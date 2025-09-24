Reviriment economic neașteptat în Germania, în septembrie. Franța trage în jos economia zonei euro

Indicele PMI al Germaniei a crescut la un maxim al ultimelor 16 luni de 52,4

Activitatea economică din zona euro a crescut în septembrie în cel mai rapid ritm din ultimele 16 luni, dar rămâne modestă, pe măsură ce noile comenzi au stagnat după o scurtă expansiune în august.

Prin urmare, persistă îngrijorările cu privire la sustenabilitatea creșterii economice a blocului comunitar.

Mai ales că economia zonei euro a fost trasă în sus în principal de Germania, în timp ce Franța, confruntată cu mari probleme politice, financiare și economice, a avut un aport negativ.

Germania, o surpriză plăcută

Indicele compozit HCOB Flash Eurozone Purchasing Managers' Index a crescut ușor la 51,2 în septembrie, față de 51 în august, marcând a noua lună consecutivă de creștere pentru economia zonei euro, notează realizatorii sondajului, S&P Global, consultat de Risco.ro.

De menționat că valorile indexului PMI (purchasing managers index) peste pragul de 50 indică o creștere a activității economice, în timp ce contracția este reliefată de valori sub pragul amintit.

Astfel, indicele PMI al Germaniei a crescut la un maxim al ultimelor 16 luni de 52,4, peste așteptările sondajelor care estimau o creștere modestă de la 50,5 la 50,6.

Franța, recul economic pe linie

De cealaltă parte, însă, în Franța, activitatea s-a contractat în septembrie pentru a treisprezecea lună și în cel mai rapid ritm din aprilie, indicele PMI scăzând la 48,4, de la 49,8 în august, în contextul în care atât sectorul industriei, cât și cel al serviciilor din a doua cea mai mare economie a zonei euro au înregistrat scăderi.

Sectorul prelucrător a fost afectat în mod deosebit, indicele PMI general scăzând la 48,1 de la 50,4 în august, cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni.

Indicele producției manufacturiere a scăzut, de asemenea, la 45,9 de la 49,8, atingând un minim al ultimelor șapte luni.

Între timp, indicele PMI pentru servicii a scăzut la 48,9 de la 49,8, un minim al ultimelor două luni.

Zona euro, impulsionată de sectorul terțiar

Serviciile din zona euro au determinat expansiunea generală, indicele PMI al sectorului crescând la 51,4 de la 50,5 în august - cea mai mare valoare din ultimele nouă luni.

Cu toate acestea, industria prelucrătoare a pierdut avânt, indicele său principal intrând în teritoriul contracției la 49,5 de la 50,7 în august.

Nivelurile generale ale ocupării forței de muncă au stagnat în septembrie, punând capăt unei serii de șase luni de creare de locuri de muncă, deoarece firmele au reacționat la lipsa creșterii noilor afaceri. Producătorii au continuat să reducă locuri de muncă, în timp ce angajările în servicii au încetinit la cel mai scăzut nivel din ultimele șapte luni.

Presiunile inflaționiste s-au diminuat în cursul lunii, atât costurile de producție, cât și prețurile de producție crescând în ritmuri mai lente.

Costurile factorilor de producție au scăzut pentru prima dată în trei luni, în timp ce firmele de servicii au raportat un ritm al inflației ridicat, deși mai scăzut, și și-au majorat prețurile în cel mai slab ritm din luna mai.

