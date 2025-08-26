Români în Germania: și-a uitat soția în benzinărie, dar și-a dat seama prea târziu. Femeia l-a sunat din mașina altui român

Șofer Foto: Pexels

Mai mulți români sunt protagoniștii unui episod comic și totodată, neobișnuit. Un bărbat și-a uitat soția într-o benzinărie din Germania. Și-a dat seama de gafa comisă abia după 45 de minute. Cei doi s-au regăsit, în cele din urmă. Femeia fusese luată din benzinărie de un alt român, șoferul unui autocar.

Evenimentul a avut loc duminică, 24 august. Cuplul român se afla pe o autostradă din Bavaria, potrivit Bild. Românul a oprit într-o parcare pentru o pauză la toaletă, dar nu și-a dat seama că și soția coborâse. Astfel, șoferul a plecat mai departe, fără partenera de viață.

Românul și-a dat seama că soția lipsește abia după 45 de minute, când a oprit pentru alimentare, la o stație de la Bad Camberg (Hessen). Șoferul s-a întors apoi la stația unde s-a despărțit de soție, dar nu a găsit-o pe femeie, care nu avea telefonul la ea. Ulterior, bărbatul a sunat la poliție.

Cum au reușit să se întâlnească soțul neatent și soția uitată în benzinărie

În cele din urmă, situația s-a clarificat cu ajutorul poliției. Încă de la prima oprire pentru toaletă, bărbatul își trezise soția adormită și pe fiul lor și îi întrebase dacă vor și ei să meargă. Amândoi au refuzat, dar femeia s-a răzgândit și a coborât, fără ca soțul să observe.

Când bărbatul de 39 de ani a pornit din nou la drum, soția nu se întorsese încă, iar copilul adormise din nou. Abia la următoarea oprire, băiatul s-a trezit și i-a atras atenția tatălui că mama coborâse să meargă la toaletă. Femeia rămasă singură i-a cerut ajutorul unui șofer de autocar din parcare, care a luat-o cu el și i-a pus la dispoziție telefonul.

După ce cuplul s-a întâlnit, femeia a ținut să-l certe pe soțul neatent, au explicat polițiștii.

