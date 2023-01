Locuitorii unui sat din Germania câștigă sute de mii de euro anual după ce au pus mână de la mână pentru a construi o turbină eoliană VIDEO

Zeci de locuitori ai unui sat din Germania au pus mână de la mână câte 62.500 de euro și au luat credite bancare pentru o investiție de 3,5 milioane de euro într-o turbină eoliană, arată Știrile Pro TV. Acum, moara de vânt le aduce aproape jumătate milion de euro anual.

Potrivit sursei citate, investiția a fost realizată în 2016, în satul Bruck, de lângă Munchen, la inițiativa lui Hans Zauner, unul dintre localnicii care a văzut potențialul investiției.

Hans a convins zeci de familii să investească în proiectul său, dar lupta nu a fost ușoară pentru că inițiatorii proiectului au întâmpinat opoziția celor care se opuneau proiectului din motive care țin de protecția mediului.

„Problema principală a fost că mulți cetățeni au făcut tot posibilul să împiedice acest proiect. E ceva nou și oamenii au frică de ceva nou. Acum oamenii gândesc altfel, au altă viziune”, a decarat inițiatorul proiectului pentru Știrile Pro TV.

Potrivit sursei citate, investiția în turbina eoliană este similară unei investiții într-un hectar de panouri fotovoltaice. Turbina produce, însă, de trei ori mai mult curent.

Hans Zauner a declarat pentru Știrile Pro TV că după pornirea turbinei eoliene, pentru curentul introdus în rețeaua națională investitorii primeau între 240 și 270 de mii de euro anual. Acum primesc aprope dublu.

„Într-un an, am primit 240-270.000 de euro, iar acum am ajuns la 400-450.000, să vă dați seama cât de mult a crescut prețul energiei”, a mai declarat Hans Zauner.

