Șofer român de TIR, prins în Germania că a condus trei săptămâni fără nicio pauză. A dat vina pe firma spaniolă la care lucra. Amenda uriașă primită

Un șofer de camion, de origine română, a fost prins de poliția germană după ce a lucrat timp de trei săptămâni fără pauză. Cazul românului dezvăluie faptul că numeroși șoferi lucrează sub o presiune imensă, ignoră perioadele de odihnă și, astfel, pun în pericol siguranța rutieră.

Pe 21 august, ofițerii de poliție rutieră germani au oprit un șofer de camion român care încălcase timpii legali de conducere și odihnă și depășise în mod repetat limita de viteză, scrie wa.de.

Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, își conducea camionul cu semiremorcă din Spania pe A2. În apropiere de Porta Westfalica, îndreptându-se spre Hanovra, a atras atenția ofițerilor deoarece depășea alte vehicule în ciuda interdicției de depășire. În timpul unui control, tahograful șoferului a fost verificat – iar ofițerii au făcut o descoperire șocantă.

Potrivit poliției din Bielefeld, românul a condus timp de trei săptămâni consecutive fără o zi liberă, între 19 iulie și 8 august. El a invocat regulamentul companiei spaniole și a explicat că nu vrea să-și piardă locul de muncă. Bineînțeles, poliția nu a acceptat acest lucru. Acum se confruntă cu o amendă de peste 3.000 de euro.

Oboseala pe autostradă, un risc subestimat

„Încălcările timpilor de conducere și de odihnă sunt detectate în mod regulat,” a declarat poliția din Bielefeld pentru wa.de. Dar de ce depășesc în mod repetat șoferii pauzele prescrise și cât de periculos este acest lucru pentru traficul autostradal? Răspunsul se află în condițiile de muncă ale multor șoferi.

Viața într-un camion, zilele lungi de muncă și salariile mici fac parte din rutina zilnică a unui șofer profesionist. Mulți șoferi de camion din țări terțe, adesea din țări est-europene, petrec săptămâni sau chiar luni în vehiculele lor.

Zilele lor de lucru sunt adesea de 13 până la 15 ore și primesc de multe ori doar o sumă fixă de 80 de euro pe zi, potrivit Annei Weirich de la Faire Mobilität (organizație care informează, consiliază și sprijină angajații din Europa Centrală și de Est cu privire la drepturile lor pe piața muncii din Germania). În majoritatea cazurilor, nu există plată pentru ore suplimentare.

Există o suspiciune rezonabilă că perioadele de odihnă, așa cum sunt prevăzute de reglementările UE, sunt adesea respectate doar pe hârtie. Presiunea de a ignora pauzele legale a crescut enorm, mai ales în ultimii zece ani, potrivit unui oficial al poliției din Germania.

Șoferii declară că trebuie să se asigure că pauzele sunt înregistrate, chiar dacă lucrează efectiv. Planificarea prea strictă a rutelor și timpii de încărcare și descărcare duc, de asemenea, la stres în rândul conducătorilor auto. Presiunea este de obicei comunicată verbal și oamenii sunt amenințați cu pierderea locului de muncă, a mai afirmat același oficial.

„Nu există timp pentru o recuperare adecvată și, în plus, perioadele compensabile nu sunt documentate,” a spus Weirich de la Faire Mobilität.

Potrivit unui expert, oboseala este unul dintre cele mai mari riscuri pentru siguranță în traficul rutier. Chiar și câteva momente de microsomn pot avea consecințe fatale la viteze de autostradă.

În plus, greutatea și dimensiunea camioanelor exacerbează consecințele accidentelor. Poliția din Bielefeld avertizează, de asemenea: „Dacă observați semne de oboseală, cum ar fi dificultățile de a rămâne pe bandă, ar trebui să luați o pauză sau să schimbați șoferii, deoarece un accident cauzat de oboseală poate duce la consecințe legale, inclusiv închisoare.”

