și să contribuie la modelarea acesteia, apariția conflictelor devine inevitabilă.

Experții observă că gradul de satisfacție față de viață este cel mai ridicat la imigranți. Ei sunt urmați în clasament de persoanele fără istoric de imigrație și de descendenții generației de imigranți. „Constatarea că descendenții nu sunt la fel de mulțumiți poate fi legată și de faptul că, probabil, așteptările lor nu au fost îndeplinite la fel de bine și că integrarea este mai dificilă decât sperau persoanele în cauză și societatea”, spune Spieß.

Imigranții din Europa de Est sunt cei mai mulțumiți

În schimb, integrarea imigranților din Europa de Est pare să fie o poveste de succes — aproape unul din patru oameni veniți în Germania din această regiune declarându-se foarte mulțumit de viața sa. Una dintre explicații ar putea fi apropierea culturală mai mare a populației.

Există însă un procentaj semnificativ de imigranți din Asia și Africa care sunt puțin mulțumiți de viața lor în această țară — mai bine de unul din trei, mai mult decât în orice alt grup. Posibile motive: cazuri de discriminare și rasism, o distanță culturală mai mare sau, de multe ori, căile dificile de migrație.

Există, totuși, diferențe mari în funcție de țara de origine. În rândul imigranților care au venit în Germania mai ales în 2015 și 2016 imaginea este mixtă. Astfel, aproape unul din trei sirieni este foarte mulțumit de viața sa în Germania, în timp ce aproximativ același număr de imigranți din Irak sau Eritreea sunt nemulțumiți de situația lor. Motivul ar putea fi faptul că refugiații sirieni au beneficiat de un statut de protecție semnificativ mai ridicat, inclusiv de posibilitatea de a-și reuni familia.

Limba germană, cheia integrării

În ceea ce privește ucrainenii care au venit în Germania începând cu februarie 2022, odată cu izbucnirea războiului de agresiune al Rusiei, satisfacția lor față de viață a crescut ușor față de anul precedent, dar rămâne în continuare foarte scăzută. Jumătate dintre ei sunt puțin mulțumiți de situația lor.

Directoarea Institutului Federal pentru Cercetarea Populației afirmă: ”În special în cazul grupului numeros de ucraineni care caută protecție în Germania, observăm o satisfacție mai scăzută în viață, mai ales în rândul femeilor în vârstă. Acest lucru ar putea fi legat de faptul că partenerii lor se află încă în Ucraina și sunt probabil implicați activ în război”.

De asemenea, potrivit studiului, cu cât imigranții vorbesc mai puțin limba germană acasă, cu atât sunt mai nemulțumiți, ceea ce subliniază, o dată în plus, faptul că limba rămâne cheia unei integrări reușite. ”Nu doar în Germania se întâmplă ca imigranții, cu cât trăiesc mai mult în țară, cu atât mai bine sunt integrați pe piața muncii și vorbesc mai bine limba țării respective. Acest lucru are legătură și cu faptul că, odată cu durata șederii, satisfacția oamenilor crește”, spune Spieß.

Emigranții din Germania sunt adesea oameni mulțumiți

Institutul Federal pentru Cercetarea Populației nu a măsurat doar satisfacția de viață a celor care au emigrat în Germania, ci a analizat cu atenție și pe cei care au emigrat din Germania. Rezultatul nu este surprinzător: oamenii care au plecat în Spania, Italia, Portugalia și Grecia sunt foarte mulțumiți de viața lor.

”Acest lucru are cu siguranță legătură cu clima, dar și cu costul mai mic al vieții”, explică Katharina Spieß, eliminând totodată o prejudecată. ”Persoanele care emigrează nu sunt neapărat nemulțumite în Germania. Există și un procentaj ridicat de oameni foarte mulțumiți. Asta înseamnă că emigrarea nu înseamnă neapărat nemulțumire, ci dorința de a acumula noi experiențe în altă parte”.

