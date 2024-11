Germania vrea să trimită unități PATRIOT în Polonia pentru a apăra un nod logistic: ”Este de o importanţă capitală pentru livrarea de material Ucrainei”

Guvernul german propune desfăşurarea unor unităţi de apărare antiaeriană PATRIOT în Polonia, în vederea apărării unui nod logistic ”de o importanţă capitală în livrarea de material Ucrainei”, relatează AFP.

Ministerul german al Apărării a propus NATO să trimită aceste echipamente în Polonia ”la începutul anului” cu scopul de a proteja ”aprovizionarea cu vehicule, armament şi muniţie de care Ucraina are nevoie urgentă pentru a se apăra”.

”Vom apăra astfel un nod logistic în Polonia care este de o importanţă capitală în livrarea de material Ucrainei”, a anunţat joi, 28 noiembrie într-un comunicat, ministrul geram al Apărării Boris Pistorius.

Unităţile Patriot ar putea fi desfăşurate timp de până la şase luni în Polonia, însoţite de un contingent de militari germani.

Detaliile exacte ale acestui transfer ”sunt în prezent în curs de coordonare cu Polonia, alţi aliaţi ai NATO şi Bruxelles”, precizează Berlinul fără să ofere informaţii despre locul acestei desfăşurări.

