Un petrolier care navighează sub pavilion german, Annika, a luat foc vineri la Marea Baltică, în largul portului Rostock din Germania, au anunţat serviciile de salvare, care i-au salvat pe cei şapte marinari care se aflau la bord, relatează AFP.

În momentul declanșării incendiului, nava transporta 640 de tone de păcură ("heavy oil", potrivit informațiilor disponibile pe Internet).

Petrolierul are o lungime de 73 de metri şi o lăţime de 12 metri.

Cei şapte marinari de la bord ”au fost recuperaţi” de echipajul unui vas de salvare şi au fost ”aduşi pe uscat”, a anunţat Comandamentul Central al Urgenţelor Maritime.

Salvatorii ”au început să şupte împotriva incendiului din afară”, cu alte trei nave care au sosit în zonă şi urmează să fie asistate de către ”mai multe echipe de pompieri” transportaţi cu elicopterul, precizează aceeaşi sursă.

Petrolierul german se află în Golful Mecklemburg, în nord-estul Germaniei, între două localităţi situate la nord-vest de portul Rostock. ”El este ancorat şi este legat la un remorcher”, anunţă Comandamentul.

❗️🔥🇩🇪 - A fire broke out on the 73-metre-long oil tanker Annika off the German coast in the Baltic Sea. The tanker was carrying 640 tonnes of heavy oil.

All seven crew members have been rescued. The incident has so far caused no environmental damage.

Other details, including… pic.twitter.com/M1se07bAYY