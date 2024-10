Secretul celei mai bine vândute pizza din Germania. Ingredientul care a pus pe jar poliția

Autoritățile din Germania au reușit să destructureze o rețea de traficanți de droguri din Renania de Nord-Westfalia, care oferea stupefiantele direct la ușa clienților, alături de pizza, sub deviza „Livrăm totul direct la tine acasă”.

Pizza nr. 40 a fost, timp de multă vreme, unul dintre cele mai populare preparate al unei pizzerii din orașul german Düsseldorf, până când autoritățile au descoperit ingredientul său secret: o porție de cocaină, scrie adevarul.ro.

În jur de 150 de ofițeri, inclusiv din unități de elită, au efectuat săptămâna trecută percheziții la 16 locații din nouă orașe, arestând trei suspecți și confiscând, pe lângă droguri, și diverse arme, conform celor raportate de The Guardian.

Investigatorii au anunțat că oamenii legii monitorizau pizzeria, situată într-un cartier popular al orașului, încă din luna martie, când, în urma unei inspecții de rutină a alimentelor, a fost descoperită cocaină în bucătărie.

Echipa de la Narcotice a plasat afacerea sub observație și a constatat că Pizza No. 40 era una dintre cele mai căutate de clienți. Acest lucru se datora faptului că, sub sloganul „Livrăm totul acasă la tine”, fiecare comandă era însoțită de un pachețel cu substanțe interzise.

Atunci când polițiștii de la Narcotice s-au prezentat la pizzerie pentru a-l interoga pe proprietar, un cetățean croat de 36 de ani, bărbatul a aruncat pe geam o geantă plină cu droguri și bani, care a fost recuperată imediat de agenți. Aceștia au confiscat 1,6 kg de cocaină, 400 g de canabis, 268.000 de euro, precum și ceasuri de lux, un pistol, un topor și cuțite cu lamă lungă, despre care au presupus că fac parte din arsenalul unei bande.

Proprietarul pizzeriei a fost reținut pentru câteva zile, însă, având în vedere că nu avea antecedente penale legate de traficul de droguri, a fost eliberat. La doar două zile după ce a ieșit din arest, a redeschis afacerea și a reluat vânzarea celebrei pizza nr. 40, oferind astfel anchetatorilor posibilitatea de a urmări lanțul său de aprovizionare.

Ei au descoperit rapid un nou suspect, descris ca fiind „violent și lipsit de scrupule”, un luptător de arte marțiale mixte în vârstă de 22 de ani, de origine rusă, cunoscut de autorități. Acesta era deja suspectat de atacuri și jafuri repetate asupra traficanților rivali, unul dintre ei fiind ținut ostatic timp de două nopți înainte de a i se fura o cantitate considerabilă de hașiș din locuință.

Oamenii legii au declarat că tânărul de 22 de ani, precum și un presupus traficant german de 30 de ani din Köln, dar și un marocan de 28 de ani capturat în Haan, lângă Dusseldorf, au fost reținuți, în timp ce alte 12 persoane au fost considerate suspecte. Proprietarul pizzeriei se află în arest din august, iar magazinul său este acum închis.

