Tategate: presa germană, pe urmele fraților influenceri

Frații Tate fug dintr-o țară în alta. De fapt, dintr-un dosar în altul. Plecarea din România în SUA nu este doar o posibilă gafă a justiției de la București. Este și o piesă din decorul unui puzzle politic transatlantic.

”Comunism!”, strigă pe rețelele de socializare Andrew Tate. ”Comunism absolut (...) Sunt super dezamăgit de Statele Unite. Aceasta nu este America pe care o cunosc. Este o zi tristă pentru America”, s-a plâns ieri, 4 martie 2025, fostul luptător de kickboxing plecat, în plină urmărire penală, din România cu o ciudată dispensă de a călători în Florida.

Ancheta justiției din România, amintește ziarul conservator-liberal Die Welt, care apare la Berlin, s-a declanșat pentru că Andrew și Tristan Tate, frații cu dublă cetățenie, britanico-americană, ”au obligat femei să facă videoclipuri sexuale”. Se aflau sub control judiciar, măsură care, în principiu, restricționează libertatea de mișcare pentru a nu permite dispariția suspecților în jurisdicții de unde nu mai pot fi recuperați. România are experiențe destule cu presupuși criminali fugari și chiar condamnați în absență. Cu toate acestea, un procuror de la parchetul anti-mafia din România (DIICOT) le-a permis să părăsească țara cu destinația Statele Unite și cu promisiunea de a reveni la următorul termen la care i-au convocat magistrații.

Trei țări, trei cercetări penale, aceleași acuzații

Financial Times scria de curând că din cercurile apropiate șefului Administrației de la Washington ar fi existat presiuni asupra autorităților de la București pentru a li se permite celor doi libera circulație pe parcursul anchetei, cât timp funcționează prezumția de nevinovăție. Oficialii români au negat interferențe americane.

Cert este că joi, 27 februarie 2025, în creierii nopții, ”în secret”, ”la ora 2 dimineața, când toată lumea se presupune că doarme”, după cum chiar ei au mărturisit, frații Tate au urcat la bordul unui avion privat care i-a dus direct în Florida. Aici au aflat mai întâi că guvernatorului republican Ron De Santis nu îi convine să îi știe prezenți, deși nu le poate interzice intrarea. Apoi, după câteva zile, li s-a pus în vedere că și aici se află în aceeași situație ca cea din România: fac subiectul unei investigații penale. Este deja a treia anchetă juridică, de fapt, pentru că din aceleași cauze sunt cercetați și în Marea Britanie natală.

Este o încercare ”de a găsi crime unui bărbat nevinovat. Sunt cu adevărat dezamăgit”, afirmă Andrew Tate, supranumit ”@Cobratate” pe rețeaua X, patronată de Elon Musk, prietenul celui mai influent om de pe planetă, Donald Trump. Cu doar o zi înainte, Cobratate declara că ar fi onorat ca însuși Trump să fi intervenit să le faciliteze plecarea din România. Pentru că pe ei, pe frații Tate, ”îi cunoaște toată lumea”.

”Un comportament dezgustător”

Dar James Uthmeier, procurorul general al statului Florida, ”a instruit parchetul să execute mandate de percheziție și să emită citații ca parte a unei anchete penale” împotriva fraților Tate, scrie Die Welt, care amintește în rezumat filmul evenimentelor, de la arestarea lor în România, în decembrie 2022, până la speculațiile privind susținerea din partea lui Donald Trump. Ziarul berlinez îl citează pe James Uthmeier, care consideră că ”ceea ce seamănă foarte mult cu incitarea la activități ilegale” comise de cei doi frați reprezintă un ”comportament dezgustător” în Florida, loc unde, continuă citatele în publicația germană, de data aceasta din guvernatorul De Santis, ”nu ești binevenit când ți se aduc astfel de acuzații”.

Milioane de tineri, inclusiv adolescenți, au fost expuși, prin diverse rețele de socializare, la conținut misogin și chiar pornografic produs de foștii kickboxeri Tate. Pentru realizarea acestora, notează Die Welt, care preia informații din anchetă, cel puțin 34 de potențiale victime au fost identificate, inclusiv o tânără de 15 ani.

Săptămânalul liberal de stânga Die Zeit face, de asemenea, o trecere în revistă a principalelor acuzații pe care parchetul din România le aduce lui Andrew Tate (38 de ani) și fratelui acestuia, mai mic cu doi ani: ”formarea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, abuz sexual și spălare de bani, printre altele”, pe care cei doi frați le neagă în totalitate.

Machism toxic, frivolitate, politică

Frankfurter Allgemeine Zeitung, ziarul preferat al publicului conservator din Germania, discută cu primarul Timișoarei Dominic Fritz despre efectele cazului Tate - chiar asupra întregii Europe. Spre deosebire de președintele României, de premierul de la Palatul Victoria și de ministrul de Externe de la București, care vorbesc puțin despre caz și invocă independența justiției, primarul Fritz, care este și lider al opoziției, înclină să creadă că ”au existat presiuni politice din partea Statelor Unite și ingerințe din partea Washingtonului”, până la vârful administrației americane, deoarece ”frații înșiși se laudă că au un contact bun cu fiul cel mic al lui Trump, Barron, activ, asemeni lor, în cercurile influencerilor de dreapta, care glorifică masculinitatea” toxică.

Dincolo de dimensiunea machist-frivolă a situației, există și o perspectivă politică, pe care primarul de origine germană o evocă în interviul din FAZ: ”Nu știm dacă permisul de ieșire a făcut parte dintr-un troc, dacă guvernul american a promis, în schimb, să nu se amestece în viitoarele alegeri prezidențiale din România. Totul este extrem de îngrijorător, dar deloc surprinzător, având în vedere dependența politicii de securitate a României de Statele Unite”, remarcă Fritz.

Frații Tate, un fel de talibani de social network

Reporterul care conduce interviul luat primarului din capitala Banatului se întreabă dacă așteptarea DIICOT de a-i vedea pe frații Tate reveniți în România la termenul stabilit de tribunal este cumva o glumă proastă. Apoi pune cumva semnul egalității, din perspectiva raportării la femei, între cei doi influenceri și talibani. Dacă nu vin de bună voie, și Fritz nu crede că vor veni, șansele îndeplinirii de către Statele Unite a unui mandat internațional sunt ca și inexistente, cât timp la Casa Albă se află Donald Trump, este de părere vicepreședintele USR.

Fritz descrie, în răspunsurile oferite ziarului german, contextul politic și diplomatic delicat românesc, marcat de relații strategice cu SUA și UE și amplificat de vulnerabilitatea procesului electoral în fața influențelor rusești. Candidatul favorizat de Moscova, Călin Georgescu, deschis pro-Putin și critic la adresa NATO și UE, la fel ca președintele rus și ca miliardarul american de dreapta Elon Musk, este și preferatul fraților Tate. ”Această asociere a autoproclamatului patriot Georgescu cu echipa fraților Tate arată că nu este vorba doar despre România și mândria națională românească, ci și despre distrugerea Europei”, susține politicianul român născut în Germania.

Justiția în România: ”nu este în regulă”, dar ”asta e lumea în care trăim”

Dacă în România lucrurile nu sunt perfecte, asta se datorează și unor factori externi, de natură strategică, sugerează invitatul ziarului care apare în capitala financiară a Europei. ”Este nedrept” să se proiecteze impresia că ”România ar fi devenit un refugiu sigur pentru infractori”, chiar dacă, ”în schimbul loialității, Bruxellesul a închis ochii la multe scandaluri recente de corupție, ceea ce, desigur, nu este în regulă”, adaugă Fritz și mărturisește că poate înțelege, chiar și în calitate de reprezentant al opoziției, că relația cu Statele Unite ”trebuie tratată cu prudență”.

”Justiția din România funcționează și în context politic, ca să spunem cu precauție. (...) Guvernul a vrut să evite o ruptură cu americanii. (...) Plecarea fraților Tate este un scandal judiciar care va trebui clarificat. Dar în aceste luni este greu de realizat, din motive politice. Nu sunt încântat, dar asta e realitatea dură. Noul guvern american folosește mijloace dezgustătoare. Asta este lumea în care trăim acum. Și este clar: securitatea Europei trebuie să fie pe primul loc”, conchide Dominic Fritz, în interviul din Frankfurter Allgemeine Zeitung

