Țara care se pregătește să trateze "1.000 de soldați răniți pe zi" în cazul în care Rusia atacă NATO

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 19:51
Soldați germani FOTO X/@NATO_KFOR

Germania a avertizat că până la 1.000 de soldați germani vor fi răniți în fiecare zi dacă Vladimir Putin va declanșa un război împotriva NATO. Kremlinul a respins orice sugestie că ar putea pregăti un război cu alianța militară occidentală.

Însă ultimele incursiuni ale avioanelor de vânătoare și dronelor rusești în Polonia, România și Estonia au sugerat contrariul - și au stârnit temeri de o escaladare a situației, scrie Metro.

Chirurgul general al Germaniei, Ralf Hoffmann, a declarat că numărul de soldați răniți într-un potențial conflict ar depinde de intensitatea bătăliei și de unitățile militare implicate.

„Realist, vorbim despre o cifră de aproximativ 1.000 de soldați răniți pe zi”, a explicat el.

Învățând din lecțiile de pe frontul din Ucraina, Europa își intensifică pregătirile pentru un potențial conflict cu Rusia.

Pe lângă creșterea cheltuielilor militare și luarea în considerare a reintroducerii serviciului militar obligatoriu, acestea implică și servicii medicale.

Invocând o trecere de la rănile prin împușcare la rănile provocate de explozii și arsurile cauzate de drone și muniții aflate în circulație, Hoffmann a declarat: „Natura războiului s-a schimbat dramatic în Ucraina.”

Soldații ucraineni descriu coridorul infestat cu drone, care se întinde pe aproximativ opt kilometri de o parte și de alta a liniei frontului, drept „zona uciderii”, deoarece vehiculele aeriene fără pilot (UAV) pilotate de la distanță, desfășurate de ambele părți, pot identifica și neutraliza rapid țintele.

„Ucrainenii adesea nu își pot evacua răniții suficient de repede, deoarece dronele zumzăie peste tot”, a spus Hoffmann, subliniind necesitatea unei stabilizări prelungite a soldaților răniți - uneori timp de ore întregi - pe linia frontului”, a adăugat el.

Hoffmann a spus că sunt necesare opțiuni flexibile de transport pentru trupele rănite, menționând că Ucraina a folosit trenuri spital.

Din acest motiv, armata germană are în vedere trenuri și autobuze spital și extinde evacuarea medicală pe calea aerului, a spus el.

Răniții vor primi tratament inițial pe linia frontului, înainte de a fi transportați înapoi în Germania pentru îngrijiri, predominant în spitale civile, a adăugat Hoffmann.

El a estimat o nevoie de aproximativ 15.000 de paturi de spital din capacitatea totală a spitalelor germane de până la 440.000.

Acest lucru se întâmplă după ce trei avioane MiG-31 rusești au intrat în spațiul aerian estonian fără permisiune vineri, 19 septembrie, și au rămas în total 12 minute înainte de a fi forțate să se retragă.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să discute această chestiune mai târziu luni, 22 septembrie, iar consultările în temeiul Articolului 4 al NATO pe marginea incidentului urmează să aibă loc.

Întrebat despre acuzație, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Estonia de declarații false.

El a declarat reporterilor: „Nu am auzit niciodată în declarația estoniană că ar avea date obiective de monitorizare (pentru a-și susține afirmația).

De aceea, considerăm că astfel de cuvinte sunt goale, nefondate și o continuare a unui model complet nechibzuit de escaladare a tensiunilor și de provocare a unei atmosfere conflictuale”, a adăugat el.

