Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a făcut marţi o vizită la Harkov, neanunţată presei în prealabil, transmite AFP. Ea este prima oficialitate occidentală de rang înalt prezentă în acest oraş din nord-estul Ucrainei, grav afectat de război, precizează agenţia.

De când a început războiul, mulţi lideri occidentali au vizitat Ucraina, inclusiv cancelarul german Olaf Scholz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, reaminteşte AFP, remarcând însă că niciunul nu a mers atât de departe spre est, unde trupele ruseşti au ocupat teritorii ucrainene. În prezent, forţele ucrainene au recucerit teren, iar linia frontului se află la 130 de km de Harkov.

Baerbock a fost invitată de omologul ei ucrainean, Dmitro Kuleba. Este pentru a treia oară când şefa diplomaţiei germane vizitează Ucraina, de la începutul invaziei ruse în această ţară, în februarie anul trecut; ea a mai fost anul trecut la Kiev şi la Bucea. Din motive de securitate, anunţul privind vizita de marţi a fost făcut când se afla deja în tren, pe drumul de întoarcere.

German Foreign Minister Annalena Berbock visited #Kharkiv

She also held a meeting with Dmytro Kuleba and promised Ukraine new arms supplies as well as assistance in preparing for accession to the #EU. She is the first #German official to visit the city since the war began. pic.twitter.com/i1imz6r8NR