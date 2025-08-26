Germania nu va recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală din septembrie. Merz: „Nu ne vom alătura acestei inițiative”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi, 26 august, că Germania nu se va alătura iniţiativei aliaţilor occidentali de a recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite de luna viitoare, informează Reuters.

Merz a făcut declaraţia într-o conferinţă de presă comună cu prim-ministrul canadian Mark Carney, care a anunţat luna trecută că Ottawa intenţionează să recunoască statul Palestina la Adunarea Generală, în urma unor anunţuri similare făcute de Franţa şi Marea Britanie.

„Poziţia guvernului federal este clară în ceea ce priveşte posibila recunoaştere a statului Palestina”, a declarat Merz. „Canada ştie acest lucru. Nu ne vom alătura acestei iniţiative. Nu considerăm că sunt îndeplinite cerinţele”, a spus cancelarul Germaniei.

Preşedintele Emmanuel Macron a spus joi, 24 iulie, că Franţa va recunoaşte oficial Palestina ca stat în luna septembrie 2025.

Hamas a salutat gestul liderului de la Paris, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu a criticat dur anunţul, insistând că Hamas vrea un stat palestinian în locul Israelului.

„Să fim clari: palestinienii nu caută să creeze un stat alături de Israel, ci caută să creeze un stat în locul Israelului”, a transmis Netanyahu.

Şi Regatul Unit va recunoaşte Palestina ca stat, în septembrie, dacă Israelul nu-şi asumă un număr de angajamente, inclusiv un armistiţiu în Fâşia Gaza, a spus marţi, 29 iulie, premierul britanic Keir Starmer.

„Regatul Unit va recunoaşte statul Palestina în septembrie, dacă Guvernul israelian nu ia măsuri substanţiale prin care să pună capăt situaţiei groaznice din Gaza, nu încheie un armistiţiu, nu se angajează să nu anexeze Cisiordania şi nu acceptă un proces de pace pe termen lung în vederea soluţiei cu două state”, a anunţat Downing Street în urma unei reuniuni de urgenţă a Guvernului britanic.

