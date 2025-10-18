Trei găini vii au fost lăsate într-un tren din Germania, la clasa 1. Farsă bizară cu autor necunoscut, căutat acum de poliție. Ecologiștii oferă recompensă

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 13:55
Trei găini vii au fost lăsate într-un tren din Germania, la clasa 1. Farsă bizară cu autor necunoscut, căutat acum de poliție. Ecologiștii oferă recompensă
Găini într-un tren din Germania FOTO Deutsche Bahn

O farsă bizară a fost descoperită într-un tren din Germania. Un individ necunoscut a lăsat trei găini vii într-un compartiment de clasa 1. Farsorul le-a pus și paie pe jos, ca să se simtă fix ca în coteț. Pompierii care au venit să ia animalele se miră că cineva s-a putut urca în tren cu găini și paie și să rămână nedetectat. Activiștii pentru drepturile animalelor oferă și o recompensă pentru prinderea celui responsabil.

Găinile au fost găsite miercuri dimineață, într-un tren regional care mergea de la Essen la Koln, chiar la ultima oprire. Animalele erau într-un compartiment de clasa 1. Cine le-a lăsat acolo, le-a pus și paie pe jos, scrie postul public german WDR. Angajații căilor ferate germane l-au căutat pe cel responsabil, dar nu l-au găsit.

O echipă de pompieri specializată în salvarea animalelor a luat găinile din tren și le-a dus la un adăpost din Köln. Angajații de acolo sunt obișnuiți cu asemenea înaripate, dar a fost pentru prima dată când animalele au venit cu trenul.

Găini virale pe social media

Ceea ce este surprinzător este că până acum niciun martor nu a depus mărturie la poliție. Fotografiile cu găinile din clasa întâi sunt în tendințe pe rețelele de socializare.

Chiar și căile ferate au râs de situație. Au pus poza cu găinile pe social media, cu comentariul „Ouăle sunt clasa 1”

Ulrich Laschet, unul dintre cei mai experimentați pompieri din cadrul Departamentului de Pompieri din Köln, cu 33 de ani de experiență, este, de asemenea, surprins că proprietarul găinii a trecut neobservat pe linia aglomerată de S-Bahn. El a adăugat că nu a văzut niciodată găini în S-Bahn de când merge cu trenul.

Poliția federală germană a deschis o anchetă pentru „contaminarea instalațiilor feroviare”. Înregistrările video vor fi analizate pentru prinderea celui responsabil.

Recompensă de la activiști

Activiștii pentru drepturile animalelor de la PETA oferă o recompensă de 500 de euro pentru identificarea celui pe care îl consideră un „abuzator de animale”.

„Găinile sunt ființe conștiente și nu obiecte de recuzită pentru acțiuni discutabile. Nu își au locul în compartimentele de tren, ci într-un mediu sigur, adecvat speciei. Acest incident demonstrează încă o dată cât de puțin știu unii oameni despre nevoile animalelor”, a declarat Lisa Redegeld, consilier expert PETA. „Simpla abandonare a găinilor în tren încalcă bunăstarea animalelor și trebuie pedepsită. Sperăm în sfaturi utile din partea publicului pentru a clarifica circumstanțele.”

