Papagal gălăgios și agresiv "arestat" după ce a atacat un polițist. Raportul incidentului, scris cu umor de oamenii legii

Autor: Adrian Zia
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 17:46
110 citiri
Polițiștii germani din orășelul Bremerhaven, districtul Geestemünde, au avut parte nu demult de o misiune mai specială. În loc să se confrunte cu vreun infractor extrem de periculos, patrula oamenilor legii a avut de-a face cu un adversar înaripat, un papagal nimfă supărăcios și violent.

Poliția are adesea de-a face cu ciudați. Dar acest tip obraznic a fost o întâlnire foarte specială pentru ofițerii de poliție. Iar faptul că ei au avut cu siguranță un simț al umorului minunat a reieșit evident din raportul incidentului, scrie Bild.

Papagalul a ciupit un ofițer de poliție

Ofițerul de contact responsabil din districtul Geestemünde din Bremerhaven a scris în raportul misiunii următoarele:

"În timp ce polițiștii patrulau districtul, au întâlnit o pasăre galbenă aflată pe o coardă de cățărat în portul Holzhafen. Când i s-a vorbit, aceasta a răspuns cu un ciripit agresiv. Când polițistul s-a apropiat de ea cu degetul arătător întins, pasărea ciudată l-a ciupit de vârful degetului".

Deoarece exista un pericol evident de escaladare, ofițerii s-au retras pentru o clipă.

"După care, pasărea agresivă a închis ochii mulțumită și a părut să presupună că a câștigat. Dar a ciripit prea devreme!", scrie cu umor reporterul de la Bild.

Pasărea ajunge la adăpostul de animale

După incident, polițiștii au informat adăpostul de animale, iar personalul a trimis la fața locului o „forță specială” cu o „celulă mobilă de detenție”.

În timp ce ofițerii observau papagalul, personalul adăpostului, conform relatării amuzante, „s-a apropiat de papagalul încă încrezător în sine cu agilitatea unei pisici din portul Bremerhaven”.

După o acțiune extrem de rapidă, pasărea a fost „arestată” și transportată la „centrul corecțional”, adăpostul de animale, de unde poate fi acum ridicată de proprietari.

Dacă papagalul nimfă nu este ridicat, va fi dat altor iubitori de păsări după o anumită perioadă de timp.

"Cu condiția să îndrăznească să se apropie de o pasăre atât de periculoasă”, au declarat polițiștii râzând.

#Germania, #papagal agresiv, #papagal arestat, #papagal atac politist , #Germania
