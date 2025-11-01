Surpriză neplăcută pentru cumpărătorul unui SUV de lux: „Plăcuțe de frână” ale unui Mercedes GLE 400 făcute din lemn FOTO

O companie care a achiziționat un SUV de lux Mercedes GLE 400 pe o platformă de licitații a avut parte de un o surpriză total neplăcută. Șoferul care trebuia să aducă mașina la sediu și-a dat seama că frânele acesteia nu funcționau. La verificare, acesta a avut un șoc: în loc de plăcuțe de frână, Mercedes GLE 400 avea bucăți de lemn. Incidentul a avut loc în districtul german Ludwigsburg, Baden-Württemberg.

Potrivit Bild, un angajat al companiei, însărcinat să conducă SUV-ul (cu o valoare de 100.000 de euro când era nou), a observat rapid că ceva nu era în regulă. După doar câțiva metri, frânele nu au răspuns. Investigând mai atent, acesta a simțit miros de lemn ars și a descoperit bucățile de lemn, moment în care a alertat poliția.

Vehiculul a fost tractat la un service auto, unde mecanicii au confirmat descoperirea incredibilă. În etrierele de frână din față se aflau bucăți de lemn tăiate la dimensiuni exacte. Pe una dintre ele era scris manual „Brembo” – numele unui producător renumit de sisteme de frânare.

Ads

Poliția din Ludwigsburg a confiscat bucățile de lemn și a deschis o anchetă împotriva fostului proprietar.

Motivul pentru care fostul proprietar a recurs la această soluție extrem de periculoasă rămâne necunoscut. Într-un comunicat oficial, poliția a descris incidentul ca fiind „creativ, dar periculos”.

Acest caz subliniază importanța verificărilor atente la achiziționarea vehiculelor second-hand, în special prin platforme online.

Ads