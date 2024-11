În Germania se lucrează la elaborarea unei liste de buncăre și adăposturi unde cetățenii ar putea căuta refugiu în cazul unui atac, au anunțat autoritățile, conform agenției AFP.

Scopul acestui demers este de a crește numărul acestor facilități, având în vedere tensiunile crescânde cu Rusia, relatează g4media.ro.

„Toate clădirile – inclusiv proprietăţile private – care ar putea fi utilizate ca adăposturi, cum ar fi pivniţele, garajele şi staţiile subterane” sunt inventariate în prezent, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german de Interne.

„Va fi alcătuit un repertoriu digital al tuturor buncărelor, astfel încât oamenii să le poată găsi rapid cu ajutorul telefoanelor mobile”, a mai spus el.

În plus, cetățenii vor fi stimulați să amenajeze adăposturi în locuințele lor, adaptându-și pivnițele sau garajele, a adăugat el.

🚨🇩🇪GERMANY PLANS TO EXPAND CIVILIAN SHELTERS OVER SECURITY CONCERNS

Germany is developing a proposal to increase civilian shelters by converting basements, underground car parks, and subway stations.

A dedicated app may guide citizens to the nearest bunker, the interior… pic.twitter.com/3VoSaZ4gIX